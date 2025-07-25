Ю Юлия Все было супер!!! Море эмоций! Каньон вообще улет! Спасибо ❤️

Д Дарья Безумно понравилась экскурсия, у нас был Водитель Серго, очень интересный и позитивный человек, рассказал очень многое о каньоне, да и вообще о всех местах, которые мы посетили, обязательно посетим другие экскурсии☀️

М Мария Экскурсия хорошая, если кто расчитывает послушать экскурсовода- этого нет, покатушки с красивыми локациями. водитель Артурчик очень позитивный, внимательный. Компания подобралась супер, настроение после эксурсии отличное! Лайфхак - когда привозят заказать еду в кафе (перед монастырем)-она там отвратительная, покушать можно в трапезной при монастыре. Дешево и вкусно там.

Д Диана Супер экскурсия, спасибо организаторам!!!

О Олеся Были с ребенок 7 лет. Очень понравилась организация, удобства, внимание экскурсовода Карен. Красивые месив, локации. Красивые место. Впечатления от поездки на Уаз. В след раз обязательно посетим с Вами еще каньоны

О Ольга Ездили на экскурсию коньон Псахо. Шикарные локации, очень красиво. Машина - УАЗ, комфортная, проехались с ветерком! Местами по бездорожью нехило трясло, так что с младенцами не рекомендую. Лет с 3 ребёнка можно брать. Помимо красивых видов и свежего воздуха пробовали вино, мед. На ужин можно было заказать шашлык. По времени все чётко, машина приехала вовремя. От экскурсии впечатления супер! Спасибо)

В Валентина читать дальше Очень продуманный момент с дегустацией вина, чачи и мандаринок. В основном предполагается самостоятельный осмотр объектов. Были зимой, повезло с погодой. Рекомендую тёплые кроссовки осенние, чтобы не упасть при подъёме на мост Интересная экскурсия. Подходит для первого знакомства с каньоном Псахо. Водитель-экскурсовод провезет по всем локациям, расскажет и покажет локации для фото. Любителям истории и долгих рассказов экскурсовода ждать много не стоит.

В Вячеслав Экскурсия очень понравилась - хорошая программа, замечательный водитель-экскурсовод Евгений, красивые незабываемые места…

К Ксения Это было потрясающе! Спасибо огромное Евгению, который все подробно рассказал, показал. Очень позитивный и добрый гид! Места неописуемой красоты. Вернусь еще обязательно!

М Мария Экскурсия проходит по живописным местам, у нас была уютная небольшой компания (4 человека). Гид-водитель создавал прекрасную атмосферу на протяжении всей поездки:)

В Владислав Все супер! места красивые, машина чистая, водитель замечательный 👍

Е Елизавета Все отлично!

А Анна Красота мест, полученные впечатления. Отличное место для наслаждение природой.

Д Дарья Каньон восхищает своей красотой