Фото Костромы

Хорошие фотографии Костромы в высоком разрешении

Фотографии города Костромы (Россия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Кострома
Где находится Кострома на карте
Где находится Кострома на карте
Не уезжайте из города без местных сувениров
Не уезжайте из города без местных сувениров
Дороги в городе далеки от идеальных, а многим историческим зданиям требуется реконструкция
Дороги в городе далеки от идеальных, а многим историческим зданиям требуется реконструкция
Живописная природа парка Берендеевка
Живописная природа парка Берендеевка
Церковь Всемилостивого Спаса на территории музея-заповедника «Костромская слобода»
Церковь Всемилостивого Спаса на территории музея-заповедника «Костромская слобода»
Ипатьевский монастырь
Ипатьевский монастырь
Аэропорт Кострома (Сокеркино)
Аэропорт Кострома (Сокеркино)
Железнодорожный вокзал Костромы
Железнодорожный вокзал Костромы
Гостиница Волга
Гостиница Волга
Гостиничный комплекс «Снегурочка»
Гостиничный комплекс «Снегурочка»
Номер в гостинице «Я-ОТЕЛЬ»
Номер в гостинице «Я-ОТЕЛЬ»
Гостиница «Золотое кольцо»
Гостиница «Золотое кольцо»
Интерьер ресторана Little Hanoi
Интерьер ресторана Little Hanoi
Костромской борщ
Костромской борщ
Празднование фестиваля «Серебряная ладья»
Празднование фестиваля «Серебряная ладья»
Машины участников краеведческой экспедиции «Полная Чухлома»
Машины участников краеведческой экспедиции «Полная Чухлома»
Участники конкурса «Сырные покатушки» во время празднования Фестиваля сыра
Участники конкурса «Сырные покатушки» во время празднования Фестиваля сыра
Празднование дня гуся
Празднование дня гуся
Станция Кострома в начале XX века
Станция Кострома в начале XX века
Памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей в Сусанинском сквере
Памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей в Сусанинском сквере
Сусанинская площадь
Сусанинская площадь
Беседка Островского в Костроме
Беседка Островского в Костроме
Памятник собаке по кличке Бобка
Памятник собаке по кличке Бобка
Сказочный терем снегурочки
Сказочный терем снегурочки
Пожарная каланча в Костроме
Пожарная каланча в Костроме
Внешний вид церкви Воскресения на Дебре
Внешний вид церкви Воскресения на Дебре
Вид на Костромской кремль
Вид на Костромской кремль
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