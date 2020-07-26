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Что вас ожидает:
- Казачий Ерик. Это рукотворный канал. 200 лет назад казаки прорыли его от реки Кубань до Ахтанизовского лимана, чтобы снабдить район пресной водой. Строили канал вручную лопатами и кирками, строительство заняло 20 лет! Во время путешествия по Казачьему Ерику вы будете проплывать мимо заказника «Дубовый рынок». В далекие времена правления турок на «Дубовом рынке» шла торговля рабами, отсюда название «рынок», а «Дубовый» - из - за того, что там растут дубы. Путешествие по каналу – уже само по себе является приключением. Благодаря множеству обитателей и густой растительности эта речная долина получила прозвище – «Кубанские джунгли».
- Ахтанизовский лиман. Прокладка мини-канала завершилась в начале 40-х гг. XIX века. Внушительный ров, достигавший в глубину 20 м, протянувшийся на 32 км, соединил лиман с рекой. До вмешательства казаков река Кубань впадала в Черное море, по окончанию строительства вода, устремившись по новому пути, размывала берега и расширяла русло, а сама Кубань поменяла свое направление и вот уже более 200 лет впадает в Азовское море. Ахтанизовский лиман разнообразен, познавателен и интересен настолько, насколько каждый этого хочет и что ищет. Самой красивой и запоминающейся достопримечательностью здесь вполне заслуженно считается Долина Лотосов.
- «Долина лотосов». Розовый лотос завезли на Тамань четверть века назад, здесь он не просто прижился, а обрел благодатную «почву», разросшись до невиданных масштабов. Добраться до Долины Лотосов по суше невозможно, туда можно только доплыть на катере или моторной лодке. В лимане растет индийский лотос. Листья и цветы этого лотоса не плавают на воде, а высоко над ней возвышаются на толстых черенках, потрясающее зрелище. Существует поверье, что если шепнуть в цветок лотоса имя любимого человека, то любовь будет жить с вами до конца жизни. Индийский лотос является символом духовного восхождения.
- Центральный пляж ст. Голубицкой. Пляж оборудован навесами, раздевалками и всем, что нужно для «цивилизованного» пляжного отдыха. Буквально в 50 метрах разместилась главная местная достопримечательность – озеро с лечебной черной грязью, уникальной по составу. Пляжи покрыты песком, смешанным с ракушечником, что не позволяет ему сильно нагреваться. Скучать вам не придется, поскольку занятия, кроме грязевых ванн и пассивного лежания на пляже, найдутся для туристов любого возраста: юных путешественников, зажигательной молодежи и семейных пар. Что бы перекусить на пляже, можно посетить одно из нескольких уютных кафе, расположены в непосредственной близости к пляжу
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лотос — цветок богов, так считали древние индусы и египтяне. Существует немало мифов, рассказывающих о рождении богов, связанных с лотосом. В Египте бог солнца Ра рождается из лотоса, поднявшегося из глубин первичных вод. Считалось также, что бог Гор поднимается утром из цветка лотоса (восход солнца). Ещё цветок лотоса служил троном богам Осирису и Изиде. Бог растительности Нефертум изображался в виде юноши в головном уборе в виде цветка лотоса. Лотос был символом верхнего Египта, и скипетр египетских фараонов изготавливался в виде цветка лотоса на длинном стебле, ведь растение считалось ещё и атрибутом верховной власти.
Лотос растет в проточных водах, в озерах и реках с медленным течением, там, где тепло и много солнца. Розовый лотос издавна известен в Юго-Восточной Азии, Японии, в Индий, на Филиппинских островах и в Северо-Восточной Австралии. В России 4 места, где можно увидеть это экзотическое растение: Астраханская и Волгоградская области, Дальний Восток и у нас в Краснодарском крае. Важная информация:
по выходным и праздничным дням
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Билеты на катер - 800 руб.
- (дети до 5 лет бесплатно)
- Место начала и завершения?
- театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: по выходным и праздничным днямЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
- Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки:
- Документы, удостоверяющие личность
- Страховой медицинский полис
- Удобная спортивная одежда, обувь и головной убор
- Купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
26 июля 2020
Ездили в однодневный тур - Лотосы - экскурсия к цветам Богов (с заездом на пляж ст. Голубицкой). Экскурсовод - Евгений. Хотим выразить благодарность, за отлично проведенное время. Евгений человек увлеченный своим делом, рассказывал увлекательно и содержательно, не перегружая информацией и датами. Провел интересную, по теме, викторину. Мы узнали очень много нового. СПАСИБО!!!!!!!!!! Просим от всей группы передать нашу благодарность!!!!!!
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