Казаки! Это слово всем знакомо из уроков истории
Казаки! Это слово всем знакомо из уроков истории.
Но не каждый может рассказать, как появилось казачество и почему именно на Кубани. В выставочном комплексе «Атамань» вы переместитесь на несколько веков назад.
Настоящие казаки и казачки в традиционных костюмах проведут вас по хуторским улочкам и пригласят в хату. Здесь вы узнаете все о казаках, их музыке и танцах, попробуете настоящие борщи и вареники. Возможно, вам улыбнется удача и вас пригласят на настоящую казачью свадьбу!
Но не каждый может рассказать, как появилось казачество и почему именно на Кубани. В выставочном комплексе «Атамань» вы переместитесь на несколько веков назад.
Настоящие казаки и казачки в традиционных костюмах проведут вас по хуторским улочкам и пригласят в хату. Здесь вы узнаете все о казаках, их музыке и танцах, попробуете настоящие борщи и вареники. Возможно, вам улыбнется удача и вас пригласят на настоящую казачью свадьбу!
Ближайшие даты:
8
окт
окт
Что вас ожидает 🤩
- Памятник казакам-запорожцам. Памятник Казакам-переселенцам – очередной шедевр скульптуры, напоминающий, откуда пошли кубанские станичники, родоначальники большинства славянских семей. На лицевой стороне постамента надпись:"Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого, сооружен в 1911 году благодарными их потомками, казаками Кубанского казачьего войска по мысли Таманского станичного общества." Под надписью врезана чугунная плита с барельефом работы А. Адамасова. На ней изображены парусные казацкие лодки, подходящие к обрывистому таманскому берегу.
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими казаками. Форма церкви отождествляет собой корабль, плывущий к Царству Небесному. Храм обнесён с трёх сторон колоннами и увенчан башенкой в виде фонаря. Службы в Свято- Покровском храме проходили и в годы советской власти. Храм в разное время посещали: А. В. Суворов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, особым вниманием почтил храм Святитель Игнатий (Брянчанинов).
- «Выставочный комплекс Атамань». Это эталон кубанской казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной, красивой и щедрой. Это крупнейший и единственный в своем роде выставочный комплекс под открытым небом, который перенесёт Вас на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы. Место расположения было выбрано не случайно, турецкая крепость «Таман» находилась на этих землях, отвоеванных Россией у Великой Османской империи и подаренных Екатериной II принимавшим участие в русско-турецких войнах запорожцам, будущим кубанским казакам. Общая площадь музея составляет более 60 га. Подворья станицы являются своеобразными мини-музеями. Главной ценностью выставочного комплекса являются подлинные документы, фотографии, орудия труда, предметы быта конца XVIII — начала XX веков, подаренные жителями Кубани. Инфраструктура выставочного комплекса являет собой единую систему: комплекс историко-этнографических, археологических и природных достопримечательностей.
- Фольклорные фестивали и мастер-классы. Знаменит комплекс не только в России, но и за ее пределами проведением этнических фольклорных и гастрономических фестивалей: фестиваль вареников "Навары, мылая", фестиваль сала "Гарнэ сальцэ", фестиваль кухни народов Кубани "За общим столом" и многие другие, а также проведением мастер-классов. Пчелиный мастер-класс! Да-да, бывают и такие! Делаются свечи из вощины, то есть - пчелиного воска и сделать это можно со среды по воскресенье! Где? В хате цирюльника, по ул. Красный шлях! На подворье «Цибулька» в эти же дни пройдет мастер-класс по росписи пряников, а на подворье «Дымарня» гости могут попробовать свои силы в гончарном производстве!
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На крутых берегах Таманского полуострова, что на юге Кубани, сверкает белёными хатами да крышами камышовыми сказочная станица «Атамань».
«Атамань» - это казачья станица в натуральную величину, крупнейший выставочный комплекс. Без преувеличения можно сказать о том, что именно здесь началась история современной Кубани.
Гости станицы смогут познакомиться с традициями, обычаями и историей казачества, принять участие в ремесленных и обереговых мастер–классах, услышать старинные песни и прокатиться на конной упряжке!
по выходным и праздничным дням
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автобусе
- Обзорная экскурсия
- Страховка
- Что не входит
- Входной билет в Атамань: 550 руб/взрослый 450 руб/пенс 300 руб/детский (с 7 до 14 лет)
- Экскурсия по этнографической станице с местным экскурсоводом: 200 руб/взрослый, 100 руб/детский (по желанию)
- Участие в мастер-классах: от 200 руб/чел за один мастер-класс (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Театр драмы, ул. Красноармейская, д. 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: по выходным и праздничным днямЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Для завершения бронирования, ОБЯЗАТЕЛЬНО, сообщите ваши данные полностью: ФИО, дата рождения и номер телефона для связи.
- ОПЛАТА В АВТОБУСЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
- Оплатить вы можете:
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- В офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- Информация по отправлению будет накануне выезда на нашем сайте в разделе онлайн-табло https://eostour.ru/tours/online-tablo/
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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