Развлечения в Костроме

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Костроме, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мастер-класс в гостях у костромского фонарщика
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс в гостях у костромского фонарщика
Погрузитесь в историю старой России, посетив мастерскую фонарщика в Костроме. Узнайте о забытых профессиях и создайте уникальный веер своими руками
Начало: На Пятницкой улице
Сегодня в 15:00
Завтра в 19:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Сказочная Берендеевка»: прогулка по старинному парку Костромы
Прогулка по парку Берендеевка подарит вам свежий воздух и красоту природы. Откройте для себя удивительные истории и тайны этого места
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом
Узнайте секреты забытых профессий и насладитесь дегустацией старинных напитков в купеческом особняке 19 века. Погружение в историю и кулинарию ждёт вас
Начало: В мастерской фонарщика
Завтра в 19:00
20 янв в 19:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Пешая
1 час
2 отзыва
Квест
до 5 чел.
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
Расписание: Ежедневно по согласованию
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Пешая
4 часа
8 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.

Какие места ещё посмотреть в Костроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Пожарная каланча;
  2. Самое главное;
  3. Торговые Ряды;
  4. Ипатьевский монастырь;
  5. Памятник Ленину;
  6. Набережная;
  7. Лосиная ферма;
  8. Старый город;
  9. Кремль;
  10. Музей деревянного зодчества.
Сколько стоит экскурсия по Костроме в январе 2026
Сейчас в Костроме в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1490 до 6500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
