Откройте для себя наследие Сочинской Олимпиады! Наша экскурсия начинается с горного кластера: захватывающие панорамы Ахштырского каньона, смотровая площадка и посещение «Греческого Подворья» с дегустацией местных продуктов. Затем — прибрежный кластер. Вы увидите Олимпийский парк, а завершить день можно будет прогулкой к набережной и шоу фонтанов.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу олимпийского наследия и природной красоты на увлекательной экскурсии в Олимпийский парк с отправлением из Красной Поляны. Вас ждёт насыщенная программа с посещением уникальных уголков горного и прибрежного кластеров. В горном кластере вам откроются завораживающие виды Ахштырского каньона и живописная смотровая площадка на Skypark и ущелье Ахцу. Также мы заедем в уютное «Греческое Подворье», где по желанию можно насладиться обедом. Для любителей гастрономии предусмотрена дегустация местных деликатесов — краснополянского мёда и вина. В прибрежном кластере нас ждет знакомство с Олимпийским парком. Вы увидите исторический железнодорожный вокзал, пройдётесь по аллее пальм и эвкалиптов, увидите знаменитый Сочи Автодром и парк аттракционов. Завершит программу вид на Медальную площадь, ледовый дворец и стадион «Фишт». По желанию можно прогуляться к набережной и насладиться зрелищным шоу фонтанов (если в этот день они работают). Важная информация: Индивидуальная экскурсия с отправлением из Красной Поляны. Стоимость указана за группу до 19 человек. Для групп от 19 человек стоимость рассчитывается индивидуально.
Экскурсию можем провести в любой день, заранее согласовав с Вами удобную дату и время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный кластер:
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Вантовый мост
- Ущелье Ахцу
- Прибрежный кластер:
- Олимпийский парк
- ЖД вокзал Олимпийский
- Аллея пальм
- Сочи Автодром
- Аллея эвкалиптов
- Сочи парк аттракционы
- Радужный мост
- Медальная площадь
- Аллея магнолий
- Ледовые дворцы и стадион «Фишт»
- Шоу фонтанов (по желанию, если в этот день работают)
Что включено
- Сопровождение экскурсовода
- Автобус Mercedes Sprinter (19 мест)
Что не входит в цену
- Обед - от 800 руб. /чел. (по желанию)
- Сириус Автодром (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная Поляна
Завершение: Место и время обговаривается заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можем провести в любой день, заранее согласовав с Вами удобную дату и время.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Индивидуальная экскурсия с отправлением из Красной Поляны. Стоимость указана за группу до 19 человек. Для групп от 19 человек стоимость рассчитывается индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
