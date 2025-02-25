27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 38 500 ₽ за человека
-
14%
10 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 38 500 ₽
45 000 ₽ за человека
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Начало: Г. Ярославль
«Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места)»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 21 500 ₽ за человека
На гребне волны. Кострома - Плес
Начало: Кострома
«На следующий день отправитесь любоваться удивительными пейзажами Плеса, как с берега, так и с борта теплохода»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 24 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 февраля 2025Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
- EElena12 февраля 2025Организация на 100 баллов! Спасибо всей команде, которая организовала наш тур! Всегда на связи, разъясняли все до мельчайших подробностей, всю
- ЛЛилия28 января 2025Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
- ЛЛюдмила28 января 2025Вся необходимая информация была предоставлена, все отлично
- ГГалина23 января 2025Все хорошо!
- ВВалентина13 января 2025Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
- ВВиктория7 августа 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеДовольно информативный, интересный, познавательный тур. Удачное сочетание истории, посещения музеев и практических моментов (мастер-класс, прогулка на теплоходе). На подумать: предупреждать
- ААлла6 августа 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеТур очень понравился - Нерехта, Плёс, Кострома, Ярославль. Прошёл на одном дыхании! Отличные экскурсоводы! Особенно Наталья - просто потрясающе -
- ООльга6 августа 2024Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по ВолгеВ целом тур хороший, но есть недочёты Из плюсов: красивые города, открыла для себя Плёс, чудесная речная прогулка, понравилось в музее
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Костроме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Костроме в марте 2025
Сейчас в Костроме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 21 500 до 38 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные туры в Костроме на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025