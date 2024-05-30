Незабываемые экскурсии на озеро Рица: откройте секреты Абхазии с гидом!

Найдено 9 экскурсий в категории «Озеро Рица» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Озеро Рица, спрятанное в лесах меж гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«Экологический сбор на озеро Рица не входит стоимость»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
«За 11 часов вы полюбуетесь озером Рица, скалами у моря и каньоном, побываете в Гагре и Новом Афоне, по желанию исследуете покинутые дачи-дворцы, узнаете о статусе Абхазии — и полюбите этот край»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
18 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
2100019 950 за всё до 5 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
«Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100 за всё до 5 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
«Сказочное озеро Рица, окруженное горными массивами, очарует вас и навсегда останется в сердце»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • Г
    Гульнара
    15 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Экскурсию проводил по рекомендации Адгура Даниэль. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того
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    что места просто завораживающе мистические, но профессионализм экскурсовода, гида просто на 100 с плюсом.. Влюбилась в Абхазию, в её историю, обычаи, традиции.. Обо всех местах посещения полноценная информация, очень интересная, с такими подробностями о которых вряд ли прочтёшь где нибудь. . Легенды, эпос. . просто в сказке побывала, по пути к основным достопримечательностям очень много интересного. . и на каждом этапе истории о месте: и легенды и исторические факты Очень интересная экскурсия, рекомендую всем и каждому! Даниэлю и Адгуру огромное человеческое спасибо!!!!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
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    на протяжении всего пути в целом… -даже можно не говорить, это огромное богатство!)) Адгур - просто прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора и с целым багажом знаний!! Он помог нам окунуться в историю Абхазии, проникнуться к этому месту самыми теплыми чувствами. Тур брали индивидуальный, все очень гибко по нашим пожеланиям, удобный комфортный автомобиль с хорошим обзором, что немаловажно, когда кругом и даже над головой такие виды…, хороший вкусный ресторан в обед и, помимо основной программы, визит в роскошную частную винодельню, в которую не возят толпы туристов. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще! Очень рекомендую именно этот тур, маршрут и, конечно же, такого гида как Агдур в компанию 👌🏼👌🏼👌🏼

  • М
    Марина
    6 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне. Вернулись уставшие, но счастливые👍
  • Е
    Евгений
    30 апреля 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
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    ущелья по дороге, о. Рица). Машина Тойота Альфард в очень хорошем состоянии, комфортная, 7 полноценных комфортных сидений. Оптимальный маршрут экскурсии- за счет отсутствия большого количества объектов (не было Нового Афона) экскурсия не утомительная при общей продолжительности экскурсии 9,5 часов (из Красной Поляны).

    Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местахГид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах
  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Озеро Рица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Звезды Абхазии: дружеское путешествие
  2. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  3. Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
  4. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
  5. Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Озеро Рица" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 000 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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