Краснодар - казачий край

Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места

Уже более двухсот лет минуло со дней основания казаками Екатеринодара! Всюду хранятся следы прошлых эпох — приглашаю исследовать их вместе. Вы увидите старинное подворье атамана и войсковой собор Александра Невского. Посетите музей-заповедник Фелицына и прикоснетесь к казачьим традициям, обычаям и предметам быта.
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край
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Описание

Краснодар и казаки

Мы увидим памятники истории Кубанского казачьего войска, начинающего свой отсчёт с 1696 года. Узнаем о его роли в Первой мировой войне и боевом содружестве с народами Кавказа. Главный войсковой собор Александра Невского восхитит нас своей красотой, и мы вспомним казачью пословицу «Без Бога — ни до порога». Рассмотрим памятник Екатерине II, отыщем забор Атаманского дворца и остатки старинных столбов электроосвещения. Кроме того, я покажу бюст Суворова и раскрою, какой совет он дал местным казакам. А также расскажу о Михаиле Бабиче — последнем дореволюционном атамане Кубанского казачьего войска — и о его супруге-помощнице Софии, организовавшей строительство в городе водолечебницы для воинов. 700-летние дубы, под которыми казаки могли отдохнуть душой от ратных трудов, расскажут об обосновании Екатеринодара.

Музей Фелицына и подворье атамана Бурсака

Вы рассмотрите старейшее здание Краснодара — подворье атамана Федора Бурсака. Я поделюсь историями о том, как он брал Измаил, открывал на Кубани первое учебное заведение и принимал в гостях Пушкина. Затем мы отправимся в музей-заповедник Фелицына, где увидим уникальную экспозицию «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость (в машине нет детского кресла)
  • Входные билеты в музей Фелицына оплачиваются дополнительно: 200 руб. взрослые, 100 руб. дети
  • По запросу я могу провести экскурсию в пешеходном формате

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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