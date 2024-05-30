Экскурсии по паркам Красной поляны

Найдено 9 экскурсий в категории «Парки» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
«А спустившись вниз, посетим очаровательный парк Времена года»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по набережной, увидите легендарную колоннаду, ресторан «Гагрипш» и парк принца Ольденбургского, о котором поговорим отдельно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
12 часов
40 отзывов
VIP тур в сердце Абхазии: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: посетите курортную Гагру, озеро Рица, Новый Афон и насладитесь природой и культурой региона
Начало: Красная поляна, Роза Хутор, Газпром, Эсто-Садок
«А в Приморском парке вас будут ждать черные и белые лебеди»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29002 320 за человека
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Экскурсия: озеро Рица, Новый Афон и Гагры - путешествие из Красной Поляны
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
2100019 950 за всё до 5 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
«🎢 По желанию вы можете задержаться и провести на территории центра больше времени, пообедать в кафе, а дети смогут пройти маршрут веревочного парка и поиграть на площадке «Тропа зубра»»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
«Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800017 100 за всё до 5 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
«По живописной территории Сочинского национального парка я проведу вас к красивому уединенному водопаду, который не пересыхает летом и не замерзает зимой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Роза Пик: красота гор и эмоции в кадре
Поднимитесь на вершину Роза Пик и получите профессиональные фотографии на фоне захватывающих горных пейзажей. Уникальные виды и полезные советы ждут вас
Начало: В Розе Хутор
«А летом можем пойти в парк водопадов Менделиха или прогуляться по хребту Аибги на вершину Каменный столб (2509 м)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Violetta
    30 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, посетили много мест за один день, получили море впечатлений и положительных эмоций.
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Провели с Анной очень насыщенный день на Красной поляне и окрестностях. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, связь истории и современности! Анна,браво! Большое спасибо за встречу с Вами, Анна
  • А
    Аза
    26 мая 2024
    Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
    Это была самая душевная экскурсия в моей жизни!!! Путешествовали компанией по Абхазии первый раз. Адгур показал нам потрясающие виды, и
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    рассказал много познавательного и увлекательного, о своем родном крае! Восхищены харизмой, стилем и эрудицией гида, получили массу эмоций за один день! Однозначно будем рекомендовать Адгура. Лучший гид!

  • Г
    Гульнара
    15 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Экскурсию проводил по рекомендации Адгура Даниэль. У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела! Мало того
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    что места просто завораживающе мистические, но профессионализм экскурсовода, гида просто на 100 с плюсом.. Влюбилась в Абхазию, в её историю, обычаи, традиции.. Обо всех местах посещения полноценная информация, очень интересная, с такими подробностями о которых вряд ли прочтёшь где нибудь. . Легенды, эпос. . просто в сказке побывала, по пути к основным достопримечательностям очень много интересного. . и на каждом этапе истории о месте: и легенды и исторические факты Очень интересная экскурсия, рекомендую всем и каждому! Даниэлю и Адгуру огромное человеческое спасибо!!!!

  • ю
    юлия
    11 мая 2024
    Красная Поляна: обзорная экскурсия
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас по маршруту. Было интересно, несмотря на дождливую погоду, ничуть не пожалели, что взяли эту экскурсию. Спасибо большое! Качели над пропастью незабываемы так же)))
    Анна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела насАнна отличный гид, глубоко в материале, очень познавательно и в то же время душевно провела нас
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
    Спасибо большое Яне. Поездка оставила яркие впечатления.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
    Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
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    на протяжении всего пути в целом… -даже можно не говорить, это огромное богатство!)) Адгур - просто прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора и с целым багажом знаний!! Он помог нам окунуться в историю Абхазии, проникнуться к этому месту самыми теплыми чувствами. Тур брали индивидуальный, все очень гибко по нашим пожеланиям, удобный комфортный автомобиль с хорошим обзором, что немаловажно, когда кругом и даже над головой такие виды…, хороший вкусный ресторан в обед и, помимо основной программы, визит в роскошную частную винодельню, в которую не возят толпы туристов. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще! Очень рекомендую именно этот тур, маршрут и, конечно же, такого гида как Агдур в компанию 👌🏼👌🏼👌🏼

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Красная Поляна: обзорная экскурсия
  2. Звезды Абхазии: дружеское путешествие
  3. VIP тур в самое сердце Абхазии из Красной поляны: Гагра, озеро Рица и Новый Афон
  4. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Красной Поляны
  5. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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