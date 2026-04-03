Уже более двухсот лет минуло со дней основания казаками Екатеринодара! Всюду хранятся следы прошлых эпох — приглашаю исследовать их вместе. Вы увидите старинное подворье атамана и войсковой собор Александра Невского. Посетите музей-заповедник Фелицына и прикоснетесь к казачьим традициям, обычаям и предметам быта.

Описание экскурсии

Краснодар и казаки

Мы увидим памятники истории Кубанского казачьего войска, начинающего свой отсчёт с 1696 года. Узнаем о его роли в Первой мировой войне и боевом содружестве с народами Кавказа. Главный войсковой собор Александра Невского восхитит нас своей красотой, и мы вспомним казачью пословицу «Без Бога — ни до порога». Рассмотрим памятник Екатерине II, отыщем забор Атаманского дворца и остатки старинных столбов электроосвещения. Кроме того, я покажу бюст Суворова и раскрою, какой совет он дал местным казакам. А также расскажу о Михаиле Бабиче — последнем дореволюционном атамане Кубанского казачьего войска — и о его супруге-помощнице Софии, организовавшей строительство в городе водолечебницы для воинов. 700-летние дубы, под которыми казаки могли отдохнуть душой от ратных трудов, расскажут об обосновании Екатеринодара.

Музей Фелицына и подворье атамана Бурсака

Вы рассмотрите старейшее здание Краснодара — подворье атамана Федора Бурсака. Я поделюсь историями о том, как он брал Измаил, открывал на Кубани первое учебное заведение и принимал в гостях Пушкина. Затем мы отправимся в музей-заповедник Фелицына, где увидим уникальную экспозицию «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Организационные детали