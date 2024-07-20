В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз

Пройти по самому популярному горному маршруту в окрестностях Красной Поляны
В походе вы познакомитесь с судьбами невероятных людей, без которых история Кавказа могла пойти совсем по другому сценарию. Мы пройдём через пихтовые леса и цветочные луга. Поговорим об особенностях местной флоры и фауны. Полюбуемся горными пиками, поднимемся минимум на одну вершину и поиграем летом в снежки. Это путешествие на один день, но впечатлений хватит на год!
В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз
В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз
В горы - с историком-культурологом: через альпийские луга на Бзерпинский карниз
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

  • Наш поход начнётся на высоте 1600 метров, куда мы поднимемся по канатной дороге или на вашем автомобиле
  • Сначала через криволесье (спойлер: это не сказочная страна, а научный термин) поднимемся к Медвежьим Воротам и оттуда продолжим подъём через усыпанные цветами альпийские луга
  • Вдоволь налюбовавшись красотой окрестностей горы Табунной, продолжим прогулку. С теми, кто готов покорить ещё одну вершину, поднимемся на пик Бзерпи высотой 2482 м. С теми, кто захочет сэкономить силы, спустимся к Бзерпинскому карнизу
  • Перед тем как вернуться назад, наберём воды из горной реки и немного отдохнём в горном лагере. На память с собой заберём безумно красивые фотографии и незабываемые эмоции

О краснополянских горах я расскажу на примере реальных биографий людей. Каждая из этих историй — готовый сценарий фильма:

  • Шпионское остросюжетное кино в историческом сеттинге о бароне Фёдоре Торнау. Он дважды под видом горца перешёл Кавказский хребет, но третья попытка окончилась черкесским пленом…
  • Приключенческий блокбастер о ботанической экспедиции Александра Нордмана. Ради науки он прошёл сквозь неизведанные и опасные черкесские земли в разгар Кавказской войны…
  • Психологическая драма о жизни и смерти Максимилиана Носко, первого заведующего Кубанской великокняжеской охоты, прообраза Кавказского заповедника. Казалось бы, обычная прогулка в горах с женой и товарищем безвозвратно поделила всё на до и после…
  • Байопик, который заставит вас улыбнуться, удивиться и, возможно, даже заплакать: борьба Христофора Шапашникова за сохранение кавказского зубра и удивительной природы Кавказа. Он получил блестящее образование, побывал на фронте, участвовал в революционных событиях и основал крупнейший в Европе горнолесной заповедник…

Кому подойдёт поход

Тем, кто хочет познакомиться с горами Красной Поляны поближе, насладиться природой и красотой Кавказского хребта и просто отлично провести день. Это не самый лёгкий природный маршрут, но один из самых простых настоящих горных походов. С ним могут справится даже дети от 10 лет и путешественники в возрасте. Главное быть готовыми к затяжным подъёмам и спускам, любить долгие прогулки на природе и иметь среднюю физическую подготовку.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута от 9 до 17 км. Набор высоты около 600 м, если пойдём только на Бзерпинский карниз, или 800 м, если пойдём на пик Бзерпи
  • Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — около 1800 ₽ за чел. или проезд на хребет Псехако — 6000 ₽, если вы на своём автомобиле. Также нужно оформить пропуск в Кавказский заповедник — 300 ₽ за чел.
  • Специальная подготовка не требуется, но, пожалуйста, учитывайте состояние своего здоровья и объективно оценивайте физические возможности

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 050 ₽
Дети до 16 лет3 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У нижней станции канатной дороги «Лаура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Красной поляны

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньСкидкиБзерпинский карнизАктивностиГоры

Похожие экскурсии из Красной поляны

Красная Поляна: обзорная экскурсия
Пешая
59 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Красная Поляна: обзорная экскурсия
Прокатиться по канатной дороге, покачаться на высокогорных качелях и раскрыть историю курорта
Начало: На курорте Красная Поляна, у канатной дороги
Сегодня в 14:30
19 июля в 09:00
5 600 за всё до 7 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
На машине
22 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
16 июля в 11:30
17 500 за всё до 8 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Пешая
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
16 июля в 09:30
от 5 999 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне
ХорошоТам