Достопримечательности 🏛️ Костромы, удивительные культурные памятники, немного истории 📖 города, города где «родилась» Снегурочка. Рассказываем о том, что попробовать из местной кухни 🥧, какой туристический район выбрать, о менталитете местных жителях, о том что купить из сувениров

Вид на Костромской кремль

Многие знают и легко ответят на вопрос о родине нашего деда Мороза, но не все сразу вспомнят родину Снегурочки – Кострому. Костромской край богат славной историей и преданиями. Своим рождением в 12 веке город обязан князю Юрию Долгорукому.

Именно в этом городе мастер пера А.Н. Островский дал путевку в жизнь знаменитому сказанию о богине Костроме – образе Снегурочки. Позже был снят фильм об истории любви с одноименным названием «Снегурочка». Сегодня Кострома для жителей России не просто древний русский город с историей, но и родина нашего символа новогодних чудес и просто красавицы – Снегурочки. И это далеко еще не всё, что таит в себе история этого замечательного города…

Общая информация

Население – 277 тыс. человек (данные на 2021 г). Название горожан: костромич, костромичка, костромичи.

Площадь – 144 км2.

Телефонный код города – +7 4942.

Индекс – 156 ХХХ.

Национальности – русские 96%.

Религия – православие 89%, ислам (волжские татары).

Код города на госномерах автомобилей – 44, 444.

Важные телефонные номера и адреса сайтов:

администрация города – grad.kostroma.gov.ru;

единая диспетчерская служба города – 31 05 05;

родильный дом № 1 – 51-46-24;

справочная служба «Инфоцентр» – 39-00-00;

справочной аптек – 51-33-00;

справочная городской телефонной связи – 09.

На сайте городской администрации предоставлена вся необходимая информация по основным службам для населения и гостей города.

Где находится Кострома

Где находится Кострома на карте

Кострома, Россия

Костромская область расположилась в центральной части нашей страны. Граничит с Вологодской, Нижегородской, Кировской, Ивановской и Ярославской областью. Климат умеренно континентальный со средней температурой летом – 18,6 °С, зимой – минус 8,8 °С.

Сравнительная близость от других областных центров России привлекает туристов со всех уголков страны – 65 км от Ярославля, 105 км от Иваново. К юго-западу на удалении 350 км находится Москва, поэтому часовой пояс тот же (МСК).

Кострома – речной порт. Пассажирские перевозки развиты плохо в связи с прекращением движения скоростных катеров в 1990-х гг. В летний период город принимает множество круизных судов.

Достопримечательности города Костромы

Внешний вид церкви Воскресения на Дебре Пожарная каланча в Костроме Сказочный терем снегурочки Памятник собаке по кличке Бобка

Среди главных достопримечательностей выделяют Сусанинскую площадь, которую без преувеличения можно назвать визитной карточкой города. Расположение в городской черте настолько удачно, что начинает «кружиться» голова при выборе направления для дальнейшей прогулки.

В любом случае гости города не ошибутся, ведь Кострома вся пронизана стариной и достопримечательностями. Кстати, первоначально площадь называлась Екатеринославской, так как планировка была утверждена самой императрицей Екатериной II. На площади можно увидеть знаменитую пожарную каланчу с фронтоном. Как раз два важных ориентира помогут понять, что вы находитесь именно на этой площади – это памятник Ивану Сусанину и пожарная каланча. Да, да, это тот самый Сусанин, предотвративший гибель первого царя рода Романовых от польских захватчиков.

При знакомстве с достопримечательностями города обязательно следует посетить Ипатьевский монастырь, где происходили не менее важные исторические события, повлиявшие на становление России. Здесь по требованию Земского собора проводилась церемония восхождения на престол Михаила Федоровича, положившему начало 300-летнему правлению рода Романовых.

Интересный факт! Злой рок судьбы – начало рода Романовых было положено в Ипатьевском монастыре (Кострома), а конец – расстрел семьи Николая II в Ипатьевском доме (Екатеринбург).

