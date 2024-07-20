В походе вы познакомитесь с судьбами невероятных людей, без которых история Кавказа могла пойти совсем по другому сценарию. Мы пройдём через пихтовые леса и цветочные луга. Поговорим об особенностях местной флоры и фауны. Полюбуемся горными пиками, поднимемся минимум на одну вершину и поиграем летом в снежки. Это путешествие на один день, но впечатлений хватит на год!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Наш поход начнётся на высоте 1600 метров, куда мы поднимемся по канатной дороге или на вашем автомобиле
- Сначала через криволесье (спойлер: это не сказочная страна, а научный термин) поднимемся к Медвежьим Воротам и оттуда продолжим подъём через усыпанные цветами альпийские луга
- Вдоволь налюбовавшись красотой окрестностей горы Табунной, продолжим прогулку. С теми, кто готов покорить ещё одну вершину, поднимемся на пик Бзерпи высотой 2482 м. С теми, кто захочет сэкономить силы, спустимся к Бзерпинскому карнизу
- Перед тем как вернуться назад, наберём воды из горной реки и немного отдохнём в горном лагере. На память с собой заберём безумно красивые фотографии и незабываемые эмоции
О краснополянских горах я расскажу на примере реальных биографий людей. Каждая из этих историй — готовый сценарий фильма:
- Шпионское остросюжетное кино в историческом сеттинге о бароне Фёдоре Торнау. Он дважды под видом горца перешёл Кавказский хребет, но третья попытка окончилась черкесским пленом…
- Приключенческий блокбастер о ботанической экспедиции Александра Нордмана. Ради науки он прошёл сквозь неизведанные и опасные черкесские земли в разгар Кавказской войны…
- Психологическая драма о жизни и смерти Максимилиана Носко, первого заведующего Кубанской великокняжеской охоты, прообраза Кавказского заповедника. Казалось бы, обычная прогулка в горах с женой и товарищем безвозвратно поделила всё на до и после…
- Байопик, который заставит вас улыбнуться, удивиться и, возможно, даже заплакать: борьба Христофора Шапашникова за сохранение кавказского зубра и удивительной природы Кавказа. Он получил блестящее образование, побывал на фронте, участвовал в революционных событиях и основал крупнейший в Европе горнолесной заповедник…
Кому подойдёт поход
Тем, кто хочет познакомиться с горами Красной Поляны поближе, насладиться природой и красотой Кавказского хребта и просто отлично провести день. Это не самый лёгкий природный маршрут, но один из самых простых настоящих горных походов. С ним могут справится даже дети от 10 лет и путешественники в возрасте. Главное быть готовыми к затяжным подъёмам и спускам, любить долгие прогулки на природе и иметь среднюю физическую подготовку.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута от 9 до 17 км. Набор высоты около 600 м, если пойдём только на Бзерпинский карниз, или 800 м, если пойдём на пик Бзерпи
- Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — около 1800 ₽ за чел. или проезд на хребет Псехако — 6000 ₽, если вы на своём автомобиле. Также нужно оформить пропуск в Кавказский заповедник — 300 ₽ за чел.
- Специальная подготовка не требуется, но, пожалуйста, учитывайте состояние своего здоровья и объективно оценивайте физические возможности
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 050 ₽
|Дети до 16 лет
|3 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги «Лаура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 144 туристов
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими.Задать вопрос
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