Вы сможете узнать культуру и традиции России, погрузиться в местные
Программа тура по дням
Прогулка по Костроме
10:37 Встреча на вокзале г. Костромы (станция «Кострома Новая»).
Первая локация — «Скульптура ювелира».
Расскажем о традиции, связанной со скульптурой. Сделаем душевные фотографии и сможем опробовать традицию на себе, а именно потереть кольцо и загадать желание. Ведь старая примета гласит: если сделать это искренне, любовь и замужество придут быстрее.
Неспешным шагом пройдем вдоль памятника Юрию Долгорукому, и через ботниковский сквер дойдем до Снегурочки, ведь Снегурочка — внучка Деда Мороза и желание, загаданное около нее, обязательно сбудется.
Прогуляемся по центру города и пообедаем в кафе города, попьем чаю с мятой.
Мы пройдемся через Торговые ряды, по ул. Чайковского и выйдем к беседке А. Н. Островского, где можно сделать красивые фотографии.
После спустимся по лестнице вниз и выйдем к скульптуре «Любовь», где пролезая через обручальное кольцо, нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.
Затем прогуляемся до Костромского кремля, где в настоящее время хранится Федоровская Икона Божьей Матери, которая почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.
За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Обзорная экскурсия в Плёсе
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправляемся в г. Плёс.
По дороге заедем в г. Приволжск, где вы сможете прикупить себе символы любви или просто украшения для отличного настроения.
Обзорная экскурсия по г. Плёс, где мы дойдем до камня любви, сделаем атмосферные фотографии.
По желанию и можно совершить выход в акваторию реки на катере (за доп. плату).
Далее мы отправимся на клубничную ферму, где познакомимся с процессом выращивания, побываем в теплице с искусственным интеллектом и на клубничной ярмарке, попробуем ягоды с фермы.
Завершим экскурсию чаепитием с клубничным вареньем и дегустацией настоек.
Возвращение в Кострому.
18:00 Ориентировочное окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы.
Стоимость тура за 1 человека при двухместном размещении — 19 900 руб.
Варианты проживания
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и сопровождение на автобусе по программе
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Мастер-класс по программе
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доп. плату при возможности предоставления отелем)
- Сувенирная и местная продукция
- Прогулка на катере в Плёсе
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.
Порядок посещения объектов может корректироваться.