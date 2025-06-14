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«Атамань» - казачья станица

Казаки! Это слово всем знакомо из уроков истории.

Но не каждый может рассказать, как появилось казачество и почему именно на Кубани. В выставочном комплексе «Атамань» вы переместитесь на несколько веков назад.

Настоящие казаки
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и казачки в традиционных костюмах проведут вас по хуторским улочкам и пригласят в хату. Здесь вы узнаете все о казаках, их музыке и танцах, попробуете настоящие борщи и вареники. Возможно, вам улыбнется удача и вас пригласят на настоящую казачью свадьбу!

5
2 оценки
«Атамань» - казачья станица
«Атамань» - казачья станица
«Атамань» - казачья станица

Описание экскурсии

На крутых берегах Таманского полуострова, что на юге Кубани, сверкает белёными хатами да крышами камышовыми сказочная станица «Атамань». «Атамань» - это казачья станица в натуральную величину, крупнейший выставочный комплекс. Без преувеличения можно сказать о том, что именно здесь началась история современной Кубани. Гости станицы смогут познакомиться с традициями, обычаями и историей казачества, принять участие в ремесленных и обереговых мастер–классах, услышать старинные песни и прокатиться на конной упряжке! Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.

по выходным и праздничным дням

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник казакам-запорожцам. Памятник Казакам-переселенцам - очередной шедевр скульптуры, напоминающий, откуда пошли кубанские станичники, родоначальники большинства славянских семей. На лицевой стороне постамента надпись: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого, сооружен в 1911 году благодарными их потомками, казаками Кубанского казачьего войска по мысли Таманского станичного общества.» Под надписью врезана чугунная плита с барельефом работы А. Адамасова. На ней изображены парусные казацкие лодки, подходящие к обрывистому таманскому берегу
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими казаками. Форма церкви отождествляет собой корабль, плывущий к Царству Небесному. Храм обнесён с трёх сторон колоннами и увенчан башенкой в виде фонаря. Службы в Свято - Покровском храме проходили и в годы советской власти. Храм в разное время посещали: А.В. Суворов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, особым вниманием почтил храм Святитель Игнатий (Брянчанинов)
  • "Выставочный комплекс Атамань". Это эталон кубанской казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной, красивой и щедрой. Это крупнейший и единственный в своем роде выставочный комплекс под открытым небом, который перенесёт Вас на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы. Место расположения было выбрано не случайно, турецкая крепость "Таман" находилась на этих землях, отвоеванных Россией у Великой Османской империи и подаренных Екатериной II принимавшим участие в русско-турецких войнах запорожцам, будущим кубанским казакам. Общая площадь музея составляет более 60 га. Подворья станицы являются своеобразными мини-музеями. Главной ценностью выставочного комплекса являются подлинные документы, фотографии, орудия труда, предметы быта конца XVIII - начала XX веков, подаренные жителями Кубани. Инфраструктура выставочного комплекса являет собой единую систему: комплекс историко-этнографических, археологических и природных достопримечательностей
  • Фольклорные фестивали и мастер-классы. Знаменит комплекс не только в России, но и за ее пределами проведением этнических фольклорных и гастрономических фестивалей: фестиваль вареников "Навары, мылая", фестиваль сала "Гарнэ сальцэ", фестиваль кухни народов Кубани "За общим столом" и многие другие, а также проведением мастер-классов. Пчелиный мастер-класс! Да-да, бывают и такие! Делаются свечи из вощины, то есть - пчелиного воска и сделать это можно со среды по воскресенье! Где? В хате цирюльника, по ул. Красный шлях! На подворье "Цибулька" в эти же дни пройдет мастер-класс по росписи пряников, а на подворье "Дымарня" гости могут попробовать свои силы в гончарном производстве
Что включено
  • Проезд на автобусе
  • Обзорная экскурсия
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Входной билет в Атамань: 100 руб/взрослый 800 руб/пенс 600 руб/детский (с 6 до 18 лет)
  • Экскурсия по этнографической станице с местным экскурсоводом: 400 руб/взрослый, 300 руб/детский (по желанию)
  • Участие в мастер-классах: от 300 руб/чел за один мастер-класс (по желанию)
Место начала и завершения?
Театр драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • При бронировании обязательно указывайте фамилии
  • Имена
  • Отчества
  • Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 2 отзывах
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