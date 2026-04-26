Мы покажем вам самые живописные локации региона.
Хаджохская теснина с бурной рекой Белой, легендарный Шайтан-камень, смотровая площадка с парящей беседкой, плато Лаго-Наки со скалой Утюг и Солнечным гротом — всё это ждёт вас в программе. А пока вы будете наслаждаться видами, гид расскажет о природе, легендах и традициях Адыгеи.
Хаджохская теснина с бурной рекой Белой, легендарный Шайтан-камень, смотровая площадка с парящей беседкой, плато Лаго-Наки со скалой Утюг и Солнечным гротом — всё это ждёт вас в программе. А пока вы будете наслаждаться видами, гид расскажет о природе, легендах и традициях Адыгеи.
Описание экскурсии
6:30–9:30 — выезд из Краснодара и дорога в горную Адыгею
Знакомство с маршрутом, рассказ гида об истории региона, легендах Лаго-Наки и традициях адыгов.
9:30–10:45 — Хаджохская теснина и Шайтан-камень
Прогулка вдоль бурной реки Белой, фотостоп у легендарного камня, первые панорамы гор.
10:45–12:30 — смотровая площадка с парящей беседкой
Подъём к одной из лучших обзорных точек региона. Вид на плато, горные хребты и бескрайние просторы Западного Кавказа.
12:30–14:00 — Лаго-Наки: скала Утюг и Солнечный грот
Небольшой треккинг к краю плато. Грот — идеальное место для фото.
14:00–15:00 — обед (по желанию)
Остановка в кафе с национальной кухней: адыгейский сыр, лепёшки, горячие блюда. Оплачивается отдельно.
15:00–16:30 — сезонный блок (по выбору, за доплату)
- Лето/осень: экстрим-парк «Мишоко» (троллей, виа феррата, качели), конные прогулки или Азишская пещера
- Зима/весна: катание на ватрушках и снегоходах, посещение Азишской пещеры
16:30–18:00 — термы и финальные панорамы гор
Посещение термального комплекса или дополнительная смотровая площадка с видом на Большой и Малый Тхач.
18:00–21:00 — возвращение в Краснодар
Вы узнаете:
- почему Лаго-Наки — это имя влюблённых и как местные легенды переплетаются с реальной историей черкесских народов
- что общего у Шайтан-камня и русских богатырей
- как «читается» горный пейзаж
- как отличить плато от хребта и почему Кавказские горы — молодые
- куда пропали пещерные медведи
Организационные детали
- Поедем на Toyota Noah или Hyundai Starex в зависимости от количества человек
- Программа 7+
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Азишская пещера — 1000 ₽
- Термальный комплекс — 700 ₽ за 3 ч
- Прокат ватрушки — от 500 ₽
- Питание — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мачуги, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 850 туристов
Вместе со своей командой я организую походы, восхождения, экскурсии для гостей и жителей города Краснодара. Мы ценим комфорт, безопасность и рады познакомить вас с историей нашего края без лишней скучной информации в непринуждённой дружеской обстановке. Нас рекомендуют и к нам возвращаются, потому что мы продаём не локацию, а атмосферу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дата посещения: 25 апр 2026
Хотим выразить огромную благодарность гиду Нику, с ним было очень интересно, весело и мы прекрасно провели время 🤌🏻 Отдельное спасибо организаторам экскурсии, теперь мы знаем к кому обращаться, когда мы ещё раз приедем сюда, хоть и не бываем повторно в одних и тех же местах 😁 шутка)))
Оценка 11 из 10!
Оценка 11 из 10!
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Н
1 мая были на экскурсии на плато Лаго-Наки с Ником. Несмотря на обещанные проливные дожди с грозами, рискнули поехать и нисколько не пожалели. Плато открылось нам во всей своей красе
+1
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Большие спасибо нашему гиду Нику за прекрасную экскурсию. Очень душевный и открытый человек. Не первая индивидуальная экскурсия на трипстере, но такого интересного, весёлого человека наверное встречаю впервые. Показал много интересных
+2
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Д
Чудесная поезда с отличным гидом Ником! Много всего узнали во время экскурсии, посетили красивые места, получили море впечатлений и красивых фото. Ник показал и провел нас по интересным локациям и много рассказал про местность и обычаи.
Спасибо ему большое!
Отдельное спасибо координатору Полине за подбор тура и гида!
Будем рекомендовать всем друзьям!
Спасибо ему большое!
Отдельное спасибо координатору Полине за подбор тура и гида!
Будем рекомендовать всем друзьям!
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Л
Получилось прекрасное персональное путешествие на комфортабельном вместительном автомобиле. Очень насыщенно, и по содержанию, и по полученным положительным эмоциям! Всё отлично организовано, очень доброжелательные, вежливые и внимательные организаторы.
А еще нам повезло с погодой - поймали красивые снежные виды.
А еще нам повезло с погодой - поймали красивые снежные виды.
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Л
Оценка 10 из 5!
Впервые была в Адыгее. . и благодаря Нику, могу сказать одно… Адыгея-ты прекрасна. Потрясающие виды, которые захватывают дух. Место, которое дает заряд энергии. Даже при наличии туристов, есть возможность подумать и помечтать, глядя на прекрасные Кавказские горы.
И после прекрасного дня, могу сказать одно-Адыгея, я обязательно вернусь еще!
Однозначно рекомендую!
спасибо организатору Полине и сопровождавшему Нику!
Впервые была в Адыгее. . и благодаря Нику, могу сказать одно… Адыгея-ты прекрасна. Потрясающие виды, которые захватывают дух. Место, которое дает заряд энергии. Даже при наличии туристов, есть возможность подумать и помечтать, глядя на прекрасные Кавказские горы.
И после прекрасного дня, могу сказать одно-Адыгея, я обязательно вернусь еще!
Однозначно рекомендую!
спасибо организатору Полине и сопровождавшему Нику!
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