Описание экскурсииЭто легкая прогулка в окрестностях Красной Поляны продолжительностью 3-4 часа. Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря к водопаду Кейва. Этот водопад не пересыхает даже в самое засушливое лето. Наш маршрут пролегает по хорошо натоптанной тропе в окружении букового леса. Весной здесь можно увидеть цветение кавказского пиона, он занесен в Красную книгу и встречается очень редко. По пути я расскажу об истории здешних мест, когда эти горы населяли кавказские племена. Важно: Так как это индивидуальная экскурсия, ее можно начать в интервале с 9 до 11 утра. Продолжительность от 3 до 4 часов. Маршрут подходит детям от 7 лет.
В любой удобный день для туристов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Кейва
- Хребет Аибга
Что включено
- Услуги гида
- Трекинговые палки
- Рюкзак
Что не входит в цену
- Трансфер к месту начала экскурсии
- Билет в Национальный парк Сочи - 200 рублей с человека.
Место начала и завершения?
Ул. Защитников Кавказа 132
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный день для туристов.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
14 авг 2025
Горы, ароматный лес, приятный собеседник и гид Анна, вкуснейший травяной чай с видом на водопад и возможность окунуться в него в летнее время… Маршрут не сложный, но мне было тяжеловато
Л
Лолита
15 мая 2025
С удовольствием прогулялись семьей к водопаду: я, муж и сын 8 лет☺️ Анна внимательная, заботливая и отзывчивая девушка провела нас нескучной тропой к водопаду под интерсеные беседы о природе, истории здешних мест🤗 понравилось всё! Сын рад! Очень ненавязчиво и легко приобщился к треккингу, всю дорогу с удовольствием поддерживал разговоры о животных, растениях, природе☺️ Анна, спасибо за душевную компанию!
А
Анастасия
9 мая 2025
Все очень понравилось, экскурсия супер. Анна рассказала много интересной информации, порекомендовала куда можно сходить самостоятельно. Сам водопад прекрасен, также наш гид угостила нас вкусным чаем-это было отличным завершением местами нелегкого подъема. Огромное спасибо нашему гиду Анне
Д
Дарья
19 окт 2024
Анна очень интересно в течение нашего пути рассказывала о природе заповедника, жизни местных жителей. Путь был непростой! Набор высоты с 600 до 1000 м. Для меня, обычного офисного жителя, занимающегося
Е
Евгения
8 авг 2024
Все понравилось, спасибо большое за мини путешествие, обязательно буду рекомендовать своим друзьям!
П
Павел
7 июл 2024
Отличный маршрут для новичков: 4 часа, несложный. Проходит по живописному лесу, гид интересно рассказывает историю. Рекомендую!
А
Айрат
17 июн 2024
Все было замечательно! Гид оказалась очень приятной девушкой, она всё подробно показала и рассказала, а ещё угостила нас вкусным чаем.
Н
Надежда
21 апр 2024
Полный восторг!!! Тропа интересная, чисто, разнообразная природа вокруг. По сложности простая, небольшие крутые места, при правильной обуви и сноровке никаких затруднений. Анна замечательный гид, приятный человек и занимательный собеседник. Ответила
Ю
Юлия
20 мар 2024
Трекинг был в марте 2024, шел дождь, но было красиво. Анна интересно рассказывала о крае, отвечала на вопросы. Маршрут средней сложности. Рекомендуем.
E
Elena
27 окт 2021
Красивый маршрут, интересно идти с разными перепадами высоты и находить новые для себя виды растений, смотреть на красивые пейзажи гор, горной долины и водопада
