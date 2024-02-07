Торговая Кострома

Групповой тур в Костроме
5
3 отзыва
Погрузитесь в атмосферу русской провинции вместе с нами: посетите музей сыра и ювелирного искусства, познакомьтесь с жизнью на ферме и насладитесь красотой Волги.

Вы отправитесь на увлекательные экскурсии, продегустируете вкуснейшие продукты, создадите собственное украшение и откроете для себя настоящий колорит России!
Торговая Кострома
Торговая Кострома
Торговая Кострома
Ближайшие даты:
1
июн

Что вас ожидает:

Фермерское хозяйство
Фермерское хозяйство
Познакомитесь с работой фермы и особенностями ухода за животными, а также отведаете мясные и молочные продукты
Ювелирное искусство
Ювелирное искусство
Примете участие в очаровательном мастер-классе по ювелирному делу и изготовите свой собственный сувенир из скани
Умиротворяющая красота
Умиротворяющая красота
От уютных лесов до величественной Волги – природа Костромской области завораживает своей красотой и тишиной
Сырная история
Сырная история
Узнаете все о сыроделии и попробуете вкусные костромские сыры
Путь к истокам Костромы
Путь к истокам Костромы
Узнаете историю города и посетите местные святыни

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйство

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса «Ласточка», она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:37 в Кострому на станцию «Кострома Новая».

10:37 Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих. Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Первая остановка – Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю.

Далее отправимся на центральную площадь города. Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды.

Так же мы погуляем по Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.

Посетим Богоявленско-Анастасиин монастырь и Костромскую святыню икону Федоровской Божией Матери.

Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись. А потом пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сыра, где вас ждет дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.

Обед кафе города.

После дегустации, когда вы стали знатоками сыра, мы отправимся на Сырную биржу и закупим самого свежего Костромского сыра разных сортов.

А так же посетим «Рыбную баржу» – официальный магазин от «Волгореченского рыбного хозяйства».

В нашем городе много фермерских хозяйств, сегодня мы посетим одно из них. Мы узнаем о работе фермы изнутри и как роботизированная техника помогает в жизни фермы. Нам расскажут о породах, особенностях жизни и питания коров, телят и бычков. Животных можно гладить, кормить и фотографировать. Покажут как правильно доить корову и дадут попробовать свежего коровьего молока.

Продегустируем мясную и молочную продукцию и научимся делать жареное мороженое или сливочное масло.

Заглянем в магазин у проходной льняной мануфактуры и приобретем изделия изо льна, выросшего на российском поле, прошедшего десятки машин и человеческих рук и хранящего запах летнего зноя и утренней августовской росы.

Заселение в гостиницу.

Прогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйствоПрогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь, фермерское хозяйство
2 день

Красное-на-Волге

После плотного завтрака выедем в 9:00 и вернемся к 17:15 в Кострому, поэтому, если вам на вечернюю «Ласточку», вещи из отеля возьмите с собой.

Красное-на-Волге – центр ювелирного искусства России, который на протяжении многих веков славится на весь мир ювелирными изделиями, около трети всех золотых изделий и четверти серебряных, производимых в России изготовляется здесь.

На обзорной экскурсии мы увидим белокаменный храм Богоявления – великолепный образец шатрового строительства 16 века.

Конечно же, чтобы сделать правильный выбор при покупке ювелирного изделия, необходимо сначала посетить ювелирный музей, где мы узнаем процесс изготовления украшений и познакомимся с различными ювелирными техниками. И, конечно, под чутким руководством мастера, используя ножницы по металлу и ювелирный пинцет, а также приложив немного творчества и креатива, изготовим свой собственный сканной элемент. Результат вашей работы – композиция из набранных вами сканных элементов мы заберем с собой.

Обед кафе «Горница».

Чтобы купить ювелирные изделия, мы посетим ювелирную аллею ТЦ «Красноград», где представлены ведущие бренды Красноселья. Аллея удивляет широким ассортиментом ювелирных украшений из золота и серебра. Модные новинки, коллекции для детей и взрослых, столовые приборы и изделия религиозной тематики, все это можно будет приобрести по ценам производителей.

Отправление на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Я-Отель» 4*.

Варианты проживания

«Я-Отель» 4

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. Доехать до аэропорта можно на маршрутке за 10-15 минут.

«Я-Отель» 4«Я-Отель» 4«Я-Отель» 4«Я-Отель» 4«Я-Отель» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и сопровождение на автобусе по туру, описанному в программе
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в двухместном номере в отеле
  • Питание: завтрак 2 день, обеды 1, 2 дни
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1 день
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте осуществляется тур?

Ваше путешествие пройдет в комфорте.

Сопровождение гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером, на протяжении всего тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 фев 2024
Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в Костроме не встречалось. Идеяально поставленная речь, певучий, захватывающий рассказ, просто супер. А с какой любовью они рассказывают о своем городе, причем в не зависимости от возраста. Были приятно поражены! Прекрасное сопровождение, так сложилось, что мы были одни… видимо зима… встретитили, везде возили, показывали и рассказывали. Подсказали лучшие места для покупки вкусностей и сувениров. Всем очень советую съездить!!!
Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как вПросто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в
Е
7 фев 2024
Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
Н
31 окт 2023
Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!

Тур входит в следующие категории Костромы

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