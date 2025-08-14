читать дальше

фитнесом дома по 30 минут два раза в неделю, это был хайкинг средней сложности. Возможно, если бы я заранее знала, что будем ходить, по краю крутых склонов, я бы не пошла)) но хорошо, что я этого не знала! Потому что возможно этот трекинг открыл для меня новое увлечение. Анна на протяжении всего пути подсказывала, как пользоваться трекинговыми палками (я держала их впервые в жизни), где за что лучше ухватиться и как ставить ноги. Всё прошло увлекательно и с умененной физической нагрузкой, есть потрясающие фотографии на фоне водопада и потрясающие виды на горы в облаках по пути к нему. Также Анна подсказала, где искать маршруты других троп заповедника - ходить-не-переходить!