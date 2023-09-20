1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
«Бзерпинский карниз — пожалуй, самая живописная площадка Кавказского биосферного заповедника — находится на высоте 2482 метра горах Красной Поляны»
20 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Заповедные горы Кавказа и нестандартный Бзерпинский карниз
Бзерпинский Карниз - одно из самых популярных походных направлений Красной Поляны. Вас ждут субальпийские пейзажи, горные озера и пикник с угощениями
Начало: На территории курорта Газпром «Альпика»
«Бзерпинский Карниз — пожалуй, самое популярное походное направление из Красной Поляны»
Завтра в 09:00
20 июня в 09:00
от 16 890₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
«Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу»
Завтра в 08:30
20 июня в 08:30
от 20 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Там наверху открываются невероятные красоты! Тишина, спокойствие и величие гор завораживают! Спасибо Владу, что показал нам их с разных сторон. Прогулка не из легких, но оно того, определенно, стоит
- ООльга20 июля 2023Бзерпинский карниз и гора Табунная - это любовь и восторг. Красивый маршрут, который начинается с лесного ландшафта и заканчивается альпийскими
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Бзерпинский карниз»
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