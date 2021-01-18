Будем не только отдыхать, загорать и купаться в Чёрном море, но и посетим самую тихую ферму на свете — улиточную.
А какой же отдых без вина? В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки, море», мы познакомимся с гравитационной винодельней «Шато Пино», узнаем об её гастрономических особенностях и продегустируем несколько образцов вина.
А какой же отдых без вина? В рамках нашей экскурсии «Вино, улитки, море», мы познакомимся с гравитационной винодельней «Шато Пино», узнаем об её гастрономических особенностях и продегустируем несколько образцов вина.
Описание экскурсииШато Пино — место, где виноделие, гастрономия и красивые виды на Чёрное море складываются в одно яркое путешествие. Здесь вас ждёт знакомство с современной винодельней, прогулка по живописным склонам Новороссийска и необычные гастрономические открытия. Вы посетите винодельню «Шато Пино», построенную по принципу гравитационного виноделия, узнаете, как создаются местные вина, и познакомитесь с особенностями здешнего терруара. Во время дегустации сможете попробовать несколько сортов вина, а также знаменитое французское блюдо эскарго. Одной из самых необычных остановок станет улиточная ферма — одна из самых тихих ферм, которые только можно представить. Здесь расскажут об особенностях выращивания виноградных улиток и их роли в современной гастрономии. Для юных гостей предусмотрена отдельная детская дегустация с лимонадом и улитками, поэтому экскурсия подойдёт и для семей с детьми. После посещения винодельни можно прогуляться по центральной набережной Новороссийска, а при желании подняться на борт легендарного крейсера «Михаил Кутузов». Во второй части путешествия по договорённости можно отправиться в Абрау-Дюрсо, где производят самое известное российское игристое вино, или посетить историческую винодельню «Мысхако». Маршрут обсуждается при бронировании и может быть адаптирован под ваши интересы.
в любой день недели, выезд из Краснодара 07:00 - 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винодельню «Шато Пино»
- Виноградники на склонах Новороссийска
- Гравитационную винодельню
- Улиточную ферму
- Центральную набережную Новороссийска
- Крейсер «Михаил Кутузов» (по желанию)
- Абрау-Дюрсо (по желанию)
- Винодельню «Мысхако» (по желанию)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсия на виноградники и улиточную ферму - 900 руб/чел
- Экскурсия по гравитационной винодельне - 900 руб/чел
- Дегустация вина (6 образцов) + эскарго (улитки в соусе) - 1200 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день недели, выезд из Краснодара 07:00 - 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Хотим поблагодарить Евгения от всей нашей компании за прекрасно организованные экскурсии. Мы планировали двухдневную поездку с посещением виноделен и дегустациями, и маршрут был составлен с учётом всех нюансов и расписаний.
Вам был полезен этот отзыв?
С
В прошлом году ездили с Евгением на рыбалку, а в этом — на экскурсию с дегустациями в Шато Пино и Лефкадию. Гид произвёл очень хорошее впечатление: пунктуальный, тактичный, умеет найти
Вам был полезен этот отзыв?
П
В апреле ездили с Евгением на индивидуальную экскурсию в долину Лефкадия и Шато Пино — впечатления самые положительные. Гид прекрасно владеет материалом и подаёт информацию легко и увлекательно. Помимо винной
Вам был полезен этот отзыв?
И
Во время отдыха в Краснодаре обратились к Евгению за экскурсией и ни разу не пожалели. Он оказался приятным в общении человеком, отличным водителем и профессиональным гидом. Время пролетело незаметно: программа была интересной, но не перегруженной. Евгений спокойно ждал нас после остановок и не торопил. Посмотрели всё, что планировали, и остались очень довольны. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Евгений, спасибо большое за экскурсию! Отдельно благодарим за ожидание в начале поездки. День получился насыщенным и запоминающимся — мы с супругой остались в полном восторге. Обязательно обратимся ещё, ведь впереди столько интересных мест. Особенно хочется отметить глубокие знания гида и комфортное, аккуратное вождение.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Большое спасибо Евгению за профессионализм и увлекательную подачу материала. Каждая поездка проходит комфортно, с хорошей организацией и продуманным маршрутом. Удаётся увидеть максимум и при этом не устать. Очень тёплые впечатления, обязательно вернёмся снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Винодельня Шато Пино - улитки, море и вино»
Индивидуальная
до 6 чел.
За видами и винами - на Собер Баш
Отправиться на винодельню на горе, побывать в семейной сыроварне и в Беседке желаний
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный винный вояж по Краснодарскому краю
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
от 26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский гастротур из Краснодара
Отправляйтесь в Анапскую долину на индивидуальный гастротур: дегустации, пикник и обед в ресторане. Откройте для себя мир виноделия
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
«Долина лотосов» и отдых на Азовском море
Начало: Театр Драмы, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ.Д. 110
Расписание: по выходным и праздничным дням
15 авг в 07:00
22 авг в 07:00
3950 ₽ за человека
24 000 ₽ за экскурсию