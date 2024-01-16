2 день

Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"

Завтрак в ресторане (шведский стол).

09:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

12:00 Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

13:30 Обед в кафе города.

15:00 Музей «Лес-чудодей».

На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.

На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает Мишка-медведь, предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

Зал 1 «Лес — кладовая природы». Вашему взору открывается первый зал музея — кладовая природы.

Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев. Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле. А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.

Зал 2 «Мир лесных сказок». Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.

Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе. Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги. Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.

Зал 3 «Магия природного материала и металла». В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.

Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов. Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.