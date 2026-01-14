Индивидуальная
до 10 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
«А в вольерном комплексе услышите историю создания необычного зоопарка»
21 янв в 14:30
22 янв в 14:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Форелевый завод — мы посетим крупнейшее рыборазводное хозяйство России»
6 мар в 11:30
7 мар в 11:30
18 700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
«Пасека (по желанию) и форелевое хозяйство»
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 января 2026Экскурсию с Екатериной вспоминаем с сыном до сих пор: такие потрясающие виды, ландшафты, места в Красной Поляне! Очень рады, что выбрали для знакомства с этой местностью экскурсию с Екатериной, нам все понравилось: комфорт перемещения, позитивный настрой и общение!
- ВВладимир7 декабря 20251. Сергей очень аккуратный и вдумчивый водитель, нас никого не укачало(большая, чистая и удобная машина с панорамной крышей Geely Okavango).
2.
- ААнтон13 ноября 2025Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится.
- ВВячеслав7 ноября 2025Экскурсия была замечательной. Не смотря на плохую, пасмурную погоду, нам всё очень понравилось!
Сначала была обзорная прогулка по курортам в долине
- ААлександр28 октября 2025Дружелюбная атмосфера. Гид Сергей прекрасно владеет всей необходимой информацией и доходчиво доводит ее до путешественников. Гид обладает хорошим чувством юмора, что также положительно сказывается на ходе проведения экскурсии
- ЮЮлия26 сентября 2025Все ожидания от экскурсии оправдались. В скай-парк и форелевое хозяйство приедем ещё раз. Общение было лёгким и приятным, экскурсия интересной, поездка на автомобиле комфортной. Рекомендую!
- ММарина17 сентября 2025Катерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправились в наше мини путешествие! Погода нам фортила. День получился максимально интересным и комфортным! Спасибо Екатерине! Рекомендую!
- ТТатьяна13 сентября 2025Отличная прогулка,посмотрели Красную поляну,дольмены,источник Чвижипсе и даже покормили кроликов в глемпинге. Полюбовались Ахштырским ущельем и побывали в древнейшей пещере,восхитились смельчаками,прыгающими
- ТТатьяна18 июля 2025Спасибо, Екатерине, за наше путешествие. Нам очень понравилось. Были с детьми подростками в таком скайпарке первый раз, прошлись по мосту:
- ССергей30 июня 2025Встреча и экскурсия с Сергеем оставила исключительно приятные и положительные впечатления. Как гид - это очень интересный и эрудированный человек,
