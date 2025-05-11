Ж/Д туры В/ИЗ Костромы

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» в Костроме, цены от 38 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тур по Золотому кольцу с выездом из Перми: Ярославль - Ростов Великий - Сергиев Посад - Кострома - Суздаль - Владимир
На автобусе
На поезде
6 дней
3 отзыва
Тур по Золотому кольцу с выездом из Перми: Ярославль - Ростов Великий - Сергиев Посад - Кострома - Суздаль - Владимир
Начало: Пермь
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 41 800 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
Начало: Москва
27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 38 500 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
Начало: Москва
10 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 41 000 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Ж/Д туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур по Золотому кольцу с выездом из Перми: Ярославль - Ростов Великий - Сергиев Посад - Кострома - Суздаль - Владимир
  2. По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз
  3. По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Александровский кремль
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  4. Ипатьевский монастырь
Сколько стоит тур в Костроме в мае 2025
Сейчас в Костроме в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 38 500 до 41 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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