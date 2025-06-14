Казаки! Это слово всем знакомо из уроков истории.
Но не каждый может рассказать, как появилось казачество и почему именно на Кубани. В выставочном комплексе «Атамань» вы переместитесь на несколько веков назад.
Настоящие казаки
Но не каждый может рассказать, как появилось казачество и почему именно на Кубани. В выставочном комплексе «Атамань» вы переместитесь на несколько веков назад.
Настоящие казаки
Описание экскурсии
На крутых берегах Таманского полуострова, что на юге Кубани, сверкает белёными хатами да крышами камышовыми сказочная станица «Атамань». «Атамань» - это казачья станица в натуральную величину, крупнейший выставочный комплекс. Без преувеличения можно сказать о том, что именно здесь началась история современной Кубани. Гости станицы смогут познакомиться с традициями, обычаями и историей казачества, принять участие в ремесленных и обереговых мастер–классах, услышать старинные песни и прокатиться на конной упряжке! Важная информация:
При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
по выходным и праздничным дням
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник казакам-запорожцам. Памятник Казакам-переселенцам - очередной шедевр скульптуры, напоминающий, откуда пошли кубанские станичники, родоначальники большинства славянских семей. На лицевой стороне постамента надпись: «Первым запорожцам, высадившимся у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого, сооружен в 1911 году благодарными их потомками, казаками Кубанского казачьего войска по мысли Таманского станичного общества.» Под надписью врезана чугунная плита с барельефом работы А. Адамасова. На ней изображены парусные казацкие лодки, подходящие к обрывистому таманскому берегу
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими казаками. Форма церкви отождествляет собой корабль, плывущий к Царству Небесному. Храм обнесён с трёх сторон колоннами и увенчан башенкой в виде фонаря. Службы в Свято - Покровском храме проходили и в годы советской власти. Храм в разное время посещали: А.В. Суворов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, особым вниманием почтил храм Святитель Игнатий (Брянчанинов)
- "Выставочный комплекс Атамань". Это эталон кубанской казачьей культуры, чрезвычайно разнообразной, красивой и щедрой. Это крупнейший и единственный в своем роде выставочный комплекс под открытым небом, который перенесёт Вас на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы. Место расположения было выбрано не случайно, турецкая крепость "Таман" находилась на этих землях, отвоеванных Россией у Великой Османской империи и подаренных Екатериной II принимавшим участие в русско-турецких войнах запорожцам, будущим кубанским казакам. Общая площадь музея составляет более 60 га. Подворья станицы являются своеобразными мини-музеями. Главной ценностью выставочного комплекса являются подлинные документы, фотографии, орудия труда, предметы быта конца XVIII - начала XX веков, подаренные жителями Кубани. Инфраструктура выставочного комплекса являет собой единую систему: комплекс историко-этнографических, археологических и природных достопримечательностей
- Фольклорные фестивали и мастер-классы. Знаменит комплекс не только в России, но и за ее пределами проведением этнических фольклорных и гастрономических фестивалей: фестиваль вареников "Навары, мылая", фестиваль сала "Гарнэ сальцэ", фестиваль кухни народов Кубани "За общим столом" и многие другие, а также проведением мастер-классов. Пчелиный мастер-класс! Да-да, бывают и такие! Делаются свечи из вощины, то есть - пчелиного воска и сделать это можно со среды по воскресенье! Где? В хате цирюльника, по ул. Красный шлях! На подворье "Цибулька" в эти же дни пройдет мастер-класс по росписи пряников, а на подворье "Дымарня" гости могут попробовать свои силы в гончарном производстве
Что включено
- Проезд на автобусе
- Обзорная экскурсия
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в Атамань: 100 руб/взрослый 800 руб/пенс 600 руб/детский (с 6 до 18 лет)
- Экскурсия по этнографической станице с местным экскурсоводом: 400 руб/взрослый, 300 руб/детский (по желанию)
- Участие в мастер-классах: от 300 руб/чел за один мастер-класс (по желанию)
Место начала и завершения?
Театр драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии
- Имена
- Отчества
- Даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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