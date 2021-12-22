Шато Пино - молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска
Индивидуально
для 4 чел.
Шато Пино – молодой проект с виноградниками на горных склонах Новороссийска. В его активе молодая профессиональная команда, уникальный терруар и большая программа развития туризма, включающая гравитационную винодельню и улиточную ферму. В рамках нашей экскурсии в Новороссийск мы познакомимся с винодельческим хозяйством, увидим улиточную ферму, подегустируем вина и эскарго, прогуляемся по центральной набережной города-героя.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Будем не только отдыхать, загорать и купаться в Чёрном море, но и посетим самую тихую ферму на свете - УЛИТОЧНУЮ. А какой же отдых без вина? В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки, море», мы познакомимся с гравитационной винодельней «ШАТО ПИНО», узнаем об её гастрономических особенностях и продегустируем несколько образцов вина.
ПРОГРАММА ТУРА
07:00 ☼ - Выезд из Краснодара от Драмтеатра в Новороссийск (~ 160км). Обзорная экскурсия по дороге.
☼ - В первой части нашего экскурсионного дня прибываем в район приморских отрогов Навагирского хребта в село Федотовка, расположенное на живописных склонах горы Колдун.
Здесь находится гравитационная винодельня «Шато Пино», которую окружают 96 га собственных виноградников. Рядом находится самая тихая ферма на свете – улиточная, и лето самое удачное время для её посещения.
В небольшом лесном оазисе разводят моллюсков, которых потом умелые руки шеф-повара ресторана при винодельне превращают в диковинные блюда. Диетические и легко усваиваемые, они удивительно вкусны. Главное, приготовить улиток правильно.
Экскурсия по виноградникам и улиточной ферме, логическим завершением которой будет дегустация вин и эскарого (улиток, запеченных в сырно-сливочном соусе).
Свободное время для прогулки по территории, посещения музея ретро-автомобилей и картинной галереи, покупки вин в фирменном магазине и сувениров в «Городе мастеров».
☼ - Обед за дополнительную плату. Отправляемся дальше по нашему маршруту.
☼ - Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в курортное местечко «Широкая Балка».
Центральный пляж курортного поселка покрыт галькой среднего размера. Он протянулся на 1,5 км и имеет ширину до 30 м. На пляже в Широкой Балке есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха – прокат лежаков и зонтов от солнца, раздевалки, туалеты и душевые кабинки.
Во время летнего сезона на белоснежной набережной работают кафе, рестораны, сувенирные лавки и магазины, торгующие товарами для курортников. Отдыхающие могут покататься на «таблетке» и «банане», проехать за катером на парашюте, а также арендовать гидроциклы и катамараны. Для детей открыты спущенные прямо в море надувные горки и небольшой парк аттракционов. Море у Широкой Балки всегда чистое, поэтому большой популярностью пользуются занятия дайвингом, а также увлекательные прогулки под парусом. Отдыхаем, купаемся, загораем!
Ответы на вопросы
- Что входит
- транспортное обслуживание
- экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- входные билеты на экскурсионные объекты
- дегустация
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится
- Когда: по договорённостиЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Документы, удостоверяющие личность.
- Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан.
- Удобную спортивную одежду и обувь, головной убор.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договорённости
КрайЮга
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