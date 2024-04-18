Выездные туры из Костромы

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Костроме, цены от 27 290 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Начало: Москва
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Начало: Москва
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3200027 290 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
  2. Золотое кольцо России. Летнее путешествие
  3. Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 27 290 до 27 490 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Туры по окрестностям Костромы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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