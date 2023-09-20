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лугами. В середине июля на альпийских лугах обильное цветение цветов, что делает их особенно красивыми. Фото, к сожалению, не передают всей красоты! Определенно хочется туда вернуться. Очень советую брать с собой палки, т. к. без них подниматься было бы сложнее. Сопровождал нас Влад, с ним было легко и комфортно, за что ему отдельное спасибо:)