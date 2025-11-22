Мои заказы

Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе

Вы отправитесь в самое сердце сказочной страны души.

Посетите главные природные и рукотворые красоты: озеро Рица и Новый Афон, Гагру, водопады и Голубое озеро! Я расскажу о местных обычаях и традиция. Вы попробуйте вкуснейший сыр, ароматное вино и мед!
5
69 отзывов
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Афон в мини-группе

Описание экскурсии

Мы влюбляем в Абхазию ежедневно и круглый год! Вы отправитесь в самое сердце сказочной страны души. Вы посетите главные природные и рукотворые красоты: озеро Рица и Новый Афон, Гагру, водопады и Голубое озеро! Наш экскурсовод расскажет вам о местных обычаях и традициях. Вы испробуйте вкуснейший сыр, ароматное вино и мед! Все это вы можете приобрести для себя, вашего дома и здоровья! Тур проходит на 18-ти местном микроавтобусе Mersedes Sprinter. Важная информация:
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада в городе Гагра
  • Заброшенный Зимний театр
  • Мандариновый сад (осенне - зимнее время)
  • Приморский Бульвар в Гагре
  • Сад Мимоз, апельсин и лимонов (ранней весной)
  • Бзыбьская Крепость 10в (Каменные Столбы)
  • Кафе Абхазский дворик со стеклянным мостом
  • Зиплайн над рекой Бзыть (по желанию +1000, длинна 600 метров)
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады: Мужские и Девичьи слезы
  • Калдахуарский Грот
  • Башня Хасан
  • Кедровая Роща
  • Чабгарский Карниз (Прощай Родина)
  • Озеро Рица
  • Смотровая на озеро Рица +1350 метров над уровнем моря (по желанию)
  • Водопады: Птичий клюв и Молочный (по желанию)
  • Древняя стоила Абхазии - Лыхны (по желанию)
  • Новоафонский монастырь
  • Сад Глициний
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию +700)
  • Приморский парк Новый Афон
  • Храм Симона Канонита
  • Рукотворный водопад
  • Заброшенная ж/д станция Псырцха
  • Сухум (по желанию)
  • Пицунда (купание в летнее время, берите купальные принадлежности)
  • Крепость Анакопия
Что включено
  • Трансфер в обе стороны по типу билета, без пересадки на границе
  • Дегустация
  • Сопровождение дипломированного экскурсовода
  • Завтрак: горный чай и большая сладкая булочка
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на озеро Рица:/n взрослые - 700 руб. /n дети до 11 лет включительно - 200 руб. /n дети до 7 лет - бесплатно
  • Посещение дополнительных локаций (по желанию, см. описание)
  • Лыхны (по желанию)
  • Дача Сталина (по желанию)
  • Пещера в Новом Афоне (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Красной Поляны, из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
6
3
2
1
Д
Дарья
22 ноя 2025
Отличная экскурсия, мы остались довольны, прекрасный веселый гид очень интересно и с юмором рассказал много интересного!
Т
Татьяна
16 ноя 2025
Поездка потрясающая! Вообще было бы преступлением жить в Адлере и не съездить в Абхазию, ведь до границы рукой подать. Нас возил водитель Беслан, а сопровождал гид Астик. Очень и очень
читать дальше

приятная компания. Гид с юмором, с любовью к Абхазии обо всём рассказывал. Мы посетили Гагру, Лыхны, Новый Афон и конечно же озеро Рица, увидели его красоту с разных сторон. А началась наша поездка с бесконечных дегустаций, сначала нас угостили чаем с булочкой и понеслась: вино, сыры, мёд… В целом утро задалось и впечатления об Абхазии сразу стали на несколько градусов ярче) Вообще места прекрасные, дороги хорошие, люди добрые, фруктов в изобилии. Поездка получилась весьма насыщенная и многообразная и мы не заметили, как вернулись на границу. Хочу выразить всем благодарность, что организовываете такие душевные туры и влюбляете нас в Абхазию. Храни вас Бог!

Ю
Юлия
14 ноя 2025
Выла на Гранд Туре в Абхазии с Оксаной. Всё прошло гладко,мило, складно. Спасибо за это ей!!! Сама экскурсия потрясающая, я уже в 5 раз на ней. Очень красивая и разная Абхазия. Всем рекомендую.
Д
Дарья
13 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Отличный выбор, если хочется расслабиться и отдохнуть: без изнуряющей физической нагрузки в виде длительных походов и восхождений в горы. Экскурсия простроена так, что вы не успеете заскучать или
читать дальше

утомиться, экскурсовод ведет программу динамично,"теоретическуя часть" в виде введения в контекст исторических событий места вовремя сменяет "практическая", когда вы уже непосредственно погружаетесь в опыт, связанный с бытом и традициями местного населения. Множество разнообразных локаций, море впечатлений, остались невероятно довольны, спасибо!

М
Мария
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, прекрасный гид Азамат- интеллигентный, умный, с прекрасным голосом и очень интересным повествованием! Вместить такое количество событий в одну экскурсию -талант! У нас возникло ощущение, что мы были в Абхазии не один день, а полноценный отпуск! Очень красиво, очень насыщенно и интересно ❤️
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Ездили в Абхазию уже не первый раз. Казалось все уже видела, но в этот раз гид Беслан смог удивить. Отличная экскурсия, однозначно рекомендую! На обратном пути наш водитель Адгур, проявил вообще чудеса водительского мастерства. Он так мастерски объехал все километровые пробки на Русско-Абхазской границе, за что ему отдельное большое Спасибо!
О
Оксана
26 окт 2025
Лиза и Беслан-тандем. Шутят и поддерживают шутки друг друга. Экскурсия супер, спасибо. Куча вопросов была и Лиза не все отвечала.
Л
Лариса
17 окт 2025
Прекрасная экскурсия, очень интересная! Экскурсовод - огонь!
Д
Денис
17 окт 2025
Все прошло просто супер отлично) всем рекомендую данную экскурсию Дигустации топ❤️❤️ Гид Беслан топ👍👍 Томаз великий водитель 👌👌
Е
Елена
16 окт 2025
Нам достался гид Кристина! Обладает прекрасным познанием истории,все очень подробно рассказала о каждом проезжающем объекте! Добавила рассказ об истории и культуре своей республики! Места очень красивые!
Г
Ганна
15 окт 2025
Очень хорошая
В
Виктория
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная, много интересных и красивых мест посмотрели. За 1 день вместили дня 3) под конец конечно устали, но это того стоило. Классный гид Амина, рассказывала интересно и воодушевленно, чувствовалось, что любит свой край и гордится им, а это особенно ценно! Однозначно рекомендую!
А
Александра
11 окт 2025
Боже это не забываемая поездка! Гид Фатима просто супер,все рассказала показала дополнительно о традициях, и юморная. Настолько все понятно и интересно! Абхазия теперь моя любовь!
А
Александр
10 окт 2025
Написано, что экскурсия начнется в 07.00 часов, а на остановку в Сочи надо прийти к 05.40 часов. Надо сразу предупреждать об этом, а не после бронирования.
М
Марина
9 окт 2025
Поменяли машину от отеля до границы и никто даже не сообщил об этом, организация не очень! Но экскурсовод Оксана выше всяких похвал!!! Только она была навысоте - спокойная, интеллигентная, всегда готова помочь, очень большое ей спасибо!!!

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии из Красной поляны

Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Абхазия - топовая и нетуристическая (из Красной Поляны)
Провести незабываемый день на природе и оценить атмосферу заброшенных мест
Начало: От отеля гостей
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
На машине
11 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
6.5 часов
-
15%
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 985 ₽14 100 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне