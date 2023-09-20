Экскурсии на Бзерпинский карниз из Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Бзерпинский карниз» на Красной поляне, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
«Бзерпинский карниз — пожалуй, самая живописная площадка Кавказского биосферного заповедника — находится на высоте 2482 метра горах Красной Поляны»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Бзерпинский Карниз - одно из самых популярных походных направлений Красной Поляны. Вас ждут субальпийские пейзажи, горные озера и пикник с угощениями
Начало: На территории курорта Газпром «Альпика»
«Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны»
Завтра в 09:00
20 июня в 09:00
от 16 890 за всё до 20 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
«Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу»
Завтра в 08:30
20 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Там наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал нам их с разных сторон. Прогулка не из легких, но оно того, определенно, стоит
    Там наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал намТам наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал нам
  • О
    Ольга
    20 июля 2023
    Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
    Бзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесного ландшафта и заканчивается альпийскими
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    лугами. В середине июля на альпийских лугах обильное цветение цветов, что делает их особенно красивыми. Фото, к сожалению, не передают всей красоты! Определенно хочется туда вернуться. Очень советую брать с собой палки, т. к. без них подниматься было бы сложнее. Сопровождал нас Влад, с ним было легко и комфортно, за что ему отдельное спасибо:)

    Бзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесногоБзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесного

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Бзерпинский карниз»

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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Бзерпинский карниз" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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