Еще одно популярное место, особенно для паломников – это Богоявленско-Анастасиин монастырь. Основателем этого памятника архитектуры был Никита Костромской – ученик Сергия Радонежского. История его появления относится к 15 веку. Здания монастыря горели в (первый раз в 1779 году), подвергались разграблению завоевателей. Множество артефактов было утеряно и уничтожено пожарами. Уцелела только знаменитая древнейшая фреска иконы Божьей Матери. Именно с этого периода она стала самой почитаемой в России. Даже второй пожар в самом конце 18 века через 68 лет после первого не уничтожил святыню. Через 15 долгих лет реставрации она снова предстала во всей красе.

Прогуливаясь по городу, всегда открывается что-то новое, например, знаменитые Торговые ряды, которые невозможно спутать с чем-либо ещё. То самое место, где современность и древность слились воедино. Зайдя под арочные своды рядов открываются взору современные бренды различных магазинов и бутиков, кафе и сувенирные лавки, где предлагается отдохнуть, подкрепиться и приобрести сувениры на память.

Можно долго перечислять все достопримечательности разных эпох в истории Костромы, поэтому целесообразнее выделить самые посещаемые, помимо названных:

Церковь Воскресения на Дебре – красивый древний храм вдали от протоптанных маршрутов вездесущих туристов. Находится не в центре города, где всегда много народа, а чуть ниже автодорожного моста. С виду ничем не отличающийся от других, но войдя внутрь, сразу ощущается атмосфера того времени, такого далекого от нас. А ведь история храма начинается с 1652 года! Таких памятников архитектуры на Волге сохранилось немного.

– красивый древний храм вдали от протоптанных маршрутов вездесущих туристов. Находится не в центре города, где всегда много народа, а чуть ниже автодорожного моста. С виду ничем не отличающийся от других, но войдя внутрь, сразу ощущается атмосфера того времени, такого далекого от нас. А ведь история храма начинается с 1652 года! Таких памятников архитектуры на Волге сохранилось немного. Пожарная каланча – одна из визитных карточек Костромы. Еще Николай I воскликнул, увидев её: «Такой даже у меня нет»! Расположена каланча на «Сковородке» – так называют местные жители Сусанинскую площадь. В самом здание располагается отдел экскурсий, где можно заказать экскурсию на выставку или экспозицию Костромского музея-заповедника.

– одна из визитных карточек Костромы. Еще Николай I воскликнул, увидев её: «Такой даже у меня нет»! Расположена каланча на «Сковородке» – так называют местные жители Сусанинскую площадь. В самом здание располагается отдел экскурсий, где можно заказать экскурсию на выставку или экспозицию Костромского музея-заповедника. Терем Снегурочки – волшебное место для каждого ребенка, новогодняя комната чудес. Настроение в новогодние праздники будет обеспечено. Тут Снегурочка покажет свои наряды, волшебную посуду и сафьяновый сундучок для желаний, а потом расскажет о своих сестричках из других стран. Проведет к колодцу волшебному, в который можно прошептать свои сокровенные желания.

– волшебное место для каждого ребенка, новогодняя комната чудес. Настроение в новогодние праздники будет обеспечено. Тут Снегурочка покажет свои наряды, волшебную посуду и сафьяновый сундучок для желаний, а потом расскажет о своих сестричках из других стран. Проведет к колодцу волшебному, в который можно прошептать свои сокровенные желания. Памятник собаке – трогательный памятник псу по кличке Бобка. Когда-то он был «внештатным работником» пожарной охраны, занимался спасением людей при пожарах. От благодарных жителей города спустя много лет Бобку увековечили в бронзе, расположив рядом копилку, куда можно бросить «денежку». Пожертвование из этой копилки идут в фонд местного Центра бездомных животных.

Лучшие места для фото

Беседка Островского в Костроме Сусанинская площадь Памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей в Сусанинском сквере

Беседка Островского (ротонда, установленная в 1956 году. Считается, что в этих местах прогуливался русский писатель А.Н. Островский. Строение представляет собой купол на стройных колонах. Беседка запечатлена в эпизодах фильма Н. Михалкова «Жестокий романс»).

