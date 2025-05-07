Тур по Золотому кольцу с выездом из Перми: Ярославль - Ростов Великий - Сергиев Посад - Кострома - Суздаль - Владимир
Начало: Пермь
«Это путешествие — словно погружение в живую историю, где за окнами поезда мелькают величественные пейзажи, а каждый город встречает своим неповторимым характером»
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 41 800 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
Начало: Москва
«08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 38 500 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
Начало: Москва
«08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г»
10 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина7 мая 2025Всё чётко организовано: оплата, билеты. Было много вопросов, на все были ответы быстро и в полном объёме. Большое спасибо за организацию прекрасного путешествия!
- ЛЛариса23 апреля 2025Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо, принимающей стороне! Спасибо, "Большая страна"! До новых встреч на новых маршрутах!
- ННадежда19 апреля 2025Четкая организация и качественное исполнение.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На поезде»
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Сколько стоит тур в Костроме в мае 2025
Сейчас в Костроме в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 38 500 до 41 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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