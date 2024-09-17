5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНевероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
«Вы оцените «парящий в воздухе» подвесной мост, прокатитесь на захватывающих дух аттракционах и насладитесь кавказской природой»
Сегодня в 11:30
4 окт в 11:30
17 350₽ за всё до 6 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
«Скайпарк — парк приключений, расположенный на вершине горы»
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
«Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте»
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир17 сентября 2024Сергей, отличный гид и организатор. Спасибо экскурсию.
- ЕЕлена7 сентября 2024Спасибо, Сергею! Все очень профессионально. Заранее уточнил состав нашей компании. Поинтересовался будут ли дети, нужно ли кресло, будут люди с
- ССветлана28 августа 2024Мы отлично провели день! Спасибо Сергею за экскурсию и замечательный рассказ об истории этих мест!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Развлечения»
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