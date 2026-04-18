Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по парку Краснодар, который многие называют лучшим парком России. Я расскажу, кто такой Сергей Галицкий и почему он решил его создать.



Вы увидите необычные арт-объекты, узнаете о скрытых зонах и секретиках, которые не найти в путеводителях. 5 14 отзывов

Анна Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5250 ₽ за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 14 отзывов 2 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Краснодар — это не только город, но ещё и уникальный парк со стадионом, которые часто называют именем Галицкого. На экскурсии мы поговорим о самом Сергее Николаевиче, его мотивации и о том, как создавался один из лучших парков России. Разберёмся, чем стадион «Краснодар» отличается от других и как связан с Италией. Что скрывает парк Я покажу дивные арт-объекты, расскажу об интересной флоре и необычных зонах парка. Парк Облаков и Японский сад мы посещаем по договоренности. Также я поделюсь секретами от профессионалов ландшафтного дизайна и забавными историями из жизни парка. Экскурсия лёгкая, живая — с фактами, загадками и хорошим настроением.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Стадион Краснодар Завершение: Спортзал парка «Краснодар» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.