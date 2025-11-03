Присоединяйтесь к моему путешествию по Абхазии.
За один день вы увидите все главные достопримечательности, познакомитесь с историей развития Страны Души в эпохи царской власти и советского строя, а также проследите ее путь к независимости. Путешествие пройдет на комфортном внедорожнике.
Описание экскурсииДанный тур это - настоящий Абхазский драйв! Дружелюбные Абхазы уже ждут вас в гости! Весь тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии! Великолепное озеро Рица, Гегский водопад и архитектурная часть курортного города Гагра, вы увидите лучшие смотровые площадки и Альпийские луга! Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. С расположением точек сбора можно ознакомиться по ссылке. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи. Экскурсию могут посетить дети старше 5 лет.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы (купание, берите принадлежности)
- Парк Принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Мандариновый сад (осень, зима)
- Сад мимоз, лимонов и апельсин (в весеннее время)
- Смотровая площадка над городом Гагра
- «Бзыбьская» крепость Х века
- Каменные столбы
- Завтрак (чай со сладкой булочкой, включен в стоимость, осень, зима, весна)
- Дегустация фермерской продукции
- Остановка у подвесного моста
- Калдахуарский грот
- Башня Хасан Абаа
- Дегустация вин
- Дегустация мёда
- Водопад «Влюблённых»
- «Гегский» водопад
- «Юпшарский» каньон
- Кедровая роща
- Чабгарский карниз (Прощай Родина)
- Озеро «Рица»
- Водопады: "Молочный", "Птичий клюв" и смотровая площадка с качелей на озеро Рица 1200 м над уровнем моря (по желанию, могут быть не доступны из-за погодных условий)
- Минеральный источник Ауадхара и Студенческая поляна: Альпийские луга - 1600 м над уровнем моря (по желанию, могут быть не доступны из-за погодных условий)
- «Мужские слезы» водопад
- «Голубое» озеро
- «Девичьи слезы» водопад
- Пицунда (по желанию)
- Вечерняя колоннада в городе Гагра
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Трансфер из Адлера, Сириуса, Сочи и Красной Поляны в обе стороны - выбирайте по типу билета (детское кресло/бустер по запросу)
- Бутылка Абхазского вина
- Завтрак (чай со сладкой булочкой) - осень, зима, весна
- Дегустация вина, меда и мяса
- Сопровождение через государственную границу
- Страховка
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица: взрослый - 700 руб. /чел., дети до 14 лет - 200 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно
- Зиплайн над водопадом Влюбленных: 800 руб. /чел. туда и обратно (по желанию)
- Прокат катамарана на озере Рица: 500 руб. /чел. за 30 минут (по желанию)
- Смотровая над озером Рица, Молочный водопад: 500 руб. (по желанию, не работает зимой)
- Обед: средний чек - 700 руб.
- Пицунда: 500 руб. /чел. (по желанию)
- Минеральный источник Ауадхара и Студенческая поляна: Альпийские луга, высота 1600 м над уровнем моря - 1000 р. с человека (по желанию, могут быть не доступны из-за погодных условий)
Место начала и завершения?
Ваш адрес или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. С расположением точек сбора можно ознакомиться по ссылке
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи
- Экскурсию могут посетить дети старше 5 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Все было отлично, нам в целом понравилась экскурсия
О
Ольга
12 окт 2025
Отличный джип-тур! Море драйва от езды по бездорожью, потрясающие горные панорамы и вкуснейшее местное вино. Водитель — профессионал и отличный собеседник. Получили именно те эмоции, на которые и рассчитывали. Однозначно советую!
А
Алексей
25 сен 2025
Отличная экскурсия! Даже дождь не испортил общего впечатления. Границу и туда и обратно проскочили на раз. Изумительные локации, вкусный обед, местный винчик и приятнейший водитель - Александр. Очень рекомендую!!!
Е
Евгений
10 сен 2025
Спасибо, за море впечатлений!!! Это было не забываемо Гарик лучший водитель!
Я
Яна
31 авг 2025
Всё очень понравилось, у нас был отличный гид, и прекрасная компания.
О
Ольга
19 авг 2025
Отличная экскурсия! Все динамично, весело, насыщенно! Прекрасная организация, незабываемая природа! Всем рекомендую)))
К
Кристина
19 авг 2025
Реальность превзошла все ожидания! Это безусловно лучший тур, который я брала Настолько все организовано, водитель Эдик - это топ. Ехали весело, с музыкой, отличной компанией. Давал советы, где и когда
Г
Галина
18 авг 2025
Хорошая организация тура. Прекрасные виды Абхазии. Чуть задержались на дегустации. Впечатления от экскурсии только положительные!!!! Спасибо!!!
В
Виктор
17 авг 2025
Очень хорошая экскурсия для тех, кто не любит нудные экскурсии.
А
Анастасия
10 авг 2025
Погода подвела и по заданному маршруту не поехали, очень жаль 😞
Ю
Юлия
8 авг 2025
Отличная экскурсия, хорошая организация и потрясающие виды! Всем рекомендую!
Ю
Юлия
7 авг 2025
Остались довольны поездкой! За 1 день увидели достопримечательности природы Абхазии, очень внимательные водители,которые прислушивались к просьбам и пожеланиям.
А
Алексей
3 авг 2025
Все понравилось, сервис, гид, водитель, автобус и сама поездка очень насыщенная, очень много что удалось повидать.
Н
Наталья
3 авг 2025
Все понравилось
Н
Николай
27 июл 2025
Альпийских лугов не было,виды красивые. В машине было очень тесно,нужно набирать группы на 1-2 человека меньше
