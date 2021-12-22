Будем не только отдыхать, загорать и купаться в Чёрном море, но и посетим самую тихую ферму на свете - УЛИТОЧНУЮ. А какой же отдых без вина? В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки, море», мы познакомимся с гравитационной винодельней «ШАТО ПИНО», узнаем об её гастрономических особенностях и продегустируем несколько образцов вина.

ПРОГРАММА ТУРА

07:00 ☼ - Выезд из Краснодара от Драмтеатра в Новороссийск (~ 160км). Обзорная экскурсия по дороге.

☼ - В первой части нашего экскурсионного дня прибываем в район приморских отрогов Навагирского хребта в село Федотовка, расположенное на живописных склонах горы Колдун.

Здесь находится гравитационная винодельня «Шато Пино», которую окружают 96 га собственных виноградников. Рядом находится самая тихая ферма на свете – улиточная, и лето самое удачное время для её посещения.

В небольшом лесном оазисе разводят моллюсков, которых потом умелые руки шеф-повара ресторана при винодельне превращают в диковинные блюда. Диетические и легко усваиваемые, они удивительно вкусны. Главное, приготовить улиток правильно.

Экскурсия по виноградникам и улиточной ферме, логическим завершением которой будет дегустация вин и эскарого (улиток, запеченных в сырно-сливочном соусе).

Свободное время для прогулки по территории, посещения музея ретро-автомобилей и картинной галереи, покупки вин в фирменном магазине и сувениров в «Городе мастеров».

☼ - Обед за дополнительную плату. Отправляемся дальше по нашему маршруту.

☼ - Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в курортное местечко «Широкая Балка».

Центральный пляж курортного поселка покрыт галькой среднего размера. Он протянулся на 1,5 км и имеет ширину до 30 м. На пляже в Широкой Балке есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха – прокат лежаков и зонтов от солнца, раздевалки, туалеты и душевые кабинки.

Во время летнего сезона на белоснежной набережной работают кафе, рестораны, сувенирные лавки и магазины, торгующие товарами для курортников. Отдыхающие могут покататься на «таблетке» и «банане», проехать за катером на парашюте, а также арендовать гидроциклы и катамараны. Для детей открыты спущенные прямо в море надувные горки и небольшой парк аттракционов. Море у Широкой Балки всегда чистое, поэтому большой популярностью пользуются занятия дайвингом, а также увлекательные прогулки под парусом. Отдыхаем, купаемся, загораем!