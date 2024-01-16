Рождество в Костроме. Сокращенный тур

Рождество в Костроме
Проведите Рождество в прекрасной Костроме! Насладитесь дружелюбной атмосферой лосиного заказника и окунитесь в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

Вы увидите нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века, украшающие центр Костромы, посетите удивительный Музей сыра и познакомитесь с красавицей-Снегурочкой.
4.67
3 отзыва
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Сырные истории
Сырные истории
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов и сможем попробовать настоящие костромские сыры
Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Кот Баюн и его помощники-домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья
Лосиная ферма
Лосиная ферма
Узнаем много интересного о лосях и угостим подрастающих лосят морковкой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Костроме, Терем Снегурочки

13:00 Встреча группы в Костроме с гидом в отеле «Снегурочка».

13.30 Обед в кафе.

15:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды. И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

17:30 Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное — познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
Прибытие. Обзорная экскурсия по Костроме, Терем СнегурочкиПрибытие. Обзорная экскурсия по Костроме, Терем СнегурочкиПрибытие. Обзорная экскурсия по Костроме, Терем СнегурочкиПрибытие. Обзорная экскурсия по Костроме, Терем Снегурочки
2 день

Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"

Завтрак в ресторане (шведский стол).

09:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

12:00 Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в Костроме!

13:30 Обед в кафе города.

15:00 Музей «Лес-чудодей».

На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.

На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает Мишка-медведь, предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

Зал 1 «Лес — кладовая природы». Вашему взору открывается первый зал музея — кладовая природы.

Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев. Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле. А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.

Зал 2 «Мир лесных сказок». Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.

Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе. Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги. Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.

Зал 3 «Магия природного материала и металла». В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.

Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов. Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.

Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"Сумароковский лосиный заказник, "Сырные истории", музей "Лес-чудодей"
3 день

Отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в гостинице.
ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка» в Костроме.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартКомфорт
Основное / Дополнительное местоОсновное / Дополнительное место
Взрослые23 800 / 22 80024 200 / 23 200
Дети до 12 лет23 500 / 22 50023 800 / 22 900
Дети до 3 лет без места12 50012 500

Доплата за одноместное размещение — 6 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Снегурочка

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

СнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице «Снегурочка» в номерах выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение - 6 500 руб. /чел
  • Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
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С
16 янв 2024
Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха))
Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями))
Очень надеемся приехать в Кострому летом.
Т
9 янв 2023
Очень всем довольны, всё устроило! Большое спасибо!
И
18 янв 2024
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр

Тур входит в следующие категории Костромы

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