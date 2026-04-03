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Краснодар - казачий край

Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Уже более двухсот лет минуло со дней основания казаками Екатеринодара! Всюду хранятся следы прошлых эпох — приглашаю исследовать их вместе. Вы увидите старинное подворье атамана и войсковой собор Александра Невского. Посетите музей-заповедник Фелицына и прикоснетесь к казачьим традициям, обычаям и предметам быта.
5
4 отзыва
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край
Краснодар - казачий край

Описание экскурсии

Краснодар и казаки

Мы увидим памятники истории Кубанского казачьего войска, начинающего свой отсчёт с 1696 года. Узнаем о его роли в Первой мировой войне и боевом содружестве с народами Кавказа. Главный войсковой собор Александра Невского восхитит нас своей красотой, и мы вспомним казачью пословицу «Без Бога — ни до порога». Рассмотрим памятник Екатерине II, отыщем забор Атаманского дворца и остатки старинных столбов электроосвещения. Кроме того, я покажу бюст Суворова и раскрою, какой совет он дал местным казакам. А также расскажу о Михаиле Бабиче — последнем дореволюционном атамане Кубанского казачьего войска — и о его супруге-помощнице Софии, организовавшей строительство в городе водолечебницы для воинов. 700-летние дубы, под которыми казаки могли отдохнуть душой от ратных трудов, расскажут об обосновании Екатеринодара.

Музей Фелицына и подворье атамана Бурсака

Вы рассмотрите старейшее здание Краснодара — подворье атамана Федора Бурсака. Я поделюсь историями о том, как он брал Измаил, открывал на Кубани первое учебное заведение и принимал в гостях Пушкина. Затем мы отправимся в музей-заповедник Фелицына, где увидим уникальную экспозицию «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска».

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость (в машине нет детского кресла)
  • В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см.
  • Входные билеты в музей Фелицына оплачиваются дополнительно: на выставку — от 520 до 680 ₽, экскурсия — 150 ₽
  • По запросу я могу провести экскурсию в пешеходном формате

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1092 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Надежда
Очень интересная и познавательная экскурсия! Виктория рассказывает с большим вдохновением, чувствуется любовь к родному краю. Рекомендуем всем любителям истории!
Очень интересная и познавательная экскурсия! Виктория рассказывает с большим вдохновением, чувствуется любовь к родному краю. Рекомендуем
Очень интересная и познавательная экскурсия! Виктория рассказывает с большим вдохновением, чувствуется любовь к родному краю. Рекомендуем
Очень интересная и познавательная экскурсия! Виктория рассказывает с большим вдохновением, чувствуется любовь к родному краю. Рекомендуем
Очень интересная и познавательная экскурсия! Виктория рассказывает с большим вдохновением, чувствуется любовь к родному краю. Рекомендуем
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Е
Здорово.
Если вы патриот своего отечества и думаете что вы все знаете про историю России в том числе про период становления Казачества- вам на эту экскурсию. Человек ходячая Википедия вам все разъяснит. Разрыв парадигм гарантирован).
Лаконично. Патриотично. Душевно.
5+.
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Е
Прекрасная экскурсия, рекомендую, моим очень понравилось,узнайте у гида о больших экскурсиях по казачьим местам 😉
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Татьяна
Все понравилось! Спасибо гиду и водителю!
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