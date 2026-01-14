читать дальше

виды шикарные, прокатились на зиплайне в обратную сторону с ветерком. Перед этим посетили нарзанный источник, который сейчас заброшен, но от этого вода не потеряла свою ценность и про него знают только местные. Также прекрасная территория монастыря с экзотическими растениями была включена в нашу экскурсию по желанию. Катя очень приятный человек и весь маршрут сначала обсудила с нами. Еще вся наша компания и дети тоже остались в восторге от эксурсии в форелевое хозяйство, которую проводит очень колоритная женщина. Ей удалось поднять настроение и создать веселую атмосферу несмотря на сильную жару, время пролетело незаметно. Да, в скайпарке наблюдали прыжки в пропасть, это захватывает. Мне хватило просто смотреть как люди это делают))))) за 25000. Рекомендую обращаться к Екатерине за экскурсией.