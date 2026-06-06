Старый парк Кабардинки — это удивительное место объединяет архитектуру разных цивилизаций: египетские пирамиды, греческий храм и японская пагода, музеи Востока и Кавказа, рыцарский замок — всё поражает воображение.
Это очень нескучный парк со своим виадуком, фонтаном, концертным залом с удивительной акустикой и картинной галереей.
Это очень нескучный парк со своим виадуком, фонтаном, концертным залом с удивительной акустикой и картинной галереей.
Описание экскурсииВсего за один день вы откроете для себя премиальное виноделие Краснодарского края. Проводниками в мир кубанского терруара станут знаменитые бренды: «Криница», «Гай-Кодзор», «Лефкадия», «Собер Баш», Sikory и Гунько Winery. Также вы заглянете в гости к аутентичным семейным проектам династий Марченко и Узуновых. Что вас ждет в путешествии? Прогулки по виноградникам: Увидите, где зреет виноград для лучших российских релизов. Секреты производства: Изучите весь технологический цикл от лозы до бутылки. Профессиональная дегустация: Попробуете знаковые сорта в паре с гастрономическими закусками. Винный этикет: Узнаете правила подачи, раскрытия аромата и сочетания напитков с едой. Преимущества индивидуального формата. Маршрут полностью адаптируется под ваши интересы. Гид порекомендует лучшие локальные рестораны для продолжения вечера. По вашему желанию тур можно дополнить арендой яхты или профессиональной фотосессией среди лоз. Приглашаю вас в эксклюзивное путешествие по главным винным локациям Кубани!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Индивидуальный тур составляется под каждый запрос с учётом ваших пожеланий. Если вы новичёк и только погружаетесь в винную тему, можно взять более известные локации: Абрау-Дюрсо, Шато де Талю, Лефкадия. Это винодельни с мощным туристическим кластером, где вам могут предложить разные форматы экскурсий и гастрономические изыски в местных ресторанах
- Если вы хотите познакомиться с винами премиального уровня, то я предложу вам посетить такие винодельни как: Криница, Sikory, Усадьба Маркотх и др
- Где вы окончательно убедитесь, что наши вина не хуже импортных и станете амбассадором российского виноделия
- Для тех кто ищет лимитированные тиражи, предлагаю проехать по нашим выдающимся микровиноделам и заглянуть к новичкам, о которых ещё никто не знает - это эксклюзив
- Маршрут можно дополнить красивыми природными локациями и ресторанами с локальной черноморской кухней
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты на экскурсии и дегустации приобретаются отдельно. Стоиомость зависит от винодельни, формата (индивидуальный, групповой) и наполнения (расширенный сет, музей и пр.)
- Питание в ресторане
- Приобретение вина и сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Golden Tulip Krasnodar
Завершение: Трансфер до места проживания в Краснодаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Краснодара
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