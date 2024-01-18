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Авторский тур
4 дня
Новогоднее путешествие по Костроме
Начало: Россия, Кострома
2 янв в 10:00
от 4000033 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ААня16 января 2024Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно
- ААлександра16 января 2024Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа
- ЕЕлена9 января 2024Добрый вечер Виктория! Новый год в Лунево был великолепен. Нам с мужем все очень понравилось. Теперь мы будем сотрудничать с вами постоянно, любим путешествовать по России.
- ЕЕлена20 января 2023Рождество в КостромеПоездка в Кострому очень понравилось. Нашли около нашего отеля Сказка прекрасный храм, попали на предрождественскую службу. Программа построена интересно, рекомендую. Из минусов — на обед очень средне кормили в сильно многолюдных местах… В Костроме много мест, где вкусно кормят.
- ТТарасов Александр Григорьевич9 января 2023Рождество в КостромеСпасибо, чётко всё сработано, в срок и правильно!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «4-дневные туры»
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