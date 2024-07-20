В походе вы познакомитесь с судьбами невероятных людей, без которых история Кавказа могла пойти совсем по другому сценарию. Мы пройдём через пихтовые леса и цветочные луга. Поговорим об особенностях местной флоры и фауны. Полюбуемся горными пиками, поднимемся минимум на одну вершину и поиграем летом в снежки. Это путешествие на один день, но впечатлений хватит на год!

за 1-2 человека или 4050 ₽ за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-2 человека или 4050 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Наш поход начнётся на высоте 1600 метров, куда мы поднимемся по канатной дороге или на вашем автомобиле

Сначала через криволесье (спойлер: это не сказочная страна, а научный термин) поднимемся к Медвежьим Воротам и оттуда продолжим подъём через усыпанные цветами альпийские луга

Вдоволь налюбовавшись красотой окрестностей горы Табунной, продолжим прогулку. С теми, кто готов покорить ещё одну вершину, поднимемся на пик Бзерпи высотой 2482 м. С теми, кто захочет сэкономить силы, спустимся к Бзерпинскому карнизу

Перед тем как вернуться назад, наберём воды из горной реки и немного отдохнём в горном лагере. На память с собой заберём безумно красивые фотографии и незабываемые эмоции

О краснополянских горах я расскажу на примере реальных биографий людей. Каждая из этих историй — готовый сценарий фильма:

Шпионское остросюжетное кино в историческом сеттинге о бароне Фёдоре Торнау. Он дважды под видом горца перешёл Кавказский хребет, но третья попытка окончилась черкесским пленом…

в историческом сеттинге о бароне Фёдоре Торнау. Он дважды под видом горца перешёл Кавказский хребет, но третья попытка окончилась черкесским пленом… Приключенческий блокбастер о ботанической экспедиции Александра Нордмана. Ради науки он прошёл сквозь неизведанные и опасные черкесские земли в разгар Кавказской войны…

о ботанической экспедиции Александра Нордмана. Ради науки он прошёл сквозь неизведанные и опасные черкесские земли в разгар Кавказской войны… Психологическая драма о жизни и смерти Максимилиана Носко, первого заведующего Кубанской великокняжеской охоты, прообраза Кавказского заповедника. Казалось бы, обычная прогулка в горах с женой и товарищем безвозвратно поделила всё на до и после…

о жизни и смерти Максимилиана Носко, первого заведующего Кубанской великокняжеской охоты, прообраза Кавказского заповедника. Казалось бы, обычная прогулка в горах с женой и товарищем безвозвратно поделила всё на до и после… Байопик, который заставит вас улыбнуться, удивиться и, возможно, даже заплакать: борьба Христофора Шапашникова за сохранение кавказского зубра и удивительной природы Кавказа. Он получил блестящее образование, побывал на фронте, участвовал в революционных событиях и основал крупнейший в Европе горнолесной заповедник…

Кому подойдёт поход

Тем, кто хочет познакомиться с горами Красной Поляны поближе, насладиться природой и красотой Кавказского хребта и просто отлично провести день. Это не самый лёгкий природный маршрут, но один из самых простых настоящих горных походов. С ним могут справится даже дети от 10 лет и путешественники в возрасте. Главное быть готовыми к затяжным подъёмам и спускам, любить долгие прогулки на природе и иметь среднюю физическую подготовку.

Организационные детали