(ротонда, установленная в 1956 году. Считается, что в этих местах прогуливался русский писатель А.Н. Островский. Строение представляет собой купол на стройных колонах. Беседка запечатлена в эпизодах фильма Н. Михалкова «Жестокий романс»). Сусанинская площадь (местные дали и второе название – «Сковородка». Находится в центре. От площади веером к окраинам устремлены улицы, прогуливаясь по которым, окунаешься в образ города, пронизанный стариной, Сталинским ампиром и современной застройкой. Можно сделать незабываемые фотографии на фоне таких мест как Памятный гвоздь, Собаке Бобке, Голубь, Снегурочка).

(местные дали и второе название – «Сковородка». Находится в центре. От площади веером к окраинам устремлены улицы, прогуливаясь по которым, окунаешься в образ города, пронизанный стариной, Сталинским ампиром и современной застройкой. Можно сделать незабываемые фотографии на фоне таких мест как Памятный гвоздь, Собаке Бобке, Голубь, Снегурочка). Памятник водопроводной задвижке (необычное место из истории индустриальной эпохи – подлинная 100-летняя водопроводная задвижка, служившая городу. Находится на ул. Чернышевского недалеко от Музея сыра).

(необычное место из истории индустриальной эпохи – подлинная 100-летняя водопроводная задвижка, служившая городу. Находится на ул. Чернышевского недалеко от Музея сыра). Памятник котам и собакам, пострадавшим от автомобилей (в Сусанинском сквере в 2016 году была воплощена благородная идея – открытие памятника братьям нашим меньшим. Первоначально рядом с котиком стояла шляпа с прорезью, куда можно было опустить монетку с благими целями в качестве пожертвования для попавших беду домашних животных. Позже ее демонтировали из-за обращения в правоохранительные органы ввиду бесконтрольного расходования получаемых средств).

Курорты и значимые места

В черте города почти нет лечебных санаториев, кроме тех, которые остались еще с советских времен от предприятий и выжили в условиях жесткой конкуренции.

Среди таких – санаторий «Автомобилист». Конечно он не выдерживает конкуренции с Пятигорскими или Кисловодскими санаториями, но это и не закладывалось в планы. Представляет собой небольшие корпуса в уютном месте с основным спектром оздоровительных услуг с терпимой ценой за проживание. Учреждение может одновременно вмещать до 96 человек в номерах с разным уровнем комфортности. Расположение удобное: от аэропорта 11 км, а от ж/д вокзала и вовсе 4 км.

Есть своя водолечебница, различные кабинеты, например, аромофитотерапии и электросветолечения, разумеется включен разнообразный массаж и зал ЛФК. Санаторий профилируется на восстановительном лечении и просто отдыхе от городской суеты. «Автомобилист» принимает взрослых с детьми, а также детей дошкольного возраста в периоды летних заездов.

Проезд: такси, автобус № 7, 96, маршрутка № 7, 33 до остановки «Поликлиника».

Особенности города

Станция Кострома в начале XX века

История города

1152 год отметился в истории заложением города Юрием Долгоруким. Раньше на этих землях, согласно археологическим раскопкам, жили меряне. Версия гласит, что топоним с древнего мерянского означает «земли отмщения или искупления».

Благодаря великому князю Василию Ярославовичу, в 1272 году столицей Северо-Восточная Русь обретает новую столицу – Кострому. Кстати, князь умер и погребен в церкви Феодора Стратилата, что в Успенском соборе. Позже наступила оккупация города польскими отрядами Лисовского, которые разграбили и опустошили его. Но вскоре городское ополчение вытеснили из Ипатьевского монастыря сочувствующих Лжедмитрию II и на престол взошел царь Михаил.

Путешествуя по Волге, Екатерина II в 1767 году даровала городу герб.

После революции в октябре 1917 года произошли изменения в административном устройстве Костромской губернии включением ее в состав Ивановской области. Спустя три десятилетия вновь становится не только областным, а и центром со своими промышленными предприятиями, некоторые из которых не перенесли тяжкого времени развала СССР в 90-е гг. В этом году Кострома празднует 870-летний юбилей.

Особенности городского населения

Возрастной состав в городе распределен пропорционально. Средний возраст женщин составляет 43 года, мужчин 37 лет. Цифры статистики также свидетельствуют о преобладании женского населения над мужским на 20%. Основной приток населения идет с сельских поселений. Это и понятно, держится общероссийский тренд – стремление молодежи всеми путями после учебы в городских образовательных заведениях закрепиться в городе.

