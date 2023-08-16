2 день

Экскурсия по г. Костроме, музей льна и бересты, мужской Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь

09:00-09:30 Завтрак.

09:30 Встреча с гидом в холле.

Выезд в г. Кострома (~ 30 мин.).

Начало экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужине Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленского собора на территории второго Костромского кремля, его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана в 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.

Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.

Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.

Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.

Обед в кафе города.

Трансфер в санаторий.

Ужин.