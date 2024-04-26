1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
6.5 часов
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Из Красной Поляны добраться до мест, где пролегало дно древнего океана Тетис
Начало: В Красной Поляне
«Каньон Псахо делится на Сухой и Мокрый»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
3.5 часа
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо предлагает уникальный маршрут вдоль русла реки. Полюбуйтесь живописными видами и узнайте много нового о природе региона
Начало: В селе Галицыно
«Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
от 6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира26 апреля 2024Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
- ммаргарита19 марта 2024У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Каньоны»
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