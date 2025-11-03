Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Присоединяйтесь к моему путешествию по Абхазии.



За один день вы увидите все главные достопримечательности, познакомитесь с историей развития Страны Души в эпохи царской власти и советского строя, а также проследите ее путь к независимости. Путешествие пройдет на комфортном внедорожнике.

Описание экскурсии Данный тур это - настоящий Абхазский драйв! Дружелюбные Абхазы уже ждут вас в гости! Весь тур проходит на комфортабельном джипе марки УАЗ Патриот, это удивительный и очень интересный способ покорить самые малодоступные достопримечательности сказочной страны Абхазии! Великолепное озеро Рица, Гегский водопад и архитектурная часть курортного города Гагра, вы увидите лучшие смотровые площадки и Альпийские луга! Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. С расположением точек сбора можно ознакомиться по ссылке. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи. Экскурсию могут посетить дети старше 5 лет.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Белые скалы (купание, берите принадлежности)

Парк Принца Ольденбургского

Приморский бульвар в городе Гагра

Мандариновый сад (осень, зима)

Сад мимоз, лимонов и апельсин (в весеннее время)

Смотровая площадка над городом Гагра

«Бзыбьская» крепость Х века

Каменные столбы

Завтрак (чай со сладкой булочкой, включен в стоимость, осень, зима, весна)

Дегустация фермерской продукции

Остановка у подвесного моста

Калдахуарский грот

Башня Хасан Абаа

Дегустация вин

Дегустация мёда

Водопад «Влюблённых»

«Гегский» водопад

«Юпшарский» каньон

Кедровая роща

Чабгарский карниз (Прощай Родина)

Озеро «Рица»

Водопады: "Молочный", "Птичий клюв" и смотровая площадка с качелей на озеро Рица 1200 м над уровнем моря (по желанию, могут быть не доступны из-за погодных условий)

Минеральный источник Ауадхара и Студенческая поляна: Альпийские луга - 1600 м над уровнем моря (по желанию, могут быть не доступны из-за погодных условий)

«Мужские слезы» водопад

«Голубое» озеро

«Девичьи слезы» водопад

Пицунда (по желанию)

Вечерняя колоннада в городе Гагра Что включено Услуги водителя-экскурсовода

Трансфер из Адлера, Сириуса, Сочи и Красной Поляны в обе стороны - выбирайте по типу билета (детское кресло/бустер по запросу)

Бутылка Абхазского вина

Завтрак (чай со сладкой булочкой) - осень, зима, весна

Дегустация вина, меда и мяса

Сопровождение через государственную границу

Страховка Что не входит в цену Экологический сбор на озеро Рица: взрослый - 700 руб. /чел., дети до 14 лет - 200 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно

Зиплайн над водопадом Влюбленных: 800 руб. /чел. туда и обратно (по желанию)

Прокат катамарана на озере Рица: 500 руб. /чел. за 30 минут (по желанию)

Смотровая над озером Рица, Молочный водопад: 500 руб. (по желанию, не работает зимой)

Обед: средний чек - 700 руб.

Пицунда: 500 руб. /чел. (по желанию)

Место начала и завершения? Ваш адрес или ближайшая остановка Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00 Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны

Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. С расположением точек сбора можно ознакомиться по ссылке

Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания

Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере, если не хотите приобретать трансфер

Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи

Экскурсию могут посетить дети старше 5 лет Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.