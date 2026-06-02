Вы познакомитесь с Костромой через две ключевые исторические точки. 1152 год традиционно считается датой основания города. 1613 год решил судьбу российской государственности. От этих дат мы и начнём разматывать историю Костромы. Прогуляемся по её центру, где за улицами и площадями раскрывается прошлое города и страны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- территорию Костромского кремля
- соборный ансамбль, где находится Феодоровская икона Божией Матери
- памятник основателю города Юрию Долгорукому
- место первого кинотеатра Костромы
- памятник Ленину на постаменте, заложенном Николаем II
- ансамбль Торговых рядов — крупнейший в России
- Сусанинскую площадь — штифт костромского веера императрицы
Кострома пропитана легендами — от Ивана Сусанина до Снегурочки. Мы разберём, где тут народное творчество, а где — твёрдый исторический факт.
О чём поговорим:
- почему город появился именно здесь и как Кострома оказалась в центре событий, когда в 17 веке в стране менялась власть
- отчего костромские улицы расходятся веером и как город застраивали по указу Екатерины II после большого пожара
- как вышло, что постамент, который готовили для монумента в честь 300-летия семьи Романовых, в итоге пригодился для памятника Ленину
- каким образом велись дела 200 лет назад, что тогда продавали и как были устроены бесконечные лабиринты магазинов
- какие фильмы снимались на костромских улицах. Спойлер — от «Жестокого романса» до современных сериалов
И ещё
Маршрут отлично подходит для первого дня в городе. Вы получите не только исторический контекст, но и чёткую навигацию: что смотреть дальше, где пробовать тот самый сыр и как не переплачивать в туристических ловушках.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я костромич. По образованию историк, по призванию Иван Сусанин. Проведу по улицам Костромы с любовью к городу и заботой о гостях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Алексея за экскурсию 🙏, безусловно любит своё дело, историк и делает всё для нас - экскурсантов 🙂: от подсказки где взять сыр до точно удачных ракурсов фотографий!
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку моей работы и интерес к Костроме!
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