Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Екатеринодар - от станицы к блеску Европы

Алексей К.
Алексей К. – Гид из Краснодара
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы
Екатеринодар долгое время был захолустной окраиной - военным городком на границе империи. Лишь спустя много десятилетий здесь было введено гражданское управление. Всего за 30 лет, с 1870 по 1900 годы, Екатеринодар пережил стремительный рост, превративший его в южную жемчужину и один из крупнейших торгово-промышленных центров Юга Российской империи. Погрузиться в истории 📖 современников этих событий и материальный след, оставленный ими в городе, вы можете прямо на улицах Краснодара во время прогулки с погружением в разные эпохи города Екатеринодара-Краснодара. Экскурсия ⛳ "От захолустья к блеску Европы" длится 90 минут. Маршрут от сквера Екатерины в начале улицы Красной до сквера Жукова на пересечении с улицей Гимназической.
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 Екатерининский сквер, памятник Екатерине II
Место завершения
🏁 Сквер им. Г.К. Жукова
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы
Екатеринодар - от станицы к блеску Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей К.
Алексей К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Алексей К. проводит ещё 2 экскурсии

Екатеринодар – кубанский Вавилон
3 000
2 часа
Екатеринодар – кубанский Вавилон
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара
3 000
2 часа
Черкесские купцы и меценаты Екатеринодара

Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Интересный Краснодар
скидка15%
1840
1 564
1.5 часа
Интересный Краснодар
52 отзыва
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Интересный Краснодар
1 500
1.5 часа
Интересный Краснодар
43 отзыва
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900
2 часа
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
19 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Парк «Краснодар»: территория будущего
900
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
9 отзывов
Прогуляться по красивейшей парковой зоне города и разобраться в особенностях грандиозного проекта
Три эпохи Екатеринодара
900
2 часа
Три эпохи Екатеринодара
9 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
820
1 час
Краснодар казачий и купеческий
7 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани