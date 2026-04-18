Приглашаю вас на прогулку по парку Краснодар, который многие называют лучшим парком России. Я расскажу, кто такой Сергей Галицкий и почему он решил его создать.
Вы увидите необычные арт-объекты, узнаете о скрытых зонах и секретиках, которые не найти в путеводителях.
Вы увидите необычные арт-объекты, узнаете о скрытых зонах и секретиках, которые не найти в путеводителях.
Описание экскурсииКраснодар — это не только город, но ещё и уникальный парк со стадионом, которые часто называют именем Галицкого. На экскурсии мы поговорим о самом Сергее Николаевиче, его мотивации и о том, как создавался один из лучших парков России. Разберёмся, чем стадион «Краснодар» отличается от других и как связан с Италией. Что скрывает парк Я покажу дивные арт-объекты, расскажу об интересной флоре и необычных зонах парка. Парк Облаков и Японский сад мы посещаем по договоренности. Также я поделюсь секретами от профессионалов ландшафтного дизайна и забавными историями из жизни парка. Экскурсия лёгкая, живая — с фактами, загадками и хорошим настроением.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стадион Краснодар
Завершение: Спортзал парка «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Были на экскурсии с ребёнком 9 лет, очень всё понравилось. Анна прекрасный рассказчик, с прекрасным чувством юмора. Все рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Большое спасибо за интересную экскурсию! Несмотря на перенос даты и времени, Анна нашла возможность провести экскурсию. Очень интересно и познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Нам очень понравилась прогулка, время пролетело незаметно, но интересно и познавательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Поразил масштаб парка, многообразие растений, ухоженность, планировка, удобство зон отдыха, множество социальных точек.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
В восторге от увиденного и замечательного рассказа экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
В восторге от увиденного и замечательного рассказа экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Прогулка по парку Галицкого: арт-объекты, секреты и небанальные факты»
Мини-группа
до 10 чел.
Парк Галицкого: где ты паришь, даже не взлетая
Посетить все локации, включая удивительный Парк облаков
Начало: На остановке «Стадион Краснодар»
Расписание: ежедневно в 08:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
1850 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
По парку Галицкого - в мини-группе
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У стадиона Краснодар
Завтра в 19:00
17 авг в 19:00
от 5800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Начало: У стадиона «Краснодар»
17 авг в 15:00
21 авг в 18:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
5250 ₽ за экскурсию