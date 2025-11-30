читать дальше

мало, я невысокого роста, но ноги постоянно были в согнутом положении, это очень неудобно. Плюсы: быстро доехали до границы, быстро прошли досмотр, обратно также быстро. Красивая природа Абхазии. Армен интересно рассказывал пока ехали по маршруту. Вести машину на механике и говорить в микрофон, держа его правой рукой такое себе… Минусы: Экскурсия была очень быстрой. Выехали в 9 на территорию Абхазии и в 16:30 уже были дома в Адлере. Не знаю все ли экскурсии так проходят, но мне было мало времени на осмотр достопримечательностей. Армен останавливался на остановках и давал 10-15-20 мин на фото и прогулку. Естественно все неслись галопом по Европам, чтобы успеть. Благо группа маленькая была, 8 чел. Зато дегустация и обед в общей сложности 145 точно заняли. Разводилово на деньги, возят по «своим» местам. Еда в кафе была невкусной, заплатили немало. Армен постоянно говорил о том, как он мечтает хотя бы раз приехать домой раньше вечера, ну у него это в принципе получилось. Я думаю такую историю о том, что он дома не бывает, всем вещает. Поэтому и экскурсия проходит «бегом». И как он был рад, что мы приехали и не попали в пробки и он дома откажется раньше. Все знаковые места мы увидели, но все было бегом.