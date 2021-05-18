Полезная информация о Костроме
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Кострома
Популярные экскурсии в Костроме
4.6
17 отзывов
4000
₽
за чел.
Колыбель династии Романовых, родина Снегурочки, одно из звеньев Золотого кольца — все это о Костроме. Приглашаю вас на прогулку по историческому центр...
5
29 отзывов
1300
₽
за чел.
Знакомство с городом лучше всего начинать в компании местного жителя, любящего Кострому и увлеченного ее историей — все это как раз о наших гидах. Вы ...
5
1 отзыв
3000
₽
за чел.
4.8
193 отзыва
1300
₽
за чел.
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии