Вы познакомитесь с Костромой через две ключевые исторические точки. 1152 год традиционно считается датой основания города. 1613 год решил судьбу российской государственности. От этих дат мы и начнём разматывать историю Костромы. Прогуляемся по её центру, где за улицами и площадями раскрывается прошлое города и страны.

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Описание экскурсии

Вы увидите:

территорию Костромского кремля

соборный ансамбль , где находится Феодоровская икона Божией Матери

, где находится Феодоровская икона Божией Матери памятник основателю города Юрию Долгорукому

место первого кинотеатра Костромы

памятник Ленину на постаменте, заложенном Николаем II

на постаменте, заложенном Николаем II ансамбль Торговых рядов — крупнейший в России

— крупнейший в России Сусанинскую площадь — штифт костромского веера императрицы

Кострома пропитана легендами — от Ивана Сусанина до Снегурочки. Мы разберём, где тут народное творчество, а где — твёрдый исторический факт.

О чём поговорим:

почему город появился именно здесь и как Кострома оказалась в центре событий, когда в 17 веке в стране менялась власть

отчего костромские улицы расходятся веером и как город застраивали по указу Екатерины II после большого пожара

как вышло, что постамент, который готовили для монумента в честь 300-летия семьи Романовых, в итоге пригодился для памятника Ленину

каким образом велись дела 200 лет назад, что тогда продавали и как были устроены бесконечные лабиринты магазинов

какие фильмы снимались на костромских улицах. Спойлер — от «Жестокого романса» до современных сериалов

И ещё

Маршрут отлично подходит для первого дня в городе. Вы получите не только исторический контекст, но и чёткую навигацию: что смотреть дальше, где пробовать тот самый сыр и как не переплачивать в туристических ловушках.