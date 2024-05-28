1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в живописных уголках Красной Поляны и Розы Хутор
Захватывающая фото-прогулка по Красной Поляне и Розе Хутор, где каждый кадр - это история, запечатленная среди гор
Начало: Роза Хутор
21 июня в 16:00
22 июня в 16:00
1311111 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Гагра
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон, Новый Афон и заброшенные дворцы. Гибкий маршрут и дружеский подход
Начало: От отеля гостей
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
2100019 950₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ААза26 мая 2024Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
- ГГульнара15 мая 2024Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсию проводил по рекомендации Адгура Даниэль. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того
- ООльга11 мая 2024Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
- ООльга9 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!
- ЕЕвгений30 апреля 2024Гид грамотный, вежливый, приехал без опозданий, речь поставлена, рассказал много интересного об Абхазии и посещаемых местах (старая и новая Гагры,
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ДДарья12 апреля 2024Приятный, интеллигентный гид. Отлично и комфортно провели день.
- ТТатьяна10 апреля 2024Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На машине»
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