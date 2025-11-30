Абхазию недаром называют Страной души — частицу её тепла и гостеприимства вы унесёте с собой после нашей экскурсии.
Вас ожидает увлекательное путешествие, которое начнётся с экскурсии по Гагре, дегустации местных продуктов и продолжится прогулкой к горным водопадам и озеру Рица. За один день вы поймете, почему Абхазия влюбляет в себя раз и навсегда.
Описание экскурсииСказочная страна, которая постоянно ждет своих гостей, — Абхазия, или Страна души. Побывав на нашем туре Вы убедитесь, в этом! Отправитесь в путешествие в мини-группе до 6-7 человек, компанию вам составит приветливый и добродушный местный житель. Он расскажет вам историю своей Родины. Вы погуляете по Гагре, проедете через узкий Юпшарский каньон, полюбуетесь водопадами и, конечно, навестите красавицу Рицу и искупаетесь в черном море Абхазии. По дегустируете угощения Кавказского народа и пообедаете на берегу горного озера Рица. Важная информация: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Мы заберем вас из отеля или с ближайшей остановки. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля. По пути мы будем делать остановки по 15-30 минут, на озере Рица — 1,5 часа. На границе вас ждёт паспортный контроль. Возьмите с собой документы: паспорта, свидетельства о рождении детей (только в оригинале). Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит. Другие подробности прохождения границы уточняйте у гида. Детское кресло/бустер предоставляется — предупредите о такой необходимости заранее.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Парк принца Ольденбургского
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада в городе Гагра
- Мандариновый сад (осенне - зимнее время)
- Сад Мимоз (февраль, март)
- Зимний театр
- Центральный пляж города Гагра (купание, берите с собой купальные принадлежности)
- «Бзыбьская» крепость Х века
- Дегустация меда, вина, мяса и чачи
- «Каменные столбы» - древний архитектурный памятник
- Подвесной деревянный мост через реку Бзыбь
- Ресторан Абхазский двор (в заведении есть знаменитый стеклянный мост через реку Бзыбь и новый ресторан Корабль на горной реке (фотосессия на мосту и обед) )
- Пицунда (по желанию, если вы хотите туда поехать то сообщайте об этом заранее оператору)
- Голубое озеро и зиплайн над рекой Бзыбь
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз - смотровая Прощай родина
- Озеро Рица
- Водопады: Птичий клюв, Молочный и смотровая на озеро Рица - высота 1350 метров над уровнем моря (по желанию)
- Дача Сталина (по желанию)
- Водопады: Мужские и Девичьи слезы
- Мюссера Горбачева (по желанию)
Что включено
- Дегустация вина, меда
- Трансфер в обе стороны из Красной Поляны (детское кресло/бустер по запросу)
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица: /n - 700 рублей/взрослые, /n - 200 рублей/дети от 7 до 12 лет, /n - бесплатно для детей до 7 лет.
- Обед вы оплачиваете самостоятельно
- Пицунда, по желанию
- Мюссера Горбачева, по желанию
- Катамаран на озере Рица, по желанию
- Дача Сталина, по желанию
- Водопады: Птичий клюв и Молочный, по желанию - 350 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите ваш адрес гиду после создания заказа
Завершение: Ваш адрес или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
- Мы заберем вас из отеля или с ближайшей остановки. Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автомобиля
- По пути мы будем делать остановки по 15-30 минут, на озере Рица - 1,5 часа
- На границе вас ждёт паспортный контроль. Возьмите с собой документы: паспорта, свидетельства о рождении детей (только в оригинале). Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит. Другие подробности прохождения границы уточняйте у гида
- Детское кресло/бустер предоставляется - предупредите о такой необходимости заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
30 ноя 2025
Маршрут тура был очень насыщенным. Абхазия встретила тёплыми солнечными лучами. Природа впечатляет: горы, чистая зелёная вода в озёрах и прозрачная прибрежная зона Чёрного моря. Озеро Рица красиво как на открытках
Д
Диана
28 ноя 2025
Профессионал своего дела - гид Рашид, прекрасная компания и завораживающая природа Абхазии - то самое комбо которое подарило нам один волшебнейший день в нашей жизни. Спасибо всем причастным, мы остались в восторге!
И
Иван
24 ноя 2025
Все супер, гид Славик просто красавчик!
Я
Яна
14 ноя 2025
Добрый день! Все очень понравилось! Наш гид Роланд рассказал много интересного из истории Абхазии! Наконец то нас завезли в нормальное место пообедать, в ресторан «Абхазский двор» было очень вкусно и не очень дорого! Весело было очень, Роланд с хорошим чувством юмора!!! 👍👍👍
А
Александра
12 ноя 2025
Много красивых мест посетили! Восторг 😍 Левону отдельное спасибо за экскурсию!
И
Ирина
10 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично, все понравилось, гид Рашид очень общительный, с чувством юмора, показал достопримечательности Абхазии, спасибо за прекрасную поездку!
А
Анна
7 ноя 2025
Прекрасный тур в сопровождении гида Вячеслава Невероятной красоты локации и много интересной информации о стране Вячеслав обеспечил комфортную и теплую атмосферу своим внимательным отношением к каждому участнику группы и своей харизмой!
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Все понравилось
Е
Елена
5 ноя 2025
Ездила в Абхазию на экскурсию с гидом Вячеславом! Гид максимально учел все пожелания, показал достопримечательности своей страны (насколько возможно было за всего лишь один день). Необыкновенная природа совместно с рассказами Вячеслава оставили незабываемые впечатления красоты, легкости. Осталось теплое послевкусие от поездки! Всем советую!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Ездили на экскурсию с Арменом. Впечатления остались двоякими. Заказывали экскурсию на автомобиле Toyota или Volkswagen, а приехал Форд, зачем тогда на сайте стоит выбор машин, непонятно?! Места в машине очень
Г
Галина
2 ноя 2025
Тур очень понравился: места, где побывали, сама атмосфера поездки, очень душевно и легко!
Н
Наталья
2 ноя 2025
Отличная экскурсия по прекрасной Абхазии! Всё очень понравилось! Отдельная благодарность гиду Рашиду — душевный человек с прекрасным чувством юмора. Подобралась замечательная, дружная компания. Абхазия невероятно красива! Остались только самые лучшие впечатления, советую всем!
А
Александр
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и красоты Абхазии. С нами был гид-проводник Нодар, который сделал все для нашего комфортного времяпровождения. Рица, скалы, Юпшара, Бзыбь - в самое сердце. Будьте готовы ко множеству дегустаций - это традиционно на таких экскурсиях. И обязательно берите наличку. Карты здесь не уважают)
Н
Наталья
28 окт 2025
Понравилась экскурсия, впечатления приятные. Леван крутой водитель. Единственный нюанс - стекла в минивэне тонированные, плохо видно окружающую красоту.
Н
Наталья
25 окт 2025
Поездка хорошо организована, всё чётко по времени. Посетили Гагру, заехали на дегустацию чая, вина и мёда, увидели красивые горные ущелья, несколько горных рек по пути, остановились на озере Рица, где
