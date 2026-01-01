Водная прогулка
Звёзды Абхазии: дружеское путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
11 985 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка по каньону Псахо - старт из села Галицыно
Путешествие по каньону Псахо подарит незабываемые эмоции! Живописные виды и увлекательные истории ждут вас на этом нетуристическом маршруте
Начало: В селе Галицыно
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
