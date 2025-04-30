Аудиоэкскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурными стилями Краснодара. Узнайте, как модерн, эклектика и мавританский стиль оставили свой след в облике города. Посетите особняк купца Рубежанского, Мариинский женский институт и другие знаковые здания. Прогулка завершится пониманием сложных архитектурных терминов и историй, связанных с ними. Все это без дополнительных затрат, только вы и ваш аудиогид
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Увлекательная аудиоэкскурсия
- 🏛️ Знакомство с модерном и эклектикой
- 📚 Интересные исторические факты
- 🕒 Гибкий график посещения
- 📱 Удобный формат в Telegram
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Особняк купца Рубежанского
- Кошкин дом
- Мариинский женский институт
- Особняк генерала Вишневецкого
Описание аудиогида
Особняк купца Рубежанского. Он приобрёл признаки модерна, когда хозяин решил достроить ассиметричный второй этаж.
Кошкин дом, название которого Самуил Маршак использовал для детской пьесы. Его стоит осмотреть дважды: днём, когда хорошо видны детали, и ночью, когда огни придают зданию мистический вид.
Мариинский женский институт — одно из самых шикарных модерновых зданий в городе с роскошными интерьерами и не менее роскошным фасадом.
Особняк генерала Вишневецкого, который полвека назад находился в другом месте. Вы узнаете, зачем его снесли в советское время, а потом заново построили через дорогу и при чём тут КГБ.
Организационные детали
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования переводом на карту, чтобы получить доступ к материалам экскурсии — я вышлю вам её номер
- Вам понадобится гаджет с интернетом и мессенджером Telegram
- Программа рассчитана на 3 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Седина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 139 туристов
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь 100, 200 лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михайлова
30 апр 2025
Интереснейшая экскурсия. Много фактов и подробный рассказ. Ходили, с отдыхом, не заметили как пролетели часы. Удобный формат, понятный путь, легко находить дома. Однозначно, буду рекомендовать
Входит в следующие категории Краснодара
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