Как совместить винную дегустацию, отдых у моря и прогулку по одному из самых необычных парков Черноморского побережья? Очень просто! В этом путешествии вас ждут винодельня «Шато де Талю» (Château de
Описание экскурсииПроведите день, сочетая гастрономические впечатления, красивую архитектуру и неспешный отдых на Черноморском побережье. Вас ждёт посещение знаменитой винодельни «Шато де Талю» (Château de Talu) в Геленджике и прогулка по уникальному культурному центру «Старый парк» в Кабардинке. Винодельня «Шато де Талю» расположена на живописном Толстом мысе Геленджикской бухты. Это один из самых известных винных проектов региона, открывшийся в 2021 году. Здесь собственные виноградники, элегантная архитектура в духе французского Прованса и философия, основанная на умении наслаждаться моментом. Во время дегустации «Прованс» вы познакомитесь с авторскими винами и почувствуете атмосферу, в которой виноделие становится настоящим искусством. Затем вы отправитесь в «Старый парк» — необычный культурный комплекс, где на одной территории соседствуют архитектурные стили разных эпох и цивилизаций. Идея парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву, который создал пространство, напоминающее о культурном единстве человечества. Среди вековых деревьев, экзотических растений, уютных аллей и изящных павильонов легко забыть о городской суете и насладиться гармонией природы и искусства. Во время прогулки у вас будет свободное время, чтобы сделать красивые фотографии, посетить кафе и спокойно погрузиться в атмосферу этого необычного места. Важная информация: После бронирования обязательно отправьте организатору ФИО, дату рождения и контактный номер телефона всех участников экскурсии.
по расписанию, выходные и праздничные дни
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Винодельню «Шато де Талю» (Château de Talu)
- Виноградники и территорию винодельческого комплекса
- Культурный центр «Старый парк»
- Архитектурные павильоны разных эпох и культур
- Ландшафтный парк с экзотическими растениями
- Уютные аллеи, фонтаны и зоны отдыха
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Экскурсия по винзаводу Шато де Талю с дегустацией (наличный расчёт):/n взрослые - 2000 руб. /чел. /n дети до 18 лет - 1000 руб. /чел. без дегустации
- Экскурсия в Старый парк (наличный расчёт):/n взрослый билет - 1000 руб. /чел. /n детский (6-13 лет) - 500 руб. /чел. /n дети до 6 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию, выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После бронирования обязательно отправьте организатору ФИО
- Дату рождения и контактный номер телефона всех участников экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Увидели все,что было по программе. Бонусом был внезапным для меня набережная Геленджика)Гид отличный,водитель отличный,оба с юмором,было весело.
Единственный минус-доплата в Шато,на спутнике указана цена в 1600,по факту 2000. Надо бы изменить актуальную информацию
Единственный минус-доплата в Шато,на спутнике указана цена в 1600,по факту 2000. Надо бы изменить актуальную информацию
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Л
"Замечательная поездка! Гид Евгений хорошо вел экскурсию. От посещения Шато де Талю незабываемые впечатления.
Старый парк в Кабардинке хорош, но находиться в нем 2 часа - очень много.""Убивать"" двух зайцев - парк и море - это не всех устраивает. Здесь есть недоработка.
Огромное спасибо водителю Алексею. Профессионал высшего класса! Всем спасибо!
С этой командой поеду еще!"
Старый парк в Кабардинке хорош, но находиться в нем 2 часа - очень много.""Убивать"" двух зайцев - парк и море - это не всех устраивает. Здесь есть недоработка.
Огромное спасибо водителю Алексею. Профессионал высшего класса! Всем спасибо!
С этой командой поеду еще!"
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Л
Замечательная винодельня, интересная экскурссия и дегустация.
Красивый Старый парк в Кабардинке.
Но два часа для парка много. На море пошли единицы, а остальные маялись в парке.
Экскурсовод Евгений хорошо владеет материалом, экскурсию вел хорошо.
Замечательный водитель Алексей. Профессионал!!!
Красивый Старый парк в Кабардинке.
Но два часа для парка много. На море пошли единицы, а остальные маялись в парке.
Экскурсовод Евгений хорошо владеет материалом, экскурсию вел хорошо.
Замечательный водитель Алексей. Профессионал!!!
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Е
Замечательная поездка! Море впечатлений, эмоций, новые знакомства, великолепная погода! Спасибо экскурсоводу Евгению, водителю Александру. Всё было доброжелательно, с юмором, захотелось ещё куда- нибудь поехать с этой командой👍
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Е
Очень понравилась программа тура. Комфортный автобус с работающим кондиционером, что было очень важно в такую жару. Гид Евгений располагает к себе, хорошо и дозировано преподносит информацию. Но очень большой минус
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М
Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.
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Входит в следующие категории Краснодара
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