что мы хорошо подготовились, читали книги про Оптинских старцев, смотрели передачи и разные ролики. Но приехав днём ранше решили вечером сначало самостоятельно посетить Оптину Пустынь. Приехали, огляделись и поняли, что ничего не понимаем, где, что)) Постояли на службе и поехали в отель Карс (отель понравился, современный, чистый с красивым фтнтаном и ухоженной территорией). Утром в назначенное ранее время (мы договорились на 10:00) Анна с водителем Антоном на прекрасном компактном, японском минивене нас забрали на экскурсию. Не буду долго расписывать, скажу, что всё очень понравилось! Анна очень интересно и с большой любовью рассказывала про старцев. Можно много читать, смотреть ролики но так и не проникнуться… Вот тогда начинаешь понимать, что такое переданная с любовью информация из уст в уста)) ничто не может заменить человеческого общения! Так-же очень понравилась история женского монастыря в Шамордино. Расшитые иконы Пресвятой Богородицы просто чудо! Аж до мурашек)) ну и на последок искупались в святом источнике, набрались сил перед дорогой домой. Анна, Антон спасибо большое за чудесную экскурсию! После экскурсии самостоятельно по рекомендации Анны посетили сказочный частный городок Вихляндия. Очень советую! Я не устаю удивляться человеческой фантазии! А еще больше поразило воплощение этой фантазии. Итог: всё очень понравилось, почерпнули много интересной информации, что-то переосмыслили, о чём-то задумались))