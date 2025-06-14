На крутых берегах Таманского полуострова, что на юге Кубани, сверкает белёными хатами да крышами камышовыми сказочная станица «Атамань». «Атамань» - это казачья станица в натуральную величину, крупнейший выставочный комплекс. Без преувеличения можно сказать о том, что именно здесь началась история современной Кубани. Гости станицы смогут познакомиться с традициями, обычаями и историей казачества, принять участие в ремесленных и обереговых мастер–классах, услышать старинные песни и прокатиться на конной упряжке! Важная информация:

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