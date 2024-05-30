1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
«А спустившись вниз, посетим очаровательный парк Времена года»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
12 часов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«А в Приморском парке вас будут ждать черные и белые лебеди»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
2100019 950₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
«🎢 По желанию вы можете задержаться и провести на территории центра больше времени, пообедать в кафе, а дети смогут пройти маршрут веревочного парка и поиграть на площадке «Тропа зубра»»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
«Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«По живописной территории Сочинского национального парка я проведу вас к красивому уединенному водопаду, который не пересыхает летом и не замерзает зимой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«А летом можем пойти в парк водопадов Менделиха или прогуляться по хребту Аибги на вершину Каменный столб (2509 м)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVioletta30 мая 2024Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ННаталья28 мая 2024Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
- ААза26 мая 2024Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
- ГГульнара15 мая 2024Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсию проводил по рекомендации Адгура Даниэль. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того
- ююлия11 мая 2024Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
- ТТатьяна11 мая 2024Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
- ООльга11 мая 2024Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
- ГГлеб10 мая 2024Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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