Мои заказы

Экскурсии с животными на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» на Красной поляне, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
«А в вольерном комплексе услышите историю создания необычного зоопарка»
21 янв в 14:30
22 янв в 14:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Форелевый завод — мы посетим крупнейшее рыборазводное хозяйство России»
6 мар в 11:30
7 мар в 11:30
18 700 ₽ за всё до 6 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
«Пасека (по желанию) и форелевое хозяйство»
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    14 января 2026
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Экскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в Красной Поляне! Очень рады, что выбрали для знакомства с этой местностью экскурсию с Екатериной, нам все понравилось: комфорт перемещения, позитивный настрой и общение!
    Экскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в КраснойЭкскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в КраснойЭкскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в КраснойЭкскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в КраснойЭкскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в КраснойЭкскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в КраснойЭкскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в Красной
  • В
    Владимир
    7 декабря 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    1. Сергей очень аккуратный и вдумчивый водитель, нас никого не укачало(большая, чистая и удобная машина с панорамной крышей Geely Okavango).
    2.
    читать дальше

    Спокойное, структурированное изложение информации, а так же интересные ответы на наши вопросы
    3. Сергей перестроил несколько маршрут и программу под наши пожелания, за что ему отдельное спасибо!

  • А
    Антон
    13 ноября 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится.
    читать дальше

    Заказывал экскурсия для родителей и они остались полностью довольны - Сергей подстроился под их темп и по максимуму показал все локации без какой то изнурительной ходьбы и долгих рассказов. Очень понравился форелевый завод и олимпийские обьекты

    Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивыхСпасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивыхСпасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивыхСпасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых
  • В
    Вячеслав
    7 ноября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Экскурсия была замечательной. Не смотря на плохую, пасмурную погоду, нам всё очень понравилось!
    Сначала была обзорная прогулка по курортам в долине
    читать дальше

    Мзымты. Нам рассказали куда в дальнейшем можно пойти, а куда особо не стоит. Потом мы пошли в лес к дольменам, к источнику нарзана и в skyпарк. Были в форелевом хозяйстве. Рассказывала Екатерина интересно. К концу экскурсии детям даже вручила подарки. Мелочь, но приятно. Нам всё очень понравилось! Наташа

  • А
    Александр
    28 октября 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Дружелюбная атмосфера. Гид Сергей прекрасно владеет всей необходимой информацией и доходчиво доводит ее до путешественников. Гид обладает хорошим чувством юмора, что также положительно сказывается на ходе проведения экскурсии
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Все ожидания от экскурсии оправдались. В скай-парк и форелевое хозяйство приедем ещё раз. Общение было лёгким и приятным, экскурсия интересной, поездка на автомобиле комфортной. Рекомендую!
  • М
    Марина
    17 сентября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Катерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправились в наше мини путешествие! Погода нам фортила. День получился максимально интересным и комфортным! Спасибо Екатерине! Рекомендую!
    Катерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправились
  • Т
    Татьяна
    13 сентября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Отличная прогулка,посмотрели Красную поляну,дольмены,источник Чвижипсе и даже покормили кроликов в глемпинге. Полюбовались Ахштырским ущельем и побывали в древнейшей пещере,восхитились смельчаками,прыгающими
    читать дальше

    с моста в Скайпарке над ущельем. Завершили путешествие в форелевом хозяйстве,где посмотрели и покормили рыбок больших и маленьких,и угостились бутербродами с рыбой и икрой😋. Время пролетело быстро,услышали и увидели много интересного и красоты. Спасибо,Екатерина!

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Спасибо, Екатерине, за наше путешествие. Нам очень понравилось. Были с детьми подростками в таком скайпарке первый раз, прошлись по мосту:
    читать дальше

    виды шикарные, прокатились на зиплайне в обратную сторону с ветерком. Перед этим посетили нарзанный источник, который сейчас заброшен, но от этого вода не потеряла свою ценность и про него знают только местные. Также прекрасная территория монастыря с экзотическими растениями была включена в нашу экскурсию по желанию. Катя очень приятный человек и весь маршрут сначала обсудила с нами. Еще вся наша компания и дети тоже остались в восторге от эксурсии в форелевое хозяйство, которую проводит очень колоритная женщина. Ей удалось поднять настроение и создать веселую атмосферу несмотря на сильную жару, время пролетело незаметно. Да, в скайпарке наблюдали прыжки в пропасть, это захватывает. Мне хватило просто смотреть как люди это делают))))) за 25000. Рекомендую обращаться к Екатерине за экскурсией.

  • С
    Сергей
    30 июня 2025
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень интересный и эрудированный человек,
    читать дальше

    интересный рассказ и ответы на все наши вопросы были обеспечены. Наши пожелания по маршруту были учтены. Ещё Сергей оказался прекрасным фотографом знатоком фото локаций и сделал много классных фото нашей семьи на мой телефон. В общем экскурсия прошла как один миг. Большое спасибо.

    Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это оченьВстреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа;
  2. Невероятные окрестности Красной Поляны;
  3. Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны).
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Новый Афон;
  3. Роза Хутор;
  4. Юпшарский каньон;
  5. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  6. Водопад Кейва;
  7. Водопад Хрустальный;
  8. Нарзанный источник;
  9. Ахштырская пещера;
  10. Озеро Рица.
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в январе 2026
Сейчас на Красной поляне в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 18 700. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Красной поляне на 2026 год по теме «Животные», 61 ⭐ отзыв, цены от 5300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март