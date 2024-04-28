1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
«К водопаду — через леса и горы»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Однодневное путешествие с гидом-геологом по гостеприимной Абхазии и посещение терм
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 17 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
«Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
«Мы встретимся на нижней станции канатной дороги и вместе отправимся в горы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
12 часов
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
«Со всех сторон вас будут окружать величественные горы: Аибга, Чугуш, Псеашхо, Фишт, Оштен, Агепста и Бзерпинский карниз с горой Табунная»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«Здесь вам откроются завораживающие виды на горы и все ярусы курорта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
«Влажный климат этих гор делает свое дело — наш путь лежит через альпийские луга, высокие папоротники, заросли знаменитого цветка рододендрон, буковые и пихтовые леса»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
«Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aanastasia28 апреля 2024Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
- ММаргарита16 ноября 2023С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
- ААнастасия13 ноября 2023Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
- ССергей5 ноября 2023Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
- ЮЮлия21 сентября 2023Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и в Новом Афоне и
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Там наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал нам их с разных сторон. Прогулка не из легких, но оно того, определенно, стоит
- ИИрина16 сентября 2023Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
- ВВера5 сентября 2023Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
- ДДарья4 сентября 2023Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
- ООльга20 июля 2023Бзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесного ландшафта и заканчивается альпийскими
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Горы»
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