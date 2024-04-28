Экскурсии к горам Красной поляны

Найдено 9 экскурсий в категории «Горы» на Красной поляне, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
«К водопаду — через леса и горы»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
Однодневное путешествие с гидом-геологом по гостеприимной Абхазии и посещение терм
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 17 990 за всё до 7 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
«Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
«С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
«Мы встретимся на нижней станции канатной дороги и вместе отправимся в горы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
Отправьтесь в захватывающее путешествие на гору Ачишхо к озеру Зеркальное. Вас ждут величественные горы, уникальные растения и профессиональная фотосессия
Начало: в районе остановки Вертодром в Красной Поляне
«Со всех сторон вас будут окружать величественные горы: Аибга, Чугуш, Псеашхо, Фишт, Оштен, Агепста и Бзерпинский карниз с горой Табунная»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 9 285 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«Здесь вам откроются завораживающие виды на горы и все ярусы курорта»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
«Влажный климат этих гор делает свое дело — наш путь лежит через альпийские луга, высокие папоротники, заросли знаменитого цветка рододендрон, буковые и пихтовые леса»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
«Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • М
    Маргарита
    16 ноября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
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    получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻

  • А
    Анастасия
    13 ноября 2023
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с
  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь.
  • Ю
    Юлия
    21 сентября 2023
    Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
    Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и в Новом Афоне и
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    ещё в одном древнем соборе! Александр очень много интересного рассказал и про наши "объекты" и вообще про Абхазию;машина комфортная и везде проехать смогла даже иногда было удивительно по каким горам!

    Замечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье иЗамечательно провели день в Абхазии! были и на термах и в Сухум и в ущелье и
  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Там наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал нам их с разных сторон. Прогулка не из легких, но оно того, определенно, стоит
    Там наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал нам
  • И
    Ирина
    16 сентября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор,
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    любитель экстрима или спокойного отдыха - и стар, и млад - любой умеющий видеть и "слышать" настоящую красоту природы ❤️). Мы в восторге! Без оценок - ЛЮБОВЬ с первого взгляда! Гид (Максим) - без лишних слов, наш лучший выбор спутника в горах (счастливая случайность правильного выбора на Tripster). До новых встреч, Сочи 👐 В место влюбляют люди🔥

    Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественникЗакат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
  • В
    Вера
    5 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Очень впечатляющий поход! Именно поход, не экскурсия и не прогулка, потому что он реально физически непростой, даже для меня, спортсменки.
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    Но я искала именно такой. А какие виды открываются с разных точек маршрута! Фотографии не передают масштабов увиденного, но! Артём, мой гид на маршруте, действительно, фотограф-профессионал высокого уровня, сделал очень красивые фотки. Огромное спасибо ему за поход. Всем сильным и любящим горы очень рекомендую этот маршрут.

  • Д
    Дарья
    4 сентября 2023
    На гору Ачишхо, к озеру Зеркальное - с фотографом
    Маршрут и правда не простой но посильный! Чудесные виды открываются! Спасибо большое за целое путешествие в мир гор!
  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Бзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесного ландшафта и заканчивается альпийскими
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    лугами. В середине июля на альпийских лугах обильное цветение цветов, что делает их особенно красивыми. Фото, к сожалению, не передают всей красоты! Определенно хочется туда вернуться. Очень советую брать с собой палки, т. к. без них подниматься было бы сложнее. Сопровождал нас Влад, с ним было легко и комфортно, за что ему отдельное спасибо:)

    Бзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесного

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
  2. Термы Кындыга: из гор Прометея в царство Сатурна
  3. Вечерний треккинг и закат в горах
  4. Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
  5. Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Горы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 5 340 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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