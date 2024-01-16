Вы увидите нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века, украшающие центр Костромы, посетите удивительный Музей сыра и познакомитесь с красавицей-Снегурочкой.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Костроме, Терем Снегурочки
13:00 Встреча группы в Костроме с гидом в отеле «Снегурочка».
13.30 Обед в кафе.
15:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.
Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды. И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
17:30 Терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"
Завтрак в ресторане (шведский стол).
09:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.
Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
12:00 Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!
13:30 Обед в кафе города.
15:00 Музей «Лес-чудодей».
На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.
На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает Мишка-медведь, предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».
Зал 1 «Лес — кладовая природы». Вашему взору открывается первый зал музея — кладовая природы.
Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев. Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле. А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.
Зал 2 «Мир лесных сказок». Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.
Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе. Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги. Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.
Зал 3 «Магия природного материала и металла». В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.
Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов. Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.
Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка» в Костроме.
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Комфорт
|Основное / Дополнительное место
|Основное / Дополнительное место
|Взрослые
|23 800 / 22 800
|24 200 / 23 200
|Дети до 12 лет
|23 500 / 22 500
|23 800 / 22 900
|Дети до 3 лет без места
|12 500
|12 500
Доплата за одноместное размещение — 6 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Снегурочка
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Снегурочка» в номерах выбранной категории
- Питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда
- Экскурсионная программа
- Услуги экскурсовода-групповода
- Услуги транспорта
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение - 6 500 руб. /чел
- Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями))
Очень надеемся приехать в Кострому летом.