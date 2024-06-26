Экскурсии выходного дня на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» на Красной поляне, цены от 2 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 10:30
7 июля в 10:30
3 990 за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Красной Поляне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
41 отзыв
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
29002 320 за человека
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Бзерпинский Карниз - одно из самых популярных походных направлений Красной Поляны. Вас ждут субальпийские пейзажи, горные озера и пикник с угощениями
Начало: На территории курорта Газпром «Альпика»
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
от 16 890 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    26 июня 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Спасибо за интересную прогулку по Роза Хутор! Мы были впервые. Замечательное место, планируем вернуться. Наш гид Полина рассказала про историю этих мест, про создание курорта, помогла спланировать время после экскурсии, благодаря чему мы везде успели)
  • А
    Алексей
    25 июня 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Все прошло хорошо. Гид Полина во всем сориентировала, все показала, дала дополнительные инструкции. И прогулка, и обзорная экскурсия. Для первого знакомства с территорией и ориентировки в маршрутах - рекомендуем каждому!
  • А
    Александр
    10 июня 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Поездка прошла отлично! 1. После бронирования связались и рассказали, когда заберут и откуда. Мы уезжали с Розы хутор, нам собрали на такси
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    и довезли до границы, все выходило в билет. 2. На границе встретили и "за ручку" провели. 3. Сами точки на экскурсии безумно красивые. Понравилось, что в дороге гид, которого звали Кемал, рассказывал про историю, обычаи, легенды, но когда приезжали на место давал время на фото и погулять. 4. Конечно, я, как и многие, не хотела дегустировать вино, так как я его не люблю и меня ничем не удивить. Но я сильно ошибалась, оказалось безумно вкусно и не разу не пожалела. 5. Очень повезло с группой, веселые и добрые ребята, поэтому путешествие удалось на все 99% 1% это то что было мало еды… хотелось бы больше шашлыков и другой национальной еды) Всем спасибо!

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
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    природе Розы Хутор и округи. Многого я не знала. Фотографии просто замечательные! В этот же день вечером отредактированные были у меня! Бесконечная благодарность! Рекомендую всем!

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Экспресс-прогулка по Красной Поляне
    Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
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    была в виде диалога, много шутили. Мария помогла подобрать развлечения под наши интересы, посоветовала кафе, рассказала как устроена система подъема в горы. 10 из 10!

  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
    Не плохая прогулка по улице города. .

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия
  2. Экспресс-прогулка по Красной Поляне
  3. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  4. Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
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  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Роза Хутор
  9. Олимпийский Парк
  10. Нарзанный источник
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июле 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 320 до 16 890 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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