Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
15 200 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам на Роза Хутор
Помочь ребёнку освоить увлекательный спорт и развить уверенность на склонах
Начало: На первом или втором уровне курорта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Занятие с инструктором по горным лыжам на курорте «Роза Хутор»
Получить или отточить навыки езды среди красот Кавказа
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 15 000 ₽ за человека
