Лотос — цветок богов, так считали древние индусы и египтяне. Существует немало мифов, рассказывающих о рождении богов, связанных с лотосом. В Египте бог солнца Ра рождается из лотоса, поднявшегося из глубин первичных вод. Считалось также, что бог Гор поднимается утром из цветка лотоса (восход солнца). Ещё цветок лотоса служил троном богам Осирису и Изиде. Бог растительности Нефертум изображался в виде юноши в головном уборе в виде цветка лотоса. Лотос был символом верхнего Египта, и скипетр египетских фараонов изготавливался в виде цветка лотоса на длинном стебле, ведь растение считалось ещё и атрибутом верховной власти.

Лотос растет в проточных водах, в озерах и реках с медленным течением, там, где тепло и много солнца. Розовый лотос издавна известен в Юго-Восточной Азии, Японии, в Индий, на Филиппинских островах и в Северо-Восточной Австралии. В России 4 места, где можно увидеть это экзотическое растение: Астраханская и Волгоградская области, Дальний Восток и у нас в Краснодарском крае. Важная информация: