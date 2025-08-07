1 день

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, музей Сыра

10:40-11:00 Прибытие в г. Кострома.

Сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая.

Начало программы.

Переезд на Сумароковскую лосиную ферму (~30 мин).

Сумароковская лосеферма, которая славится своими удивительными животными.

Вы увидите чудесных зверей, обитающих в наших лесах.

По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями.

Но, не смотря на свою силу и мощь, это добрые, спокойные животные.

Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, оставить себе на память замечательные фотографии и сувениры.

Животные здесь чувствуют себя свободно: естественный ландшафт и лес, занимающий большую часть территории, создают идеальные условия.

Вы понаблюдаете за лосями с их детёнышами и узнаете от местного экскурсовода о повадках зверей, а также о том, как им здесь живётся.

У вас будет уникальная возможность попробовать на вкус настоящее лосиное молоко.

Возвращение в Кострому.

Обед в кафе города (с дегустацией костромских продуктов).

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII- XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Музей «Русские сласти» + дегустация костромских сладостей.

Если бы мы перенеслись в Кострому начала ХХ века, то, прежде всего, нас удивило бы обилие магазинов, бакалейных лавок, где продавались сладости разных видов, и для народа, и для тех, кто был побогаче.

В нашей обзорной экскурсии мы расскажем вам про русские сладости прошлого века и костромское мороженое, про пряничное дело и медовый хлеб, про то как крестьянский сын стал «королем» костромских сладостей и про многое, многое другое, что вдохновит вас на поиск своего рецепта любимой сладости.

Музей Сыра + дегустация костромских сыров.

Вкусный и ароматный костромской сыр известен по всей стране, а сама Кострома зовется «сырной столицей России».

Знакомство с тематическим музеем проходит в формате интерактивных экскурсий.

Яркие, веселые сырные сомелье проводят гостей по залам обширной экспозиции (2 этажа), рассказывают много удивительных и абсолютно непроверенных фактов о сыроделии, увлекательно подают информацию о сортах сыра, делятся сырными байками и историями.

Особое место в музее занимают коллекции коров и сырных принадлежностей.

В рамках экскурсии можно узнать о стадиях приготовления сыра и старинных приспособлениях для этого, даже потренироваться доить корову и побегать за мышами.

На дегустации посетителям рассказывают, как правильно употреблять сыр, как его хранить.

Гостям предлагают попробовать лучшие сорта костромских сыров.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

