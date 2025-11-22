Д Дарья Отличная экскурсия, мы остались довольны, прекрасный веселый гид очень интересно и с юмором рассказал много интересного!

Т Татьяна читать дальше приятная компания. Гид с юмором, с любовью к Абхазии обо всём рассказывал. Мы посетили Гагру, Лыхны, Новый Афон и конечно же озеро Рица, увидели его красоту с разных сторон. А началась наша поездка с бесконечных дегустаций, сначала нас угостили чаем с булочкой и понеслась: вино, сыры, мёд… В целом утро задалось и впечатления об Абхазии сразу стали на несколько градусов ярче) Вообще места прекрасные, дороги хорошие, люди добрые, фруктов в изобилии. Поездка получилась весьма насыщенная и многообразная и мы не заметили, как вернулись на границу. Хочу выразить всем благодарность, что организовываете такие душевные туры и влюбляете нас в Абхазию. Храни вас Бог! Поездка потрясающая! Вообще было бы преступлением жить в Адлере и не съездить в Абхазию, ведь до границы рукой подать. Нас возил водитель Беслан, а сопровождал гид Астик. Очень и очень

Ю Юлия Выла на Гранд Туре в Абхазии с Оксаной. Всё прошло гладко,мило, складно. Спасибо за это ей!!! Сама экскурсия потрясающая, я уже в 5 раз на ней. Очень красивая и разная Абхазия. Всем рекомендую.

Д Дарья читать дальше утомиться, экскурсовод ведет программу динамично,"теоретическуя часть" в виде введения в контекст исторических событий места вовремя сменяет "практическая", когда вы уже непосредственно погружаетесь в опыт, связанный с бытом и традициями местного населения. Множество разнообразных локаций, море впечатлений, остались невероятно довольны, спасибо! Прекрасная экскурсия! Отличный выбор, если хочется расслабиться и отдохнуть: без изнуряющей физической нагрузки в виде длительных походов и восхождений в горы. Экскурсия простроена так, что вы не успеете заскучать или

М Мария Прекрасная экскурсия, прекрасный гид Азамат- интеллигентный, умный, с прекрасным голосом и очень интересным повествованием! Вместить такое количество событий в одну экскурсию -талант! У нас возникло ощущение, что мы были в Абхазии не один день, а полноценный отпуск! Очень красиво, очень насыщенно и интересно ❤️

Т Татьяна Ездили в Абхазию уже не первый раз. Казалось все уже видела, но в этот раз гид Беслан смог удивить. Отличная экскурсия, однозначно рекомендую! На обратном пути наш водитель Адгур, проявил вообще чудеса водительского мастерства. Он так мастерски объехал все километровые пробки на Русско-Абхазской границе, за что ему отдельное большое Спасибо!

О Оксана Лиза и Беслан-тандем. Шутят и поддерживают шутки друг друга. Экскурсия супер, спасибо. Куча вопросов была и Лиза не все отвечала.

Л Лариса Прекрасная экскурсия, очень интересная! Экскурсовод - огонь!

Д Денис Все прошло просто супер отлично) всем рекомендую данную экскурсию Дигустации топ❤️❤️ Гид Беслан топ👍👍 Томаз великий водитель 👌👌

Е Елена Нам достался гид Кристина! Обладает прекрасным познанием истории,все очень подробно рассказала о каждом проезжающем объекте! Добавила рассказ об истории и культуре своей республики! Места очень красивые!

Г Ганна Очень хорошая

В Виктория Прекрасная экскурсия! Очень насыщенная, много интересных и красивых мест посмотрели. За 1 день вместили дня 3) под конец конечно устали, но это того стоило. Классный гид Амина, рассказывала интересно и воодушевленно, чувствовалось, что любит свой край и гордится им, а это особенно ценно! Однозначно рекомендую!

А Александра Боже это не забываемая поездка! Гид Фатима просто супер,все рассказала показала дополнительно о традициях, и юморная. Настолько все понятно и интересно! Абхазия теперь моя любовь!

А Александр Написано, что экскурсия начнется в 07.00 часов, а на остановку в Сочи надо прийти к 05.40 часов. Надо сразу предупреждать об этом, а не после бронирования.