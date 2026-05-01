Душевный девичник в Костроме и Плёсе

Кострома — это не только красивый город с богатой историей, но и отличное место для девушек, которые мечтают о серьезных отношениях.

Вы сможете узнать культуру и традиции России, погрузиться в местные
обычаи и загадать желание у символичных памятников, посвящённых любви.

Уютные улочки и старинные храмы Костромы и живописная набережная Плёса создают идеальный настрой и помогают найти вдохновение. Наконец, это отличная возможность отдохнуть и отвлечься от повседневной рутины.

Приезжая в Кострому, Вы не только проведете время с интересными людьми, но и зарядитесь позитивом на долгое время.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Костроме

10:37 Встреча на вокзале г. Костромы (станция «Кострома Новая»).

Первая локация — «Скульптура ювелира».

Расскажем о традиции, связанной со скульптурой. Сделаем душевные фотографии и сможем опробовать традицию на себе, а именно потереть кольцо и загадать желание. Ведь старая примета гласит: если сделать это искренне, любовь и замужество придут быстрее.

Неспешным шагом пройдем вдоль памятника Юрию Долгорукому, и через ботниковский сквер дойдем до Снегурочки, ведь Снегурочка — внучка Деда Мороза и желание, загаданное около нее, обязательно сбудется.

Прогуляемся по центру города и пообедаем в кафе города, попьем чаю с мятой.

Мы пройдемся через Торговые ряды, по ул. Чайковского и выйдем к беседке А. Н. Островского, где можно сделать красивые фотографии.

После спустимся по лестнице вниз и выйдем к скульптуре «Любовь», где пролезая через обручальное кольцо, нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Затем прогуляемся до Костромского кремля, где в настоящее время хранится Федоровская Икона Божьей Матери, которая почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.

За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

2 день

Обзорная экскурсия в Плёсе

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отправляемся в г. Плёс.

По дороге заедем в г. Приволжск, где вы сможете прикупить себе символы любви или просто украшения для отличного настроения.

Обзорная экскурсия по г. Плёс, где мы дойдем до камня любви, сделаем атмосферные фотографии.

По желанию и можно совершить выход в акваторию реки на катере (за доп. плату).

Далее мы отправимся на клубничную ферму, где познакомимся с процессом выращивания, побываем в теплице с искусственным интеллектом и на клубничной ярмарке, попробуем ягоды с фермы.

Завершим экскурсию чаепитием с клубничным вареньем и дегустацией настоек.

Возвращение в Кострому.

18:00 Ориентировочное окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы.

Стоимость тура за 1 человека при двухместном размещении — 19 900 руб.

Варианты проживания

Я-Отель

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.

Гостиница «Московская застава»

1 ночь

Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.

Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и сопровождение на автобусе по программе
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в двухместном номере в отеле
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда
  • Мастер-класс по программе
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Одноместный номер (за доп. плату при возможности предоставления отелем)
  • Сувенирная и местная продукция
  • Прогулка на катере в Плёсе
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Порядок посещения объектов может корректироваться.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

