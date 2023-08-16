Вас ждут экскурсии, теплоходная прогулка по реке, а также Вы сможете пару дней провести по своему усмотрению. Проживание в санатории «Серебряный Плес» в живописном месте на берегу Волги.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ярославль - санаторий Серебряный плёс
10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале Ярославль-Главный.
Трансфер в санаторий “Серебряный плёс” (~ 2 часа).
Расселение.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Экскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
09:00-09:30 Завтрак.
09:30 Встреча с гидом в холле.
Выезд в г. Кострома (~ 30 мин.).
Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужине Золотого кольца России!
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленского собора на территории второго Костромского кремля, его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана в 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.
Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.
Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обед в кафе города.
Трансфер в санаторий.
Ужин.
Свободный день
Свободный день.
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, музей Сыра
09:00 Завтрак.
9:30 Встреча с гидом в холле. Выезд в Красносельский р-н Костромской обл. (~ 1 час).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму которая славится своими удивительными жителями.
Вы увидите чудесных животных, обитающих в наших лесах.
По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями.
Но, несмотря на свою силу и мощь, это добрые и спокойные животные.
Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, попробовать настоящее лосиное молоко.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Музей сыра.
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.
Дегустация сыра за доп. плату.
Трансфер в санаторий.
Ужин.
Свободный день
Свободный день.
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.
Экскурсия в г. Плес, музей Левитана, прогулка на теплоходе по Волге
Завтрак.
09:30 Встреча с гидом в холле.
Выезд в г. Плёс (~1 час).
Начало экскурсионной программы.
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места).
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы, трансфер в санаторий.
Ужин.
Свободный день
Свободный день.
Питание: завтрак, обед, ужин – по графику санатория.
По желанию экскурсия в г. Нерехта (за доп. плату).
Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек.
Музей "Музыка и время", музей-заповедник "Ярославский Кремль" и экскурсия по городу Ярославль
9:00 Завтрак.
09:30 Встреча с гидом в холле.
Выезд в г. Ярославль (~ 2,5 часа).
Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по городу Ярославлю.
Вы прогуляетесь по самой длинной волжской набережной.
Сможете увидеть новый Успенский собор – кафедральный собор Ярославля и один из самых красивых храмов XVIIв. – храм Илии Пророка, Торговые ряды 19 века и уникальные сохранившиеся башни второго Ярославского кремля, и конечно знаменитый Волковский театр.
Обед в кафе города.
Посещение музейного комплекса – Музей музыка и время – Вашему вниманию будет представлены уникальные коллекции часов, фарфора и самоваров, вы узнаете множество интересных фактов и оцените красоту и изысканность творений мастеров.
Экскурсия в Государственный музей-заповедник «Ярославский Кремль» – вас ждет увлекательное погружение в историю древнего города и возможность прикоснуться к самым древним каменным постройкам Ярославля.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер на ж/д вокзал Ярославль-Главный.
Проживание
Тур предусматривает размещение в санатории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- двухместное размещение – 52 000 руб.;
- одноместное размещение – 62 000 руб.;
- дети (до 14 лет) – 50 000 руб.
Скидка на доп. месте – 2 000 рублей.
Варианты проживания
Санаторий «Серебряный Плес»
Санаторий "Серебряный Плес" расположен в 25 км от Костромы, на территории поместья площадью 9 га, в окружении лесов. К услугам гостей крытый и открытый бассейны, оздоровительные программы и медицинские услуги. За дополнительную плату можно посетить сауну, хаммам и гидромассажную ванну, а также заказать массажные процедуры.
Номера 2-3-местные, комфорт.
В номере: шкаф-купе, зеркало, телевизор, холодильник, туалет, душ.
В холле wi-fi. Лобби-бар.
Каждое утро в санатории «Серебряный Плес» сервируется завтрак. Гости также могут поужинать в ресторане санатория и заказать напитки в баре.
Также в распоряжении гостей настольный теннис, волейбольная площадка, детская игровая площадка и футбольное поле. Кроме того, проводятся развлекательные программы.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, прокат велосипедов и бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования. В 100 м от санатория протекает река Волга. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в санатории «Серебряный плёс» (посещение бассейна 1 час в день, нужна справка от терапевта), номера категории комфорт (главный корпус)
- Питание, указанное в программе: день 1 - обед и ужин, дни 2-7 - завтрак, обед и ужин, день 8 - завтрак, обед
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
- Экскурсия в г. Нерехта с посещением Троице-Сыпаново Пахомиево-Нерехтского монастыря, Краеведческий музей (при наборе группы не менее 15 чел.)
- Прокат спортинвентаря
- Спа-процедуры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик, можно сменную обувь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.