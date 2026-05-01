Прозрачная горная река, прохлада каньона, отвесные скалы и сап, плавно скользящий по воде… Это ваша медитативная прогулка! Мы научим вас держаться на сапе, угостим чаем и фруктами, сделаем красивые фотографии и оставим свободное время на обед, баню или прогулку по Самшитовой роще.
Описание экскурсии
Знакомство с сапом
Выдадим сап и гидрокостюм и научим уверенно держаться на воде — даже если вы никогда раньше не катались.
Прогулка по каньону Чёртовы ворота
По гладкой воде горной реки среди отвесных скал и зелени самшитового леса — это будет комфортная сап-прогулка. Протяжённость маршрута — около 300 метров.
Чай, фрукты и фото
Угостим вас чаем, фруктами и сладостями. И сделаем профессиональные фотографии на сапборде.
Свободное время
По желанию посетите баню, перекусите в горном кафе или пройдёте по экотропе Самшитовой рощи.
Организационные детали
- На каньоне проводим 2 ч, время трансфера в одну сторону — от 1–1,5 ч
- С собой возьмите купальные принадлежности и сменную одежду
- Дети до 7 лет плывут на одном сапе со взрослым
В стоимость включено:
- трансфер из Красной Поляны, Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Эстосадка и обратно
- аренда сапа, гидрокостюма и водонепроницаемого чехла для телефона
- чаепитие с вкусняшками
Дополнительные расходы:
- вход на территорию заповедника: взрослые — 300 ₽, дети 7–14 лет — 150 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.
- баня — 2500 ₽ в час
- еда в кафе — от 1000 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|5850 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|6300 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|6750 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)
|6750 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)
|7200 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста)
|7650 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок)
|8100 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок)
|8550 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура, Эстосадок)
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
