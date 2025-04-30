Аудиоэкскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурными стилями Краснодара. Узнайте, как модерн, эклектика и мавританский стиль оставили свой след в облике города. Посетите особняк купца Рубежанского, Мариинский женский институт и другие знаковые здания. Прогулка завершится пониманием сложных архитектурных терминов и историй, связанных с ними. Все это без дополнительных затрат, только вы и ваш аудиогид

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Описание аудиогида

Особняк купца Рубежанского. Он приобрёл признаки модерна, когда хозяин решил достроить ассиметричный второй этаж.

Кошкин дом, название которого Самуил Маршак использовал для детской пьесы. Его стоит осмотреть дважды: днём, когда хорошо видны детали, и ночью, когда огни придают зданию мистический вид.

Мариинский женский институт — одно из самых шикарных модерновых зданий в городе с роскошными интерьерами и не менее роскошным фасадом.

Особняк генерала Вишневецкого, который полвека назад находился в другом месте. Вы узнаете, зачем его снесли в советское время, а потом заново построили через дорогу и при чём тут КГБ.

Организационные детали