И Ирина Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

О Ольга Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.

А Альфия Золотое кольцо России. Летнее путешествие Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.