Этнические русские составляют абсолютное большинство. Есть армянская диаспора, мусульманская община. Среди религиозных структур есть синагога, мечеть.

Если задаться целью, то возможно встретить и хамство, и аморальность. Зависит от внутреннего мира и реакции самого искателя на происходящее вокруг себя.

Финансовая сторона

С финансовой точки зрения город не богат высокими зарплатами из-за отсутствия крупных предприятий. Многие костромичи уезжают работать в Москву, некоторые идут на «ювелирку». Присутствует и заработок на оказании услуг туристам. Ценового беспредела на продукты нет. Съём квартиры в городе довольно дорог по отношению к местным зарплатам. Отмечается достаточно небольшие расценки на проезд в такси.

Безопасность

Особого лидерства в криминальных сводках агломерация не имела. Может в 90-х что-то и происходило, но в те времена было повсюду тревожно. Были проблемы во власти из-за личности бывшего губернатора, но всё улеглось, впрочем, как и везде по стране.

В общем, сегодня криминогенный климат благоприятный. По статистике отмечается снижение некоторых тяжких видов преступлений. Если избегать посещения по ночам «злачных мест» и вести себя не вызывающе, не провоцировать на ответное хамское поведение, то за свою безопасность можно не опасаться.

Интересный факт! В Костроме живет и работает треть всех российских ювелиров.

Когда ехать, о погоде и не только

По погодным условиям климат города довольно мягкий, если не брать во внимание высокую влажность до 80%. Из-за этого ветра бывают пронизывающими, поэтому стоит не пренебрегать теплыми ветровками в межсезонье.

Когда лучше ехать, а когда повременить

Каждый путешественник старается выбрать наиболее благоприятное время посещения запланированного места. Летом тепло, можно купаться, но нет зимней сказки и новогодних чудес. Приходится выбирать, а лучше застать оба времени года, чтобы составить полное суждение о красоте места.

ЛЕТО — лучший сезон. Город дышит зеленью, архитектура смотрится роскошно. Можно насладиться долгими прогулками вечерами, работают летние кафе, проводятся праздники и фестивали грибов, ягод и многого другого;

— лучший сезон. Город дышит зеленью, архитектура смотрится роскошно. Можно насладиться долгими прогулками вечерами, работают летние кафе, проводятся праздники и фестивали грибов, ягод и многого другого; ОСЕНЬ — живописна и притягательна. Особенно выделяется древнее деревянное зодчество на фоне опадающей листвы. Город словно засыпает, готовясь к зиме. Единственное разочарование может выпасть в виде затяжного моросящего дождя, но, как говорится, если случилось, то не сахарные – не растаем;

— живописна и притягательна. Особенно выделяется древнее деревянное зодчество на фоне опадающей листвы. Город словно засыпает, готовясь к зиме. Единственное разочарование может выпасть в виде затяжного моросящего дождя, но, как говорится, если случилось, то не сахарные – не растаем; ЗИМА — немного скучна в городе. Много сугробов, а коммунальные службы не везде справляются с уборкой, поэтому погулять без приключений не получится. К тому же пронизывающий ветер придает такой свежести, что хочется поскорее в теплое место. Смягчить это нелегкое испытание может только новогоднее настроение и мероприятия, связанные с этим праздником;

— немного скучна в городе. Много сугробов, а коммунальные службы не везде справляются с уборкой, поэтому погулять без приключений не получится. К тому же пронизывающий ветер придает такой свежести, что хочется поскорее в теплое место. Смягчить это нелегкое испытание может только новогоднее настроение и мероприятия, связанные с этим праздником; ВЕСНА — не привлекательна для посещения. Полно слякоти от тающего снега, много луж, прогулки ограничены, либо придется преодолевать препятствия при ходьбе. Ближе к маю всё преображается и погодное уныние сменяется улыбкой – город очищается и встречает зеленью.

Праздники и фестивали города

Празднование дня гуся Участники конкурса «Сырные покатушки» во время празднования Фестиваля сыра Машины участников краеведческой экспедиции «Полная Чухлома» Празднование фестиваля «Серебряная ладья»

Праздник фольклора "День гуся" включает ярмарки, конкурсы, концерты, спортмероприятия и детские аттракционы.

