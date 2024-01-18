Экскурсионные туры на 4 дня в Костроме

Найдено 4 тура в категории «4-дневные туры» в Костроме, цены от 33 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогоднее путешествие по Костроме
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 4000033 900 за человека
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
  • А
    Аня
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно
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    дедушка мороз, дети от него в восторге, мастер-класс великолепный. Ферма лосей очень скудно, как и в Дворянском собрании-ничего не рассказывают о здании, их жителях, только покрутить игрушки и погадать, а там представлена целая экспозиция и не одна. Гостиница снегурочка - холодно на первом этаже в номере, туалеты не работают, холодильники не включают, кровати вот-вот сломаются. Можно тур уместить в 1-2 дня. Принимающая сторона даже не знали, что люди два часа ждут автобус в холле отеля. Спасибо за то, что организовали бонус в Ипатьевский мужской монастырь. Тур вытянул гид весь.

  • А
    Александра
    16 января 2024
    Новогоднее путешествие по Костроме
    Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
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    на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍

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  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Волжские просторы. Новый год в Лунёво
    Добрый вечер Виктория! Новый год в Лунево был великолепен. Нам с мужем все очень понравилось. Теперь мы будем сотрудничать с вами постоянно, любим путешествовать по России.
  • Е
    Елена
    20 января 2023
    Рождество в Костроме
    Поездка в Кострому очень понравилось. Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу. Программа построена интересно, рекомендую. Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах… В Костроме много мест, где вкусно кормят.
  • Т
    Тарасов Александр Григорьевич
    9 января 2023
    Рождество в Костроме
    Спасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  2. Волжские просторы. Новый год в Лунёво
  3. Волжские просторы. Рождество в Лунёво
  4. Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "4-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 33 900 до 42 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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