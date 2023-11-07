Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
дек
Что вас ожидает:
Описание
Не обязательно проводить новогоднюю ночь дома с шампанским и телевизором! Предлагаем отметить Новый год по-новому: с конкурсами, песнями и другими зимними забавами.
Проведите праздник в семейном отеле «Лунёво» на Волге – это идеальное место для тех, кто ищет отдых на природе, вдали от городской суеты.
Программа тура по дням
«Красная пресня», уличные гулянья, предновогодний концерт
11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал.
Посадка в автобус и переезд в санаторий «Лунёво на Волге» (Костромская область).
Остановка в г. Приволжск. Посещение фирменного ювелирного магазина «Красная пресня».
Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.
Вы посетите фирменный магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.
Прибытие в «Лунёво на Волге». Размещение в номерах.
Обед с бокалом вина (шведский стол).
16:00 Уличные гулянья (Луневская уха, глинтвейн, дискотека на катке и развлекательная программа от команды анимации).
19:30 Предпраздничный ужин.
20:00 Предновогодний концерт «Русская зима».
21:00 Дискотека.
Зимние забавы, мастер-класс, игры, новогодний банкет и выступление кавер-группы
День для отдыха.
Завтрак с 9:15 до 11:00 шведский стол + специальное праздничное меню, бокал шампанского на завтрак, бокал красного или белого вина на обед и ужин.
11:00 Спуск с тюбинговых горок на скорость и дальность.
12:00 Мастер-класс.
13:00 Квест по территории «В поисках новогодних подарков».
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Биатлон.
17:00 Новогодняя мафия.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.
20:30 Сбор гостей в ресторане.
21:00 Новогодний банкет. Праздничный банкет с ведущим, файер-шоу. Вас порадуют выступлениями талантливых артистов, праздничным застольем и конкурсами с призами.
21:30 Новогоднее шоу «Русская сказка».
22:30 Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Розыгрыши призов и подарков и развлекательная программа.
00:15 Выступление кавер-группы.
01:30 Фейерверк.
Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня.
С 10:00 до 18:00 возможно покататься на снегоходе по Волге за доп. плату.
Зимние забавы, мастер-класс, игры, встреча с хаски, танцы
Завтрак с 9:15 до 11:00.
11:00 Самый классный снеговик.
12:00 Мастер-класс.
13:00 Квест по территории «В поисках сладостей».
13:30 Турнир по хоккею на призы.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра.
16:00 Пушистики хаски (фоткаемся и катаемся).
17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.
19:15 Сбор гостей в ресторане.
19:30 Первый ужин в году с сюрпризами.
20:00 Новогодний квиз.
21:30 Дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Для вас за дополнительную плату:
- водолечение, бальнеотерапия;
- галокамера – это помещение, в котором с помощью специальных устройств создаются условия, очень похожие на микроклимат естественных солевых пещер;
- массаж – профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека. Для лечебного эффекта можно делать как общий массаж, так и массаж отдельных частей тела;
- эстетическая талассотерапия – метод использования возможностей моря в лечебных целях;
- комплекс современных спа-процедур, базирующийся на применении в лечебных и косметических целях морской воды, водорослей, морской грязи и ила;
- комплексные SPA-программы.
Рыбное хозяйство, отправление в Иваново
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.
Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).
Переезд в Иваново. Окончание программы на ж/д вокзале в Иваново. Отправление в Москву самостоятельно.
Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 13:36, прибытие в Москву в 17:24.
За доп. плату:
- экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки.
Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 19:00, прибытие в Москву в 22:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Категория номера
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|42 900
|58 000
Варианты проживания
Лунево 3
Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.
Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.
В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа сопровождающего
- Проживание в выбранной категории номера
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина (шведский стол + специальное праздничное меню, бокал шампанского на завтрак, бокал красного или белого вина на обед и ужин)
- Праздничная программа с банкетом
- Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
- Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
- Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин на номер)
- Мастер-классы
- Взрослая и детская анимация
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Экскурсия по Иваново – 1500 руб/чел.
- Питание, не указанное в программе
- Медицинские и спа-процедуры
- Катание на снегоходе
- Сувениры
- Баня
- Место начала и завершения?
- городской округ Иваново, Советский район, Вокзальная площадь, 3
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
- На чем мы будем передвигаться?
Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.
В автобусе свободная рассадка.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.