Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс в гостях у костромского фонарщика
Погрузитесь в историю старой России, посетив мастерскую фонарщика в Костроме. Узнайте о забытых профессиях и создайте уникальный веер своими руками
Начало: На Пятницкой улице
Сегодня в 15:00
Завтра в 19:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Прогулка по парку Берендеевка подарит вам свежий воздух и красоту природы. Откройте для себя удивительные истории и тайны этого места
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом
Узнайте секреты забытых профессий и насладитесь дегустацией старинных напитков в купеческом особняке 19 века. Погружение в историю и кулинарию ждёт вас
Начало: В мастерской фонарщика
Завтра в 19:00
20 янв в 19:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
Расписание: Ежедневно по согласованию
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.
