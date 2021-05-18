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Местное время в Костроме
21:3459
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКострома
По-английскиKostroma
Столица регионаКострома является столицей региона
Население города277 656 чел.
АэропортКострома KMW
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота109 м. от уровня моря

Где находится Кострома на карте

Кострома фото города
Кострома

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