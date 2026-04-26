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Д Динара Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели время 🤌🏻 Отдельное спасибо организаторам экскурсии, теперь мы знаем к кому обращаться, когда мы ещё раз приедем сюда, хоть и не бываем повторно в одних и тех же местах 😁 шутка)))



Оценка 11 из 10! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия читать дальше уменьшить и даже выглянуло солнышко, полюбовались на него с нескольких площадок. Азишская пещера ожидаемо хороша в любую погоду. Парящая беседка, окутанная густым туманом, была пркрасна. Экотропа с мишками, волками и горной рекой тоже не оставили нас равнодушными. Ник, очень профессиональный водитель и интересный рассказчик, смог этот дождливый день превратить в настоящую сказку, показал много интересных и необычных мест, завёз на рынок с адыгейским сыром и показал где готовят самые вкусные чебуреки! Спасибо! 1 мая были на экскурсии на плато Лаго-Наки с Ником. Несмотря на обещанные проливные дожди с грозами, рискнули поехать и нисколько не пожалели. Плато открылось нам во всей своей красе +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алсу читать дальше уменьшить мест, удачно спланировал нашу экскурсию с учетом ухудшения погоды. В итоге мы смогли посмотреть все, что было в планах, даже несмотря на дождь. Сделал много классных фотографий. На обратном пути провез нас через кафе,где подают просто шикарные чебуреки с мясом и сыром. А самое главное, мы чувствовали себя с ним не как с гидом, а как со старым знакомым. Сколько интересных и познавательных историй он рассказал из личной жизни. Одна из лучших экскурсий в нашей жизни путешественников. Большие спасибо нашему гиду Нику за прекрасную экскурсию. Очень душевный и открытый человек. Не первая индивидуальная экскурсия на трипстере, но такого интересного, весёлого человека наверное встречаю впервые. Показал много интересных +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Данара Чудесная поезда с отличным гидом Ником! Много всего узнали во время экскурсии, посетили красивые места, получили море впечатлений и красивых фото. Ник показал и провел нас по интересным локациям и много рассказал про местность и обычаи.

Спасибо ему большое!

Отдельное спасибо координатору Полине за подбор тура и гида!

Будем рекомендовать всем друзьям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Получилось прекрасное персональное путешествие на комфортабельном вместительном автомобиле. Очень насыщенно, и по содержанию, и по полученным положительным эмоциям! Всё отлично организовано, очень доброжелательные, вежливые и внимательные организаторы.

А еще нам повезло с погодой - поймали красивые снежные виды. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет