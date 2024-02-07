1 день

Прогулка по центру города, музей сыра, Ипатьевский монастырь

Самый оптимальный, простой и быстрый способ попасть в Кострому — это новая электричка комфорт класса "Ласточка", она следует из Москвы (Ярославский вокзал) 4 часа, прибывая утром в 10:32 в Кострому на станцию «Кострома Новая».

10:30 Встреча на станции «Кострома Новая» всех прибывающих. Знакомство участников и посадка в комфортабельный микроавтобус.

Первая остановка – Ипатьевский монастырь, колыбель Романовых, экскурсия по монастырю.

Обед в кафе города.

Далее отправимся на центральную площадь города. Знакомство с Костромским краем начинается от нулевого километра и продолжается через знаменитые торговые ряды.

Далее мы направимся к Сусанинскому скверу, где познакомимся с главным его героем — Иваном Сусаниным.

Посетим Богоявленско-Анастасиин Монастырь и Костромскую святыню – икону Федоровской Божией Матери.

Спустимся по Молочной горе, прогуляемся по набережной города, ведь без великой реки Волги мы не сможем обойтись. А потом пройдем сквозь беседку Островского и направимся в музей сыра, где вас ждет дегустация костромских сыров с бокальчиком того, что выберете.

Знакомиться с театральной Костромой мы начнем с музея театрального костюма Костромского драматического театра имени Островского, который хранит сценические костюмы, элементы декораций, реквизита и бутафории.

Всего в музее представлены более сотни костюмов, в том числе, сшитых из редких тканей начала XX столетия по всем канонам модных фасонов той давно ушедшей эпохи. Они отражают репертуарные предпочтения публики. По ним, как по учебнику истории, можно изучать не только летопись костромской драмы, но и русского театра. Но самое удивительное заключается в том, что это редкое собрание удалось сохранить.

Заселение в гостиницу в городе.

Посещение театра Островского. Он считается одним из самых первых на территории России, который уцелел и полноценно функционирует по сегодняшний день. Спектакль текущий в репертуаре.