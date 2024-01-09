Покататься по безопасным маршрутам вне трасс - в сопровождении квалифицированного инструктора
Итак, вы впервые приехали на курорт «Красная Поляна», хотите для начала прокатиться по трассам, размяться. Схем маршрутов полно, заблудиться сложно.
Но когда вам захочется выехать за пределы трасс, попробовать себя в лесах, на нетронутой целине заснеженного склона, понадобится опытный сопровождающий.
Но когда вам захочется выехать за пределы трасс, попробовать себя в лесах, на нетронутой целине заснеженного склона, понадобится опытный сопровождающий.
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Описание
Что вас ожидает
Я квалифицированный инструктор с действующим удостоверением, проходил курсы «Техника катания на сноуборде по сложному рельефу». На протяжении всего дня я буду показывать вам безопасные маршруты вне трасс. А также расскажу о курорте, куда можно сходить, где вкусно, где дорого и что обязательно стоит посетить.
В качестве бонуса вы получите съёмку ваших приключений!
Организационные детали
- Умение кататься по синим и красным трассам обязательно
- Детям программа не подойдёт
- Вам понадобится:
— сноуборд, рассчитанный на катание вне трасс
— комплект лавинного снаряжения (возможна аренда от 1500 до 3000 руб.)
— запасная маска
— горячий напиток
— ски-пасс в Красной Поляне, цены зависят от сезона (3300 — 4600 руб.)
- Также я могу дать камеру в аренду (1000 руб.), кадры будут стоящие
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади перед подъёмником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 16 туристов
Меня зовут Сергей и я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание "Альпинист России" вместе с соответствующим значком! За 5 лет в Красной Поляне множество троп было исхожено и изъезжено, самыми любимыми я хочу поделиться!
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