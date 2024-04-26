Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» на Красной поляне, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
до 10 чел.
6.5 часов
Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
Из Красной Поляны добраться до мест, где пролегало дно древнего океана Тетис
Начало: В Красной Поляне
«Каньон Псахо делится на Сухой и Мокрый»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июля в 10:00
5 500 за человека
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
3.5 часа
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Прогулка по каньону Псахо предлагает уникальный маршрут вдоль русла реки. Полюбуйтесь живописными видами и узнайте много нового о природе региона
Начало: В селе Галицыно
«Летом каньон не такой полноводный, как в другие времена года, поэтому идти можно прямо по руслу — но лучше это делать в коралловых тапочках или сандалиях»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
от 6 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

  • м
    маргарита
    19 марта 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
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    что за эти деньги можно и добавить Новоафонский монастырь и окрестности, но раз есть спрос то предложение актуально. Однозначно рекомендую к просмотру и путешествию. Нам понравилось все. И еще есть места по пути к озеру где пороги и камни со мхом в одной локации, смотрится сказочно, но я так и не решилась остановить машину. И еще думаю интересно было бы пройтись по висящим мостам которые предназначены для пешеходов, но мы также не остановились, это мое упущение, вам рекомендую остановится и пройтись. И еще кстати не остановились на водопаде девичьи слезы, но рассказ про него прослушали. Вообще очень емкая экскурсия, много чего узнали и честно даже устали, это почуствовалось уже в конце. Однозначно индивидуальная экскурсия намного лучше групповой.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
  2. Каньон Псахо, или Водное приключение в мини-группе
  3. Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Хребет Аибга
  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Роза Хутор
  9. Олимпийский Парк
  10. Нарзанный источник
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июле 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 12 690 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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