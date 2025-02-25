Туры по воде в Костроме

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Костроме, цены от 21 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
Начало: Москва
27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 38 500 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
-
14%
3 отзыва
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
Начало: Москва
10 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 38 500 ₽45 000 ₽ за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
На автобусе
На теплоходе
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
«Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места)»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 21 500 ₽ за человека
На гребне волны. Кострома - Плес
На автобусе
2 дня
3 отзыва
На гребне волны. Кострома - Плес
Начало: Кострома
«На следующий день отправитесь любоваться удивительными пейзажами Плеса, как с берега, так и с борта теплохода»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 24 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    25 февраля 2025
    По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP
  • E
    Elena
    12 февраля 2025
    На гребне волны. Кострома - Плес
    Организация на 100 баллов! Спасибо всей команде, которая организовала наш тур! Всегда на связи, разъясняли все до мельчайших подробностей, всю
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    информацию предоставляли накануне. В общем организовано так, что ни на что не надо было отвлекаться, только отдыхать! Спасибо огромное нашему экскурсоводу Анастасии и водителю Виктору за удобно организованный маршрут, не пришлось бежать на поезд, везде все успевали. Вы молодцы! И конечно же к такой команде хочется возвращаться.

  • Л
    Лилия
    28 января 2025
    По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
    Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
  • Л
    Людмила
    28 января 2025
    На гребне волны. Кострома - Плес
    Вся необходимая информация была предоставлена, все отлично
  • Г
    Галина
    23 января 2025
    На гребне волны. Кострома - Плес
    Все хорошо!
  • В
    Валентина
    13 января 2025
    По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
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    на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам, а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).

    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака
  • В
    Виктория
    7 августа 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    Довольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка на теплоходе). На подумать: предупреждать
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    участников группы о возрастном составе группы; за дополнительную плату в два первых дня можно предлагать по вечерам посещать какие-то музеи Костромы (вечера были свободные, зато третий день «бегом»)

    Довольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка наДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка на
  • А
    Алла
    6 августа 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    Тур очень понравился - Нерехта, Плёс, Кострома, Ярославль. Прошёл на одном дыхании! Отличные экскурсоводы! Особенно Наталья - просто потрясающе -
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    рассказывает интересно, отвечает на все возникающие вопросы, речь яркая и эмоциональная! Единственный минус - мало времени (5 дней было бы лучше) - всё очень быстро. Спасибо огромное! Буду советовать тур друзьям и знакомым!

  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
    В целом тур хороший, но есть недочёты Из плюсов: красивые города, открыла для себя Плёс, чудесная речная прогулка, понравилось в музее
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    льна, насколько там артистичный экскурсовод - 10 и 10ти, кормили хорошо, в последний день в чудном ресторане в Костроме Минусы: Очень мало Ярославля, просто минимум для такого города Много Нерехты - для такого города Не понятно почему так поздно выезжаем в Плёс - в итоге везде бегом, нет времени на прогулку Очень много экскурсии, не возможно столько запомнить, воспринять, надо чередовать познавательное и прикладное Но в целом приятное впечатление от поездки

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
  2. По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
  3. Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
  4. На гребне волны. Кострома - Плес
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в марте 2025
Сейчас в Костроме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 21 500 до 38 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Костроме на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025