Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

Екатеринодар долгое время был захолустной окраиной - военным городком на границе империи. Лишь спустя много десятилетий здесь было введено гражданское управление. Всего за 30 лет, с 1870 по 1900 годы, Екатеринодар пережил стремительный рост, превративший его в южную жемчужину и один из крупнейших торгово-промышленных центров Юга Российской империи. Погрузиться в истории 📖 современников этих событий и материальный след, оставленный ими в городе, вы можете прямо на улицах Краснодара во время прогулки с погружением в разные эпохи города Екатеринодара-Краснодара. Экскурсия ⛳ "От захолустья к блеску Европы" длится 90 минут. Маршрут от сквера Екатерины в начале улицы Красной до сквера Жукова на пересечении с улицей Гимназической.