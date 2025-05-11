Е Елена По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз Огромной спасибо туроператору "Большая страна"! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторить её снова с вами.)

Г Галина По Золотому кольцу с посещением Костромы. Осенне-зимний железнодорожный круиз Всё чётко организовано: оплата, билеты. Было много вопросов, на все были ответы быстро и в полном объёме. Большое спасибо за организацию прекрасного путешествия!

Л Лариса По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо, принимающей стороне! Спасибо, "Большая страна"! До новых встреч на новых маршрутах!

Н Надежда По Золотому кольцу с посещением Костромы. Летний железнодорожный круиз Четкая организация и качественное исполнение.

О Ольга Тур по Золотому кольцу с выездом из Перми: Ярославль - Ростов Великий - Сергиев Посад - Кострома - Суздаль - Владимир Интересный, самобытный край с удивительной природой. Поездка оказалась познавательной, благодаря в том числе квалифицированным гидам. Запомнилась встречами не только с достопримечательностями, но и с увлеченными, позитивными людьми.