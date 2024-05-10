Активности – экскурсии на Красной поляне

Найдено 13 экскурсий в категории «Активности» на Красной поляне, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 670 за всё до 25 чел.
Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Экоцентр «Лаура»: встреча с кавказской фауной в Красной Поляне
Вас ждет незабываемое путешествие по миру дикой природы Кавказа, где каждый обитатель расскажет свою уникальную историю
Начало: У экоцентра
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.
К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
К водопаду Кейва через горы Красной Поляны: история и природа
Погрузитесь в красоту Красной Поляны, следуя по историческим тропам к величественному водопаду Кейва. Откройте для себя уникальную флору и исторические секреты
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
3 отзыва
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Невероятные окрестности Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Невероятные окрестности Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Красной Поляны: минеральный источник Чвижепсе, форелевый завод, Скайпарк и Олимпийский парк. Увлекательное путешествие для всей семьи
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
16 000 за всё до 8 чел.
Фотопоход к таинственному водопаду Хрустальный
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка к таинственному водопаду Хрустальный в Красной Поляне
Отправьтесь в захватывающее путешествие к скрытому сокровищу Красной Поляны - водопаду Хрустальный, где природа и впечатления говорят сами за себя
Начало: На остановке Чвижепсе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия к водопаду Кейва: Красная Поляна и её тайны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 5 340 за всё до 10 чел.
Вечерний треккинг и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах Красной поляны
Насладитесь вечерним треккингом и закатом в горах Красной Поляны. Индивидуальная экскурсия, адаптированная под ваш уровень подготовки
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:30
15 000 за всё до 6 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Покорите вершины Красной Поляны на индивидуальной экскурсии к Бзерпинскому карнизу. Ощутите свежесть горного воздуха и насладитесь потрясающими видами
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Проведите день среди дивных пейзажей Кавказского биосферного заповедника, наслаждаясь видами горных озер и водопадов
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Путешествие по секретному маршруту на хребет Ачишхо. Впечатляющие виды, альпийские луга, водопады и озеро Зеркальное ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: ночёвка на Бзерпинском карнизе под звёздным небом
Погрузитесь в атмосферу гор и ночного неба на Бзерпинском карнизе. Вас ждёт треккинг, живописные виды и незабываемая ночь под звёздами
Начало: курорт Газпром
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 20 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    10 мая 2024
    Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
    Кирилл, спасибо! Прогулка была отличная. Подсказывал как лучше идти в гору и спускаться, что было весьма полезно для новичков. Предоставил палки (по моей
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    просьбе). Впервые с ними шел и было очень удобно, теперь только с ними буду прогулки такие делать. Ну и Кирилл же фотограф. Честно говоря не знал, что на выходе получится. Но результат предвосхитил ожидания. Фото прикладываю (ps есть также и без вотермарка) Отзывов немного, не знаю почему, но присмотритесь, когда будете выбирать с кем идти. И для меня было плюсом, что по минимуму было рассказов и можно было слушать тишину и себя.

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Спасибо Сергею за замечательную и познавательную экскурсию. Сделали отличные фотографии. Исполнилась моя мечта- прокатилась на зиплайн в скайпарке!
  • a
    anastasia
    28 апреля 2024
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Прекрасный гид, было очень интересно. маршрут несложный, если есть подходящая обувь, Александр легко адаптирует маршрут под участников.
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
    Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 10 лет. Очень понравилось место - просторные вольеры, ухоженные звери, и интересный рассказ. Узнали много интересного. Всем рекомендую.
  • А
    Анна
    6 марта 2024
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
    Большое спасибо Сергею, отличный организатор, великолепный оратор и просто замечательный человек. Всё понравилось, много эмоций и впечатлений!!!
  • D
    Dmitry
    17 ноября 2023
    К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
    Отличная экскурсия на небольшую группу, уровень сложности маршрута средний, местами неподготовленным может быть сложно, но таких мест всего пару, да и финишная точка стоит того! Рекомендую в сухую погоду всем, кто отдыхает в окрестностях Красной Поляны разнообразить свой досуг!
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  • М
    Маргарита
    16 ноября 2023
    Вечерний треккинг и закат в горах
    С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем
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    получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻

  • А
    Анастасия
    13 ноября 2023
    Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с погодой, было тепло как летом. Возле водопада нас ждал вкусный чай, мандаринки и фейхоа из Абхазии😍. Спасибо за экскурсию!
    Отлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло сОтлично провели время в компании интеллектуального гида! Маршрут отличный, подойдет для начинающих. Нам очень повезло с
  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь.
  • Е
    Евгений
    23 октября 2023
    Невероятные окрестности Красной Поляны
    Экскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. Посмотрели, погуляли по всем местам заявленным в программе. Кроме того, договорились программу немного скорректировать и увеличить время экскурсии (рассчитали в аккурат под вылет из аэропорта).
    Экскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. ПосмотрелиЭкскурсия понравилась. Сергей хороший рассказчик, а в процессе поездки создается впечатление, что едешь с товарищем. Посмотрели

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  2. Экоцентр «Лаура» - знакомство с природой Кавказа
  3. К водопаду Кейва - тропою советских разведчиков
  4. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  5. Невероятные окрестности Красной Поляны
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
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