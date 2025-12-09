Мои заказы

Катание с инструктором – экскурсии на Красной поляне

Найдено 6 экскурсий в категории «Катание с инструктором» на Красной поляне, цены от 8500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Старая новая Красная Поляна
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
На машине
2.5 часа
-
5%
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный детский инструктор по горным лыжам на Роза Хутор
2 часа
Индивидуальная
Помочь ребёнку освоить увлекательный спорт и развить уверенность на склонах
Начало: На первом или втором уровне курорта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за человека
Занятие с инструктором по горным лыжам на курорте «Роза Хутор»
2 часа
Индивидуальная
Получить или отточить навыки езды среди красот Кавказа
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 15 000 ₽ за человека

