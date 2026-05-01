Мои заказы

Прогулка на сапах по каньону Чёртовы ворота

Перезагрузиться среди восхитительной природы - старт из Красной Поляны и других локаций
Прозрачная горная река, прохлада каньона, отвесные скалы и сап, плавно скользящий по воде… Это ваша медитативная прогулка! Мы научим вас держаться на сапе, угостим чаем и фруктами, сделаем красивые фотографии и оставим свободное время на обед, баню или прогулку по Самшитовой роще.
Прогулка на сапах по каньону Чёртовы ворота
Прогулка на сапах по каньону Чёртовы ворота
Прогулка на сапах по каньону Чёртовы ворота

Описание экскурсии

Знакомство с сапом

Выдадим сап и гидрокостюм и научим уверенно держаться на воде — даже если вы никогда раньше не катались.

Прогулка по каньону Чёртовы ворота

По гладкой воде горной реки среди отвесных скал и зелени самшитового леса — это будет комфортная сап-прогулка. Протяжённость маршрута — около 300 метров.

Чай, фрукты и фото

Угостим вас чаем, фруктами и сладостями. И сделаем профессиональные фотографии на сапборде.

Свободное время

По желанию посетите баню, перекусите в горном кафе или пройдёте по экотропе Самшитовой рощи.

Организационные детали

  • На каньоне проводим 2 ч, время трансфера в одну сторону — от 1–1,5 ч
  • С собой возьмите купальные принадлежности и сменную одежду
  • Дети до 7 лет плывут на одном сапе со взрослым

В стоимость включено:

  • трансфер из Красной Поляны, Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Эстосадка и обратно
  • аренда сапа, гидрокостюма и водонепроницаемого чехла для телефона
  • чаепитие с вкусняшками

Дополнительные расходы:

  • вход на территорию заповедника: взрослые — 300 ₽, дети 7–14 лет — 150 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.
  • баня — 2500 ₽ в час
  • еда в кафе — от 1000 ₽ за чел.

ежедневно в 09:00 и 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)5850 ₽
Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)6300 ₽
Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)6750 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)6750 ₽
Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)7200 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)7650 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок)8100 ₽
Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок)8550 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок)9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии на «Прогулка на сапах по каньону Чёртовы ворота»

Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Сегодня в 09:00
2 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
На машине
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
2 июн в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Пешая
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
2 июн в 09:30
3 июн в 09:30
от 5999 ₽ за человека
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Узнайте, чем Красная Поляна выделяется среди других курортов. История, природа и лучшие советы для отдыха ждут вас в этом уникальном месте
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне
-10%
до 1 октября
5850 ₽ за человека