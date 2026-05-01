Прозрачная горная река, прохлада каньона, отвесные скалы и сап, плавно скользящий по воде… Это ваша медитативная прогулка! Мы научим вас держаться на сапе, угостим чаем и фруктами, сделаем красивые фотографии и оставим свободное время на обед, баню или прогулку по Самшитовой роще.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Знакомство с сапом

Выдадим сап и гидрокостюм и научим уверенно держаться на воде — даже если вы никогда раньше не катались.

Прогулка по каньону Чёртовы ворота

По гладкой воде горной реки среди отвесных скал и зелени самшитового леса — это будет комфортная сап-прогулка. Протяжённость маршрута — около 300 метров.

Чай, фрукты и фото

Угостим вас чаем, фруктами и сладостями. И сделаем профессиональные фотографии на сапборде.

Свободное время

По желанию посетите баню, перекусите в горном кафе или пройдёте по экотропе Самшитовой рощи.

Организационные детали

На каньоне проводим 2 ч, время трансфера в одну сторону — от 1–1,5 ч

С собой возьмите купальные принадлежности и сменную одежду

Дети до 7 лет плывут на одном сапе со взрослым

В стоимость включено:

трансфер из Красной Поляны, Адлера, Сириуса, Сочи, Мацесты, Хосты, Эстосадка и обратно

аренда сапа, гидрокостюма и водонепроницаемого чехла для телефона

чаепитие с вкусняшками

Дополнительные расходы: