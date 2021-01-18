Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Будем не только отдыхать, загорать и купаться в Чёрном море, но и посетим самую тихую ферму на свете — улиточную.



А какой же отдых без вина? В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки, море», мы познакомимся с гравитационной винодельней «Шато Пино», узнаем об её гастрономических особенностях и продегустируем несколько образцов вина. 5 7 отзывов

КрайЮГА Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 12 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Шато Пино — место, где виноделие, гастрономия и красивые виды на Чёрное море складываются в одно яркое путешествие. Здесь вас ждёт знакомство с современной винодельней, прогулка по живописным склонам Новороссийска и необычные гастрономические открытия. Вы посетите винодельню «Шато Пино», построенную по принципу гравитационного виноделия, узнаете, как создаются местные вина, и познакомитесь с особенностями здешнего терруара. Во время дегустации сможете попробовать несколько сортов вина, а также знаменитое французское блюдо эскарго. Одной из самых необычных остановок станет улиточная ферма — одна из самых тихих ферм, которые только можно представить. Здесь расскажут об особенностях выращивания виноградных улиток и их роли в современной гастрономии. Для юных гостей предусмотрена отдельная детская дегустация с лимонадом и улитками, поэтому экскурсия подойдёт и для семей с детьми. После посещения винодельни можно прогуляться по центральной набережной Новороссийска, а при желании подняться на борт легендарного крейсера «Михаил Кутузов». Во второй части путешествия по договорённости можно отправиться в Абрау-Дюрсо, где производят самое известное российское игристое вино, или посетить историческую винодельню «Мысхако». Маршрут обсуждается при бронировании и может быть адаптирован под ваши интересы.

в любой день недели, выезд из Краснодара 07:00 - 08:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Винодельню «Шато Пино»

Виноградники на склонах Новороссийска

Гравитационную винодельню

Улиточную ферму

Центральную набережную Новороссийска

Крейсер «Михаил Кутузов» (по желанию)

Абрау-Дюрсо (по желанию)

Винодельню «Мысхако» (по желанию) Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Входные билеты на экскурсионные объекты

Экскурсия на виноградники и улиточную ферму - 900 руб/чел

Экскурсия по гравитационной винодельне - 900 руб/чел

Дегустация вина (6 образцов) + эскарго (улитки в соусе) - 1200 руб/чел Где начинаем и завершаем? Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: в любой день недели, выезд из Краснодара 07:00 - 08:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.