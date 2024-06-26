1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Роза Хутор: обзорная прогулка и фотосессия в Красной Поляне
Индивидуальная фотопрогулка по Роза Хутор: запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха на фоне гор и уютных улочек Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 10:30
7 июля в 10:30
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия: Экспресс-прогулка по Красной Поляне
Познакомьтесь с Красной Поляной за час: от истории до современных развлечений, советы для экономного отдыха
Начало: В Красной Поляне
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
29002 320₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Бзерпинский Карниз - одно из самых популярных походных направлений Красной Поляны. Вас ждут субальпийские пейзажи, горные озера и пикник с угощениями
Начало: На территории курорта Газпром «Альпика»
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
от 16 890₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина26 июня 2024Спасибо за интересную прогулку по Роза Хутор! Мы были впервые. Замечательное место, планируем вернуться. Наш гид Полина рассказала про историю этих мест, про создание курорта, помогла спланировать время после экскурсии, благодаря чему мы везде успели)
- ААлексей25 июня 2024Все прошло хорошо. Гид Полина во всем сориентировала, все показала, дала дополнительные инструкции. И прогулка, и обзорная экскурсия. Для первого знакомства с территорией и ориентировки в маршрутах - рекомендуем каждому!
- ААлександр10 июня 2024Поездка прошла отлично! 1. После бронирования связались и рассказали, когда заберут и откуда. Мы уезжали с Розы хутор, нам собрали на такси
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия! Которую мне организовали за 30 минут. Приехала замечательная девушка Мария. Очень объёмно, подробно рассказала много интересного об истории,
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ВВиктория5 апреля 2024Мы были первый раз в горах Сочи, экскурсовод Мария очень интересно и емко рассказала историю курорта, обозначила значимые места. Экскурсия
- ССергей5 ноября 2023Не плохая прогулка по улице города. .
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «На выходные»
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