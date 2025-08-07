Мои заказы

Вкусы Волги. Гастротур Кострома - Плес

Гастрономический тур в Кострому и Плес — замечательная возможность насладиться уникальной кухней и местными деликатесами, а также узнать больше о культурном наследии этих исторических городов.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
30
мая6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму, музей Сыра

10:40-11:00 Прибытие в г. Кострома.

Сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая.

Начало программы.

Переезд на Сумароковскую лосиную ферму (~30 мин).

Сумароковская лосеферма, которая славится своими удивительными животными.

Вы увидите чудесных зверей, обитающих в наших лесах.

По силе и размерам лоси конкурируют только с медведями.

Но, не смотря на свою силу и мощь, это добрые, спокойные животные.

Вы сможете их погладить, угостить сладкой, хрустящей морковкой и, конечно, оставить себе на память замечательные фотографии и сувениры.

Животные здесь чувствуют себя свободно: естественный ландшафт и лес, занимающий большую часть территории, создают идеальные условия.

Вы понаблюдаете за лосями с их детёнышами и узнаете от местного экскурсовода о повадках зверей, а также о том, как им здесь живётся.

У вас будет уникальная возможность попробовать на вкус настоящее лосиное молоко.

Возвращение в Кострому.

Обед в кафе города (с дегустацией костромских продуктов).

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII- XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Музей «Русские сласти» + дегустация костромских сладостей.

Если бы мы перенеслись в Кострому начала ХХ века, то, прежде всего, нас удивило бы обилие магазинов, бакалейных лавок, где продавались сладости разных видов, и для народа, и для тех, кто был побогаче.

В нашей обзорной экскурсии мы расскажем вам про русские сладости прошлого века и костромское мороженое, про пряничное дело и медовый хлеб, про то как крестьянский сын стал «королем» костромских сладостей и про многое, многое другое, что вдохновит вас на поиск своего рецепта любимой сладости.

Музей Сыра + дегустация костромских сыров.

Вкусный и ароматный костромской сыр известен по всей стране, а сама Кострома зовется «сырной столицей России».

Знакомство с тематическим музеем проходит в формате интерактивных экскурсий.

Яркие, веселые сырные сомелье проводят гостей по залам обширной экспозиции (2 этажа), рассказывают много удивительных и абсолютно непроверенных фактов о сыроделии, увлекательно подают информацию о сортах сыра, делятся сырными байками и историями.

Особое место в музее занимают коллекции коров и сырных принадлежностей.

В рамках экскурсии можно узнать о стадиях приготовления сыра и старинных приспособлениях для этого, даже потренироваться доить корову и побегать за мышами.

На дегустации посетителям рассказывают, как правильно употреблять сыр, как его хранить.

Гостям предлагают попробовать лучшие сорта костромских сыров.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

2 день

Экскурсия в г. Плес, прогулка на теплоходе по Волге

Завтрак в гостинице.

09:00 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.

Дегустация Плёсских рыбных углов.

Переезд в г. Волгореченск.

Волгореченское рыбное хозяйство (экскурсия + дегустация рыбы) – рыбоводное хозяйство на теплых водах Костромской ГРЭС.

Экскурсия на рыбное хозяйство состоит из двух частей.

Первая часть экскурсии проходит под открытым небом.

Это бассейновый участок товарного выращивания рыбы.

Здесь рассказывается история создания хозяйства, демонстрируются различные виды выращиваемых рыб, возможно их кормление.

Вторая часть экскурсии проходит в комплексе под крышей, где рыба выращивается круглый год в установках замкнутого водоснабжения, вне зависимости от условий внешней среды.

В демонстрационном бассейне представлены все виды рыб, которые выращиваются на ВРХ.

Это огромная 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель, восьмилетний карп, рыбы-альбиносы, африканский клариевый сом.

Возвращение в Кострому.

17:30 Поздний обед в кафе города.

19:00 Трансфер на ж/д вокзал Кострома-Новая.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ГостиницаСтоимость
ВзрослыйДетский (до 14 лет)
Снегурочка 3*26 00025 000
Московская застава 3*27 00026 000
Я-Отель 4* / Волга 4*30 00029 000

Доплата за одноместное размещение отели 3* — 3 000 руб.

Доплата за одноместное размещение отели 4* — 4 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Снегурочка» 3

1 ночь

Гостиница Снегурочка в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте. Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.

Гостиница «Московская застава» 3

1 ночь

Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

Гостиница «Я-Отель» 4

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Гостиница «Волга» 4

1 ночь

Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание - 1 завтрак + 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Костромы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кострома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик, можно сменную обувь

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Людмила
7 авг 2025
Замечательный насыщенный, вкусный тур по прекрасным городам Костроме и Плесу. Экскурсовод очень профессиональный, внимательный и ненавязчивый. Водитель в туре тоже профессионал, слышал наши просьбы и с удовольствием помогал, подъезжал, куда
читать дальше

необходимо. Организация тура спланирована великолепно - все четко, насыщенно и удобно. Дегустация вкусных блюд с историей возникновения, изготовления. Единственный момент, продумать режим питания, потому что в первый день тура обед был очень поздним в 19 вечера, когда с утра приезжаешь и насыщенно гуляешь, то первый прием пищи в 19 поздновато (а если тур с детьми, то тем более нужен более ранний прием пищи), а во второй день обед был в 12 часов дня, то есть завтрак в 8-9 и обед в 12, очень рано. А в остальном было все прекрасно, интересно и познавательно! Спасибо!

Л
Лев
25 июн 2025
Очень хорошее наполнение.

