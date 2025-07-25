Наш джип-тур в каньон реки — это активный отдых, трекинг в самшитовой роще и невероятные пейзажи горной реки лазурного оттенка! Вы обновитесь и зарядитесь светлой энергией после посещения Троице-Георгиевского монастыря. Вы сможете оценить свежесть самшитовой рощи и мощь тектонических плит.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ахштырский каньон
- Ущелье Ахцу
- Сочинский древний сухой каньон
- Смотровая на подвесной мост Скайпарк
- Смотровая на ущелье Ахцу
- Женский Свято-Георгиевский монастырь
- Древняя пещера (по желанию)
- Залежи лечебной Голубой глины (в летнее время)
- Мокрый каньон Псахо (по желанию)
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Дегустация вина в ходе тура
- Дождевики (в случае дождя)
- Купание в каньоне и голубой глине (в летнее время)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в каньон - 300 рублей (дети до 10 лет - бесплатно)
- Билет в пещеру (по желанию) - 200 рублей (дети до 10 лет - бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 июл 2025
Все было супер!!! Море эмоций! Каньон вообще улет! Спасибо ❤️
Д
Дарья
11 июн 2025
Безумно понравилась экскурсия, у нас был Водитель Серго, очень интересный и позитивный человек, рассказал очень многое о каньоне, да и вообще о всех местах, которые мы посетили, обязательно посетим другие экскурсии☀️
М
Мария
24 мая 2025
Экскурсия хорошая, если кто расчитывает послушать экскурсовода- этого нет, покатушки с красивыми локациями. водитель Артурчик очень позитивный, внимательный. Компания подобралась супер, настроение после эксурсии отличное! Лайфхак - когда привозят заказать еду в кафе (перед монастырем)-она там отвратительная, покушать можно в трапезной при монастыре. Дешево и вкусно там.
Д
Диана
12 мая 2025
Супер экскурсия, спасибо организаторам!!!
О
Олеся
27 апр 2025
Были с ребенок 7 лет. Очень понравилась организация, удобства, внимание экскурсовода Карен. Красивые месив, локации. Красивые место. Впечатления от поездки на Уаз. В след раз обязательно посетим с Вами еще каньоны
О
Ольга
31 мар 2025
Ездили на экскурсию коньон Псахо. Шикарные локации, очень красиво. Машина - УАЗ, комфортная, проехались с ветерком! Местами по бездорожью нехило трясло, так что с младенцами не рекомендую. Лет с 3 ребёнка можно брать. Помимо красивых видов и свежего воздуха пробовали вино, мед. На ужин можно было заказать шашлык. По времени все чётко, машина приехала вовремя. От экскурсии впечатления супер! Спасибо)
В
Валентина
13 янв 2025
Интересная экскурсия. Подходит для первого знакомства с каньоном Псахо. Водитель-экскурсовод провезет по всем локациям, расскажет и покажет локации для фото. Любителям истории и долгих рассказов экскурсовода ждать много не стоит.
В
Вячеслав
18 дек 2024
Экскурсия очень понравилась - хорошая программа, замечательный водитель-экскурсовод Евгений, красивые незабываемые места…
К
Ксения
11 дек 2024
Это было потрясающе! Спасибо огромное Евгению, который все подробно рассказал, показал. Очень позитивный и добрый гид! Места неописуемой красоты. Вернусь еще обязательно!
М
Мария
24 ноя 2024
Экскурсия проходит по живописным местам, у нас была уютная небольшой компания (4 человека). Гид-водитель создавал прекрасную атмосферу на протяжении всей поездки:)
В
Владислав
20 ноя 2024
Все супер! места красивые, машина чистая, водитель замечательный 👍
Е
Елизавета
18 окт 2024
Все отлично!
А
Анна
14 окт 2024
Красота мест, полученные впечатления. Отличное место для наслаждение природой.
Д
Дарья
9 окт 2024
Каньон восхищает своей красотой
Н
Наталья
28 сен 2024
Очень понравилось. водитель-гид Андрей-позитивный,остроумный,веселый,не давал нам скучать. Знаток своего дела.
