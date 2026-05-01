1 день

Прогулка по Костроме

10:37 Встреча на вокзале г. Костромы (станция «Кострома Новая»).

Первая локация — «Скульптура ювелира».

Расскажем о традиции, связанной со скульптурой. Сделаем душевные фотографии и сможем опробовать традицию на себе, а именно потереть кольцо и загадать желание. Ведь старая примета гласит: если сделать это искренне, любовь и замужество придут быстрее.

Неспешным шагом пройдем вдоль памятника Юрию Долгорукому, и через ботниковский сквер дойдем до Снегурочки, ведь Снегурочка — внучка Деда Мороза и желание, загаданное около нее, обязательно сбудется.

Прогуляемся по центру города и пообедаем в кафе города, попьем чаю с мятой.

Мы пройдемся через Торговые ряды, по ул. Чайковского и выйдем к беседке А. Н. Островского, где можно сделать красивые фотографии.

После спустимся по лестнице вниз и выйдем к скульптуре «Любовь», где пролезая через обручальное кольцо, нужно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Затем прогуляемся до Костромского кремля, где в настоящее время хранится Федоровская Икона Божьей Матери, которая почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах.

За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

