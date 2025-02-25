читать дальше

льна, насколько там артистичный экскурсовод - 10 и 10ти, кормили хорошо, в последний день в чудном ресторане в Костроме Минусы: Очень мало Ярославля, просто минимум для такого города Много Нерехты - для такого города Не понятно почему так поздно выезжаем в Плёс - в итоге везде бегом, нет времени на прогулку Очень много экскурсии, не возможно столько запомнить, воспринять, надо чередовать познавательное и прикладное Но в целом приятное впечатление от поездки