Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить Talu), купание в Чёрном море, тенистые аллеи «Старого парка» и атмосфера неспешного отдыха.



Идеальный маршрут для тех, кто хочет за один день насладиться природой, красивыми пейзажами, хорошим вином и открыть для себя новые грани Краснодарского края. Как совместить винную дегустацию, отдых у моря и прогулку по одному из самых необычных парков Черноморского побережья? Очень просто! В этом путешествии вас ждут винодельня «Шато де Талю» (Château de 4.9 12 отзывов

EOS-tour Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 4.9 12 отзывов более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Проведите день, сочетая гастрономические впечатления, красивую архитектуру и неспешный отдых на Черноморском побережье. Вас ждёт посещение знаменитой винодельни «Шато де Талю» (Château de Talu) в Геленджике и прогулка по уникальному культурному центру «Старый парк» в Кабардинке. Винодельня «Шато де Талю» расположена на живописном Толстом мысе Геленджикской бухты. Это один из самых известных винных проектов региона, открывшийся в 2021 году. Здесь собственные виноградники, элегантная архитектура в духе французского Прованса и философия, основанная на умении наслаждаться моментом. Во время дегустации «Прованс» вы познакомитесь с авторскими винами и почувствуете атмосферу, в которой виноделие становится настоящим искусством. Затем вы отправитесь в «Старый парк» — необычный культурный комплекс, где на одной территории соседствуют архитектурные стили разных эпох и цивилизаций. Идея парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву, который создал пространство, напоминающее о культурном единстве человечества. Среди вековых деревьев, экзотических растений, уютных аллей и изящных павильонов легко забыть о городской суете и насладиться гармонией природы и искусства. Во время прогулки у вас будет свободное время, чтобы сделать красивые фотографии, посетить кафе и спокойно погрузиться в атмосферу этого необычного места. Важная информация: После бронирования обязательно отправьте организатору ФИО, дату рождения и контактный номер телефона всех участников экскурсии.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Винодельню «Шато де Талю» (Château de Talu)

Виноградники и территорию винодельческого комплекса

Культурный центр «Старый парк»

Архитектурные павильоны разных эпох и культур

Ландшафтный парк с экзотическими растениями

Уютные аллеи, фонтаны и зоны отдыха Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение

Страховка Что не входит в цену Экскурсия по винзаводу Шато де Талю с дегустацией (наличный расчёт):/n взрослые - 2000 руб. /чел. /n дети до 18 лет - 1000 руб. /чел. без дегустации

Экскурсия в Старый парк (наличный расчёт):/n взрослый билет - 1000 руб. /чел. /n детский (6-13 лет) - 500 руб. /чел. /n дети до 6 лет - бесплатно Место начала и завершения? Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110 Когда и сколько длится? Когда: по расписанию, выходные и праздничные дни Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация После бронирования обязательно отправьте организатору ФИО

Дату рождения и контактный номер телефона всех участников экскурсии Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.