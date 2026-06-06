Описание Фото Ответы на вопросы Старый парк Кабардинки — это удивительное место объединяет архитектуру разных цивилизаций: египетские пирамиды, греческий храм и японская пагода, музеи Востока и Кавказа, рыцарский замок — всё поражает воображение.



Это очень нескучный парк со своим виадуком, фонтаном, концертным залом с удивительной акустикой и картинной галереей.

Ульяна Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Всего за один день вы откроете для себя премиальное виноделие Краснодарского края. Проводниками в мир кубанского терруара станут знаменитые бренды: «Криница», «Гай-Кодзор», «Лефкадия», «Собер Баш», Sikory и Гунько Winery. Также вы заглянете в гости к аутентичным семейным проектам династий Марченко и Узуновых. Что вас ждет в путешествии? Прогулки по виноградникам: Увидите, где зреет виноград для лучших российских релизов. Секреты производства: Изучите весь технологический цикл от лозы до бутылки. Профессиональная дегустация: Попробуете знаковые сорта в паре с гастрономическими закусками. Винный этикет: Узнаете правила подачи, раскрытия аромата и сочетания напитков с едой. Преимущества индивидуального формата. Маршрут полностью адаптируется под ваши интересы. Гид порекомендует лучшие локальные рестораны для продолжения вечера. По вашему желанию тур можно дополнить арендой яхты или профессиональной фотосессией среди лоз. Приглашаю вас в эксклюзивное путешествие по главным винным локациям Кубани!

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