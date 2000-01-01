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Хорошие фотографии Костромы в высоком разрешении
Фотографии города Костромы (Россия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Кострома
Где находится Кострома на карте
Не уезжайте из города без местных сувениров
Дороги в городе далеки от идеальных, а многим историческим зданиям требуется реконструкция
Живописная природа парка Берендеевка
Церковь Всемилостивого Спаса на территории музея-заповедника «Костромская слобода»
Ипатьевский монастырь
Аэропорт Кострома (Сокеркино)
Железнодорожный вокзал Костромы
Гостиница Волга
Гостиничный комплекс «Снегурочка»
Номер в гостинице «Я-ОТЕЛЬ»
Гостиница «Золотое кольцо»
Интерьер ресторана Little Hanoi
Костромской борщ
Празднование фестиваля «Серебряная ладья»
Машины участников краеведческой экспедиции «Полная Чухлома»
Участники конкурса «Сырные покатушки» во время празднования Фестиваля сыра
Празднование дня гуся
Станция Кострома в начале XX века
Памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей в Сусанинском сквере
Сусанинская площадь
Беседка Островского в Костроме
Памятник собаке по кличке Бобка
Сказочный терем снегурочки
Пожарная каланча в Костроме
Внешний вид церкви Воскресения на Дебре
Вид на Костромской кремль
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