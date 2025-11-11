Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Козельск и монастыри
Путешествие по древнему Козельску и монастырям: Оптина, Шамордино и Фёклина пустыни. Уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре
Начало: У городского парка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково
Путешествие по святым местам Козельска откроет перед вами удивительные истории старчества и духовного подвига, которые оставили глубокий след в русской культуре
Начало: В Козельске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Литературная экскурсия по Козельску, Шамордино и Оптиной пустыни
Посетить великие места и поговорить о великих писателях
Начало: По договорённости с организатором
«В Козельске посетим музей «Дом Цылаковых»»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия, 7 часов пролетели незаметно. Наталья прекрасный рассказчик. Много исторических фактов и интересных историй. Дети 13 и 14 лет не скучали, с удовольствием слушали. Рекомендуем! 👍
- иирина21 сентября 2025Наталья проводила экскурсию. Наша мини группа из трех человек.
Хотели бы оставить отзыв о Вашей экскурсии.
Огромная благодарность, за такое богатое знание
- ННаталия18 сентября 202510 сентября 2025 года мы побывали на экскурсии Летописный Козельск, Шамордино, Оптина пустынь, Феклина пустынь.
Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу
- ООльга19 августа 2025Огромное спасибо Наталье за очень интересную и увлекательную подачу материала с доброй душой и вдохновением. Мы многое узнали, посмотрели и
- ААлиса17 августа 2025Отличная познавательная экскурсия на 100 из 10!
- ББезумова4 августа 2025Замечательная экскурсия по Духовным центрам нашей Родины. Все очень интересно, структурировано, профессионально. Редко можно встретить экскурсовода, который реально живет тем
- ЮЮлия9 июля 2025Были на экскурсии в Оптиной Пустыни 07 июля 2025г. Хотим сказать огромное спасибо экскурсаводу Анне и водителю Антону. Нам казалось
- ААлександр24 июня 2025Огромное впечатление от экскурсовода Анны!!! Спасибо ей огромное за чудесную экскурсию. Мы и дети в восторге.
- ДДмитрий14 июня 2025Получили огромное удовольствие от экскурсии! Наталья прекрасно знает материал и умеет донести много информации очень живо и интересно. Семь часов экскурсии пролетели абсолютно незаметно. Наталья идеально вписывается в тему экскурсии - она потрясающе светлый и добрый человек. Огромное спасибо!
- ММария7 апреля 2025Наталья очень приятная, отзывчивая, внимательная! Все рассказала, показала, учла все пожелания и дала ценные рекомендации! Все по времени четко. Автомобиль комфортабельный!
Очень ей благодарны!
- ТТатьяна30 марта 2025Наталья провела для нас очень интересную экскурсию, прекрасный рассказчик, множество исторических деталей и дат. Остались под приятным впечатлением! Рекомендуем! Комфортный автомобиль, маршрут согласовали с учётом времени нашего отъезда, все детали обговорили. Было приятно, комфортно и увлекательно. Огромное спасибо 💖
- ООльга17 февраля 2025Наталья- прекрасный гид и замечательный рассказчик! Отличная экскурсия, очень познавательно, невероятно интересно и подробно, много исторических фактов и интересной информации,
- ЕЕлена26 августа 2024Экскурсия насыщенная, водитель Наталья - отличный, экскурсовод Анна просто выше всех похвал! Ребенок 12 лет все внимательно слушала и вникала.
- ЮЮлия30 июля 2024Экскурсия прошла замечательно! Сначала мы провели 2 часа в Оптиной пустыне, потом на очень комфортном автомобиле нас отвезли в Клыково, а затем в Шамордино. День был будничный, поэтому паломников было мало. Экскурсия будет интересна верующим людям.
- ТТамара26 июня 2024Огромная благодарность Наталье и Анне за проведенную экскурсию!
Экскурсовод Анна погрузила нас в атмосферу монастырей, святынь с удивительной историей. Рассказ был очень интересной и познавательный! Понравилось и взрослым, и дочке (10 лет).
Все было великолепно организовано!
Получили огромное удовольствие!
- ММарина22 июня 2024Экскурсия прошла на самом высоком уровне! Машина приехала во время, в салоне было чисто и удобно, водитель Наталья очень внимательно
- ИИрина12 июня 2024Экскурсовод Анна удивила нас глубиной знаний о монастырях, в которых мы побывали. Рассказ был очень интересным. Не заметили, как пролетело
- ААндрей2 июня 2024Наше путешествие по святым местам (Оптина пустынь-Клыково-Шамордино), организованные Натальей и экскурсоводом Анной наполнило нас новой очень интересной и полезной информацией.
- ААнатолий2 июня 2024Замечательное путешествие в историю православия. Прекрасная организация экскурсии. Энциклопедические знания экскурсовода Анны в сочетании с безупречным сопровождением Натальи сделали поездку незабываемым событием. Большое спасибо!
- ИИрина11 марта 2024Очень понравилось, экскурсовод Анна обладает огромным багажом знаний как исторических, так и культурных. Очень рады, что обратились к Вам. Спасибо.