включает ярмарки, конкурсы, концерты, спортмероприятия и детские аттракционы. Фестиваль сыра – пиршество для гурманов. На «Сковородке» разворачивается ярмарка российского сыра. Проводятся дегустация и мастер-классы по его изготовлению. В конце мероприятия концерт музыкальных коллективов.

пиршество для гурманов. На «Сковородке» разворачивается ярмарка российского сыра. Проводятся дегустация и мастер-классы по его изготовлению. В конце мероприятия концерт музыкальных коллективов. Фестиваль "Золотое кольцо России" – форум лучших ювелиров со всей страны и зарубежья. Проводятся выставки с возможностью приобретения эксклюзивных украшений. В завершении торжества предлагается концертная программа.

форум лучших ювелиров со всей страны и зарубежья. Проводятся выставки с возможностью приобретения эксклюзивных украшений. В завершении торжества предлагается концертная программа. Экспедиция "Полная Чухлома" – ралли- рейд на автомобилях повышенной проходимости по отдаленным уголкам Костромского края с преодолением бездорожья и ночевками в пути. Интересен для любителей джипинга. В среднем мероприятие собирает до 200 команд.

Для перечисления всей годовой программы праздников и фестивалей в Костроме требуется отдельная статья, поэтому выделим самый главный праздник.

По истине самое яркое событие года в стране происходит в Костроме в августе – Международный фестиваль "Серебряная ладья".

Его с нетерпением ждут не только костромичи, но жители всей России. Яркое без преувеличения, так как представляет собой продолжительное пиротехническое шоу на берегу Волги. Такого насыщенного соревнования лучших команд страны и зарубежья нет нигде в России.

Интересный факт! Каждый год на фестивале "Серебряная ладья" присутствует не менее 150 тыс. зрителей. Дважды фестиваль становился дипломантом в звании «Лучшее пиротехническое шоу года».

Местная кухня

Костромской борщ Интерьер ресторана Little Hanoi

Среди местной кухни преобладает русская национальная.

3 блюда, которые стоит попробовать в Костроме

Русский борщ – побывать в Костроме и не вкусить русского борща с пампушками в ресторане «Сусанин House» значит многое потерять. Не всякая бабушка так приготовит. Разнообразные меню, интересная обстановка и приветливый персонал приятно удивят. Есть детская игровая комната, где дети могут прекрасно провести время, не отвлекая от вкусного ужина.

– побывать в Костроме и не вкусить русского борща с пампушками в ресторане «Сусанин House» значит многое потерять. Не всякая бабушка так приготовит. Разнообразные меню, интересная обстановка и приветливый персонал приятно удивят. Есть детская игровая комната, где дети могут прекрасно провести время, не отвлекая от вкусного ужина. Рыба, запеченная с баклажанами и помидорами особенна хороша в уютном кафе «Camelot Cafe Bar».

особенна хороша в уютном кафе «Camelot Cafe Bar». Суп из морепродуктов в ресторане Little Hanoi. Заведение для любителей вьетнамской кухни. Разнообразное меню блюд, названия которых ни о чем не скажут, но приветливый персонал проконсультирует.

Где лучше размещаться в Костроме

Гостиница «Золотое кольцо» Номер в гостинице «Я-ОТЕЛЬ» Гостиничный комплекс «Снегурочка» Гостиница Волга

Какой район выбрать

Кострома город небольшой и разделен всего на 3 района: Центральный, Заволжский и Фабричный. Размещаться лучше всего в Центральном из-за шаговой доступности основных достопримечательностей города.

5 лучших отелей

Гостиница «Золотое Кольцо» – расположена на берегу Волги. До центра около 2,5 км.

– расположена на берегу Волги. До центра около 2,5 км. «Я-ОТЕЛЬ» – в 10 минутах езды от аэропорта рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем.

– в 10 минутах езды от аэропорта рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостиница «Снегурочка» – в ключает 55 номеров, оборудованных всеми необходимыми удобствами. Находится в центре города.

– в ключает 55 номеров, оборудованных всеми необходимыми удобствами. Находится в центре города. Отель «Cruise» – новый отель, построенный в 2016 году. Расположен на первой линии берега Волги.

новый отель, построенный в 2016 году. Расположен на первой линии берега Волги. Арт-отель «Александровский» – р асстояние до аэропорта 6 км, до ж/д вокзала 2,5 км. Тихий необычный отель недалеко от центра города.

Недорогие места для проживания в городе

Гостиница «Волга» – хорошая транспортная доступность до центра. Вид на Волгу. В 500 м стоит церковь Воскресения на Дебре. Рядом остановки транспорта, с которых можно уехать в любую точку города.

– хорошая транспортная доступность до центра. Вид на Волгу. В 500 м стоит церковь Воскресения на Дебре. Рядом остановки транспорта, с которых можно уехать в любую точку города. ▪ Хостел «ЯсенПень» – недорогой хостел с прекрасным видом. Можно пожарить мясо на барбекю. Есть бесплатный Wi-Fi. Расстояние от аэропорта 7 км.

– недорогой хостел с прекрасным видом. Можно пожарить мясо на барбекю. Есть бесплатный Wi-Fi. Расстояние от аэропорта 7 км. Парк-Отель «Берендеевка» – открыт в 2011 году. Находится в парке, полюбившемся костромичам. Рядом Костромской государственный драматический театр Островского. До аэропорта не более 4 км.

– открыт в 2011 году. Находится в парке, полюбившемся костромичам. Рядом Костромской государственный драматический театр Островского. До аэропорта не более 4 км. ▪Хостел «MHostel»– есть бесплатная парковка для автомобилей и Wi-Fi.

Как добраться до Костромы

Железнодорожный вокзал Костромы Аэропорт Кострома (Сокеркино)

До города можно добраться почти всеми видами транспорта. Есть ж/д вокзал для поездов дальнего следования. От Москвы ходит Ласточка.

Долететь самолетом можно из Москвы, Симферополя, Санкт-Петербурга и Анапы.

Речные круизные теплоходы в сезон доставят аж до Астрахани. Помимо этого, организованы местные речные перевозки до ближайших населенных пунктов.

Развито автобусное сообщение. Имеется автовокзал с междугородними рейсами в соседние области.

Путь на собственном автомобиле от Москвы до Костромы займет около 5 часов. Расстояние 343 км. Из Санкт-Петербурга расстояние составляет чуть более 900 км. По трассе М11 можно доехать за 12 часов. Всего в 1 часе езды находится Ярославль. Расстояние чуть более 82 км.

Недостатки и достоинства

Живописная природа парка Берендеевка Дороги в городе далеки от идеальных, а многим историческим зданиям требуется реконструкция

Как и каждый город, Кострома в плане отдыха имеет свои плюсы и минусы. Некоторые из них описаны выше.

Среди достоинств:

Близость к Москве и Ярославлю. Развитая туристическая инфраструктура не только в черте города, но и за его пределами в различных живописных местах. Насыщенная годовая программа фестивалей и праздников.

Среди минусов:

Плохие дороги, особенно в распутицу. Компактность города при проведении больших фестивалей дает знать о себе в плане поиска парковки автомобиля. Санаторно-курортное обеспечение в черте города почти не развито. В основном присутствуют небольшие базы отдыха за пределами города.

Что нужно сделать обязательно

Ипатьевский монастырь Церковь Всемилостивого Спаса на территории музея-заповедника «Костромская слобода» Не уезжайте из города без местных сувениров

В Кострому нужно ехать с определенной целью.

Если посещать праздники и различные фестивали, то обязательно надо посетить фейерверк-шоу «Серебряная ладья».

Для осмотра местного архитектурного зодчества, обывательской старины для каждого, как говорится, своя туристическая тропа.

Для ознакомления гастрономических изысков обязательно нужно посетить фестиваль сыра, попробовать грибные и ягодные блюда.

Побывать в Ипатьевском монастыре.

В любом случае, посетив Кострому впечатления гарантированы. Говорить об оценке «есть что посмотреть» – значит ни о чем не говорить. Кострома в своем понимании – это один большой